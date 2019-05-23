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Гитлера спасли омоложение и двойник? Беглец-фюрер перенес пластическую операцию - Daily Star

23 мая 2019, 10:24  •  45 • В мире
Издание Daily Star со ссылкой на документ ФБР подняло вопрос о побеге Адольфа Гитлера незадолго до падения Берлина во Второй мировой войне. В частности возникает версия о том, что его спасли от гибели две вещи: операция по омоложению (издание утверждает, что "беглец-фюрер перенес пластическую операцию") и двойник.
Ранее всплыла информация о том, что немецкий тиран и диктатор Адольф Гитлер якобы не умер в бункере, а незадолго до падения Берлина во Второй мировой войне бежал из страны. Об этом, мол, свидетельствуют рассекреченные документы Федерального бюро расследований (ФБР) США. И американская разведка, мол, отрабатывала эту версию.
О документах ФБР пишет и издание Daily Star и даже утверждает, что, как предполагается, спасти Гитлера от смерти могли две вещи - операция по омоложению и двойник, который, якобы, и умер вместо "оригинала" в 1945-м.
"Предполагается, что фюрер перенес пластическую операцию, которая его омолодила и изменила внешность, - указывает автор публикации. - А также имел двойника, который, вероятно, и погиб 30 апреля 1945 года".
В статье также говорится о том, что в документах американской разведки есть и имя человека, который якобы видел Гитлера живым в аргентинском Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов.
Издание также напоминает о том, что ранее уже публиковала данные и о том, что фюрера с Евой Браун якобы заметили в отеле в городе под названием Казино. И эти данные тоже были переданы американским шпионам.
В отчёте директору ФБР указывалось, что сотрудники спецслужбы пообщались с очевидцем и тот утверждал, что "беглец-фюрер перенес пластическую операцию, чтобы выглядеть намного моложе". Имя "свидетеля" отредактировано, но исходя из документов, как указывается в публикации, становится ясно, что с ним пообщались и его допросили.
Но ясности это не принесло, а наоборот заставило задуматься о фиктивности слухов о "живом" Гитлере:
"Сообщил, что попал в автомобильную аварию в Оклахома-Сити и получил серьезную травму головы, - говорится, как пишет издание, в документах ФБР. - И с тех пор, как произошла авария, у него были психические комы, в которых он не знает, что он сделал или что он сказал".

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