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Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мировую
13 мая 2020, 22:55 • 136 • Политика
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми считает, что Второй мировой было не избежать, но с датой её начала он не согласен. Запад "прохлопал" эту войну, потому что Гитлера принимали не за того.
Кедми отметил, что точную дату начала Второй мировой войны так и не определили. Отсчёт можно начинать из с вторжения Японии в Маньчжурию в 1931, и начало войны Японии с Китаем в 1937-м. Однако мировой "вряд ли можно было избежать". По мнению эксперта, Германия собиралась достичь поставленных перед собой целей, да и Европе с Великобританией она была выгодна, так как позволяла разгромить и уничтожить СССР.
Гитлера израильский аналитик считает самостоятельной фигурой, однако действия многих западных лидеров "способствовали войне".
"Многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь, что смогут подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним", – пояснил Кедми в интервью "Украине.ру".
По словам Кедми, у СССР почти не было шансов избежать её начала, а у нацистской Германии не было шансов победить. Он добавил, что войскам Гитлера не помогло ни "небывалое везение", ни "стечение обстоятельств". У Германии даже совместно с Европой было слишком мало сил, чтобы противостоять Советскому Союзу.
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