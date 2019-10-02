«Гитлер капут» или «Гитлер-победитель». Альтернативная история как литературный жанр • 148 • Аналитика Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.

Второе послание Петра 1:21



Альтернативная история Второй мировой войны. Людям всегда было интересно узнать, что было бы, если бы… Таково уж свойство человеческой фантазии. Что было бы, если бы ты 13-го числа в пятницу 2013-го года свернул бы, идя по улице, налево, а не направо, как ты сделал это в реальности… Может быть, именно там тебя бы сбила машина, а может, там ждала бы тебя девушка твоей мечты. Что было бы, если бы Александр Македонский не умер в Вавилоне, а Юлий Цезарь внял голосу разума и в день мартовских ид не пошел бы в Сенат?! Франциск Первый выиграл битву при Павии, а «марнские такси» забуксовали из-за проливного дождя? Наконец, что было бы, если бы Гитлер взял Москву, а державы Оси победили во Второй мировой войне?







Смерть в воздухе. «Дорнье-217» летят на задание. Бундесархив, Германия



В одном издательстве мне популярно объяснили, какие книги сейчас особенно в цене. Про изменение истории и попаданцев. Значит, так: некий спецназовец (иначе откуда у него знание приемов каратэ и бугры мускулов?) проваливается во временную «дыру» и попадает… в древний Рим, там он спит с Клеопатрой, становится великим вождем славян и, создав новую славянскую империю, возвращается назад, где видит себе памятник!





Книг по альтернативной истории Второй мировой войны издано очень много. Есть среди них и многотомные исследования



Однако ничуть не менее популярна и другая тема: победа во Второй мировой войне стран нацистского блока («Оси»: Рим – Берлин – Токио) и прежде всего, конечно, нацистской Германии и Японской империи. Есть данные «Alternate History Month», что победа именно этих двух стран (Италия, как всегда, мало кого интересует) наиболее часто используется в произведениях на английском языке по альтернативной истории. Вторая популярная тема, прежде всего в США, это победа южан в Гражданской войне между Севером и Югом. Третьей по популярности является тема революции в России и изменение итогов Первой мировой войны. В немецкой газете Die Welt считают, что теме победы Третьего рейха в войне посвящено не двух третей всей альтернативно-исторической фантастической литературы.





Какой хороший был обзор из кабины Ме-110. Бундесархив, Германия



Причем самое интересное, что родилась эта тема еще до того, как на полях сражений реально загрохотали орудия, вот даже как! Оказывается, что еще когда фашизм и нацизм в Европе уже получили распространение, но еще нигде не доминировали, появились работы как в области художественной литературы, так и в области публицистики, где вторая мировая война не только предсказывалась, но и в качестве ее участников назывались именно те страны, которым впоследствии как раз и пришлось реально воевать. То есть по сути это были футурологические работы, причем многие предвидения их авторов впоследствии полностью оправдались.





Среди книг по альтернативной истории Второй мировой войны есть и беллетристика и серьезные научные исследования, и книги… написанные в форме романа, но с привлечением архивных материалов и мемуаров.



В частности, теме войны на Тихом океане была посвящена книга «Тихоокеанская проблема в XX столетии», принадлежавшая перу нашего соотечественника-эмигранта, Николая Головина, профессора Русского историко-филологического факультета Парижского университета, которую он написал в соавторстве с адмиралом Александром Бубновым. В 1922 году ее издали в Нью-Йорке и Лондоне, затем в 1924 в Праге, и, наконец, в 1925 году ее напечатали даже в Москве вместе с предисловием, написанным Карлом Радеком.





Генерал Гудериан и «большая тайна» Второй мировой войны – шифровальная машинка «Энигима». Бундесархив, Германия





В ней авторы проанализировали перспективы военного противостояния США и Японии на Тихом океане и сделали любопытный вывод о неизбежности побед последней на начальном этапе войны. Великобритания рассматривалась ими и как… возможный союзник Японии, и как потенциальный союзник США, в зависимости от складывающейся ситуации.





Некоторые авторы занимаются этой темой очень серьезно…



Британский философ и писатель-фантаст Олаф Стэплдон в 1930 году написал роман «Последние и первые люди», в котором история человечества прослеживалась на протяжении… двух миллиардов лет! За это время на планете сменяется целых 18 биологических видов людей, включая людей-рептилоидов (вот ведь – ничто не ново под Луной!) и столь же потрясающее количество земных цивилизаций. И вот что интересно, речь там в начале идет о будущей германо-советской войне, хотя, казалось бы, с чего бы писать о войне между СССР и Германией именно в 1930 году? Да к ней не было тогда абсолютно никаких предпосылок. Было Рапалло, была торговля… а вот поди ж ты… такое он написал.





Немцы в Париже. Известное место, не так ли? Бундесархив, Германия



В книге рассказывается о том, как Советская Россия вследствие нэпа становится все более и более зависимой от США, и, хотя коммунистическая риторика в ней по-прежнему сохраняется, она на деле превращается в их экономический придаток. Между Россией и Европой растет напряженность, поскольку Европейская Конфедерация опасается, что вслед за полным подчинением ресурсов России монополиям США, американцы захотят также доминировать и над Европой.





Названия некоторых книг довольно… занимательны!



