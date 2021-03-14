Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования • 375 • Украина

В поселке Ивановка Одесской области из окна школьной библиотеки на землю выбросили русскоязычные книги. Школьники сняли видео и выложили в сеть.



На Украине разразился скандал. Возмущенные блогеры и журналисты вспомнили деяния Третьего Рейха, костры инквизиции и даже вырубленный карпатский лес. Стоит признать, что их негодование понятно. Почему же реформаторы для начала не провели капитальный ремонт в сельских школах?



Кроме того, во многих школах нет интернета, компьютеров и даже туалетов. Вероятно, выбросить русские учебники важнее всего остального. Языковая борьба продолжается? Уничтожить все русское, чтобы взрастить тупоголового патрiота «незалежной» — это становится первоочередной задачей.



Руководство школы попыталось оправдаться. Директор Ирина Дымова в лучших бюрократических традициях попыталась отбиться от обвинений:



«Во-первых, слово выкинули не совсем соответствует правде. К сожалению, выбрасывали из окна, но книги же сдавали на макулатуру — у нас имеется акт списания литературы. Это старые учебники, которые уже давно не используются в программе.



Там было несколько учебников русского и украинского языков, книги по информатике и так далее. Детки, которые снимали, не засняли автобус, который стоял в стороне. То есть люди собирали это и складывали, отправив все в макулатуру».



Странный ответ, если вспомнить, что столь варварское отношение к учебникам наблюдали школьники. Кем они вырастут? Людьми, считающими, что с книгами можно обращаться как с грязью?



Сначала бросают книги в грязь, потом и на науке можно поставить крест. Вполне логично, если не ценить знания.



Еще один важный момент — школа носит имя одесского журналиста Бориса Деревянко, известного на весь Советский Союз и застреленного в 1997 году наемным убийцей. Человек, который боролся против разгула криминала, заказных убийств и национализма, пал жертвой бандита Эдуарда Гурвица.



Журналиста хоронила вся Одесса, а теперь поселковая школа, носящая его имя, уничтожает русские учебники. Это ли не махровый национализм? Почему бы директрисе тогда не дать учебному заведению новое имя? В честь ублюдка Бандеры или дегенерата Шухевича? Это будет честнее…



Одесса, бедная Одесса! Неужели забыла о гибели своих детей в Доме Профсоюзов, сожженных ненавистью укронацистов?



Украина в этом году отметит седьмую годовщину той трагедии. Напомним, 2 мая 2014 года майдановцы и неонацисты сожгли людей, не разделяющих их человеконенавистнические взгляды, а сейчас администрация одесской школы сжигает русские учебники.



Это говорит о том, что за столько лет ничего не изменилось…



Как говорил Генрих Гейне, «это было только прологом. Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей».



Украина в этом плане все переиграла, сразу начав жечь людей. Гитлер все же начал с книг, а потом уже принялся уничтожать людей в печах. История, к сожалению, если и повторяется, то в более жестком варианте.



В поселке Ивановка Одесской области из окна школьной библиотеки на землю выбросили русскоязычные книги. Школьники сняли видео и выложили в сеть.На Украине разразился скандал. Возмущенные блогеры и журналисты вспомнили деяния Третьего Рейха, костры инквизиции и даже вырубленный карпатский лес. Стоит признать, что их негодование понятно. Почему же реформаторы для начала не провели капитальный ремонт в сельских школах?Кроме того, во многих школах нет интернета, компьютеров и даже туалетов. Вероятно, выбросить русские учебники важнее всего остального. Языковая борьба продолжается? Уничтожить все русское, чтобы взрастить тупоголового патрiота «незалежной» — это становится первоочередной задачей.Руководство школы попыталось оправдаться. Директор Ирина Дымова в лучших бюрократических традициях попыталась отбиться от обвинений:«Во-первых, слово выкинули не совсем соответствует правде. К сожалению, выбрасывали из окна, но книги же сдавали на макулатуру — у нас имеется акт списания литературы. Это старые учебники, которые уже давно не используются в программе.Там было несколько учебников русского и украинского языков, книги по информатике и так далее. Детки, которые снимали, не засняли автобус, который стоял в стороне. То есть люди собирали это и складывали, отправив все в макулатуру».Странный ответ, если вспомнить, что столь варварское отношение к учебникам наблюдали школьники. Кем они вырастут? Людьми, считающими, что с книгами можно обращаться как с грязью?Сначала бросают книги в грязь, потом и на науке можно поставить крест. Вполне логично, если не ценить знания.Еще один важный момент — школа носит имя одесского журналиста Бориса Деревянко, известного на весь Советский Союз и застреленного в 1997 году наемным убийцей. Человек, который боролся против разгула криминала, заказных убийств и национализма, пал жертвой бандита Эдуарда Гурвица.Журналиста хоронила вся Одесса, а теперь поселковая школа, носящая его имя, уничтожает русские учебники. Это ли не махровый национализм? Почему бы директрисе тогда не дать учебному заведению новое имя? В честь ублюдка Бандеры или дегенерата Шухевича? Это будет честнее…Одесса, бедная Одесса! Неужели забыла о гибели своих детей в Доме Профсоюзов, сожженных ненавистью укронацистов?Украина в этом году отметит седьмую годовщину той трагедии. Напомним, 2 мая 2014 года майдановцы и неонацисты сожгли людей, не разделяющих их человеконенавистнические взгляды, а сейчас администрация одесской школы сжигает русские учебники.Это говорит о том, что за столько лет ничего не изменилось…Как говорил Генрих Гейне, «это было только прологом. Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей».Украина в этом плане все переиграла, сразу начав жечь людей. Гитлер все же начал с книг, а потом уже принялся уничтожать людей в печах. История, к сожалению, если и повторяется, то в более жестком варианте. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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