Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил&q...
Главная / Политика

Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мировую

13 мая 2020, 22:55  •  136 • Политика
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми считает, что Второй мировой было не избежать, но с датой её начала он не согласен. Запад "прохлопал" эту войну, потому что Гитлера принимали не за того.
Кедми отметил, что точную дату начала Второй мировой войны так и не определили. Отсчёт можно начинать из с вторжения Японии в Маньчжурию в 1931, и начало войны Японии с Китаем в 1937-м. Однако мировой "вряд ли можно было избежать". По мнению эксперта, Германия собиралась достичь поставленных перед собой целей, да и Европе с Великобританией она была выгодна, так как позволяла разгромить и уничтожить СССР.
Гитлера израильский аналитик считает самостоятельной фигурой, однако действия многих западных лидеров "способствовали войне".
"Многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь, что смогут подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним", – пояснил Кедми в интервью "Украине.ру".
По словам Кедми, у СССР почти не было шансов избежать её начала, а у нацистской Германии не было шансов победить. Он добавил, что войскам Гитлера не помогло ни "небывалое везение", ни "стечение обстоятельств". У Германии даже совместно с Европой было слишком мало сил, чтобы противостоять Советскому Союзу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 20:55
"Он оскорбил своего деда": Экс-депутат Рады о "страшных заявлениях" Зеленского о Победе
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 20:55
Вместо 12 598 рублей заплатили 1398: В Мурманской области чиновники "ошиблись" с надбавками медикам
13 мая 2020, 20:55
Депутатов взять и отменить: Предложение Жириновского не реформа, а белиберда - эксперт
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России припомнили эпичный фейл
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
09 мая 2020, 05:10
"Мало ли чего говорит президент": Грефу невыгодно исполнять. Сатановский объяснил принцип
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ответом
10 мая 2020, 08:56
Бандеровские недобитки устроили провокацию в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.