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«Гитлеру не снилось»: МВФ приступил к реализации плана «Ост» на Украине
02 июня 2020, 10:55 • 24 • Украина
Требования МВФ к Украине практически слово в слово повторяют пункты программы Гитлера «Ост».
Об этом у себя в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
План Гитлера «Ост» в себя включал пункты, которые сейчас находятся в программе МВФ», – отметил Журавко.
По его словам, прежде всего, это выражается в уменьшении уровня образованности до минимума и оптимизация образования до уровня начальных классов.
«Раб обязан быть тупым. Так проще управлять. Сведение медицинской помощи к минимуму. Раб должен жить исключительно рационально. Не учись, не лечись, отработал – умирай.
Расселение славян по всему миру, как удобной рабочей силы. Правительственная программа вывоза заробитчан. 30% должны остаться – для обработки проданной земли», – отметил экс-депутат.
«Фактически, требования МВФ слово в слово повторяют пункты программы Гитлера «Ост». Кому интересно, можно погуглить. Там прописано будущее Украины и украинцев при этой власти. Вот такая «слава Украине!» – добавил Алексей Журавко.
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