Поводом к войне назван выход в Германии книги, в которой физиогномика русского лица описывается. как содержащая обезьяньи и даже более – недочеловеческие черты. Москва требует запрета этой книги, Берлин говорит о свободе слова и ни одна из сторон не уступает другой. В итоге на главные города России и Германии падают химические бомбы. От Черного моря и до Балтики моря погибает все живое, причем не только люди, но даже животные и растения. Конфедерация вроде бы побеждает, но ядовитые газы разносятся ветром и причиняют победителям непоправимый ущерб.





Танкисты, скорее всего, все-таки немцы. А вот танк — чешский 38(t). Бундесархив, Германия



В итоге США спасают в Европе то, что там еще можно спасти, но… прибирают ее к своим рукам. Россия по сути уничтожена, но… ее русский дух, культуру и, в особенности, идеи большевизма перенимает поднимающийся между тем Китай, хотя Америка и старается его разложить всеми силами. То есть, надо полагать, их столкновение не за горами!



Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе

Альтернатива в книгах разных авторов бывает весьма разная…



В 1934 году в Лондоне вышла книга советского разведчика, активиста компартии Германии Семена Ростовского, назвавшегося псевдонимом Эрнст Генри. Называлась она «Гитлер над Россией?» и была продолжением книги «Гитлер над Европой?» В ней он описал нападение Третьего рейха на Советский Союз. Причем, непосредственной причиной этого события, как он считал, стало уничтожение Гитлером Эрнста Рема 30 июня 1934 года. Были предсказаны такие события, как аншлюс Германии Австрии и последовавшее за ним расчленение Чехословакии. Правда, по его мнению, немцев в их походе против Советской России должна была в обязательном порядке поддержать японская Квантунская армия, а союзником Гитлера в Европе стать не Италия, а… Англия! И Польша также у него не жертва первого удара нацистов, а еще один союзник Германии, вместе со странами Балтии. Того, что они станут советскими, он не предвидел. Зато Турция у него – союзник СССР, явно в память дружеских отношений в эпоху Кемаля Ататюрка, а победа над Германией достигается в результате… восстания германского пролетариата, последовавшего после налетов советских тяжелых бомбардировщиков на германские города. Книга была также переведена на русский язык и издана у нас в СССР в 1938 году.





Негры – солдаты французской армии. Для них война уже закончилась! Бундесархив, Германия



В романе-антиутопии 1937 года «Ночь свастики» (или «Долгая ночь») британская феминистка Кэтрин Бердекин (псевдоним Мюррей Константайн) также описала будущую победу Германии и Японии. Действие в романе происходит семьсот лет спустя после их победы в «Двадцатилетней войне» установления нацистской диктатуры. СССР завоеван Германией до Урала, японцы владеют территорией США, Австралией и опять-таки СССР тоже до Урала, однако обе сверхдержавы продолжают воевать между собой, хотя и без надежды на успех, поскольку силы их равны. А вот дальше совсем любопытно: в мире, описанном Кэтрин, процветают гомосексуализм и откровенное, женоненавистничество, христиане являются маргиналами, евреи, понятно, уничтожены совсем. Женщины лишены гражданских прав, а деторождение презирается. Правда, последствия этого вполне предсказуемы – население обоих сверхдержав стремительно сокращается.





Вот она книга, «Гитлер-победитель», о которой как-то раз вышел спор на «ВО». Как видите у нее даже целый коллектив авторов и у каждого своя точка зрения на какое-то событие



Интересный авторский ход: Гитлеру там поклоняются в качестве белокурого арийского бога, и когда главный герой случайно видит фотографию реально существовавшего Гитлера, он шокирован. Правда, его там убивают, но он все же успевает рассказать сыну правду, и есть надежда, что «долгая ночь» все же закончится. Кстати, теперь становится понятно, откуда Джордж Оруэлл позаимствовал многие сюжетные ходы своего романа «1984». Зачем придумывать что-то новое, когда много всего интересного было придумано до тебя. Надо всего лишь умело это переписать!





«Армейская колотушка» на боевой позиции. Бундесархив, Германия



А вот роман австрийского эмигранта Эрвина Лесснера «Иллюзорная победа. Четвертый рейх: 1945–1960» интересен прежде всего тем, что был написан им еще в годы войны, а вышел из печати в 1944 году, и в нем было описано… возрождение германского фашизма после победы союзников во Второй мировой войне. Мол, да, союзники победили, Германия была повержена, но затем нацисты медленно, но верно вновь захватывают власть. Возникает Четвертый рейх во главе с новым фюрером, а германские ВМС уже в 1951 году не уступают флоту США. Спустя четыре года Европа и Россия становятся колониями Германии – они так и не оправились после предшествующий войны, и в 1960 году Германия вновь атакует Великобританию. История повторятся! Борьба за Ближний Восток. США «отдают» Сирию России?



Про роман Дж. Оруэлла здесь смысла говорить не имеет, хотя там и звучит тема новой войны, а вот о книге Жана-Франсуа Тириара, изданной в 1975 году, упомянуть стоит. Это не роман, а работа политолога, но она интересна своей направленностью. Пожалуй, он первым указал, что главным врагом Европы является не СССР, а… США и вполне доказательно это обосновал!



Она написал, что «Гитлер проиграл войну не в России, он проиграл её уже в тот день, когда он согласился на „испанский нейтