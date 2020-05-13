Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мировую

Кедми отметил, что точную дату начала Второй мировой войны так и не определили. Отсчёт можно начинать из с вторжения Японии в Маньчжурию в 1931, и начало войны Японии с Китаем в 1937-м. Однако мировой "вряд ли можно было избежать". По мнению эксперта, Германия собиралась достичь поставленных перед собой целей, да и Европе с Великобританией она была выгодна, так как позволяла разгромить и уничтожить СССР.

Гитлера израильский аналитик считает самостоятельной фигурой, однако действия многих западных лидеров "способствовали войне".

"Многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь, что смогут подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним", – пояснил Кедми в интервью "Украине.ру".

По словам Кедми, у СССР почти не было шансов избежать её начала, а у нацистской Германии не было шансов победить. Он добавил, что войскам Гитлера не помогло ни "небывалое везение", ни "стечение обстоятельств". У Германии даже совместно с Европой было слишком мало сил, чтобы противостоять Советскому Союзу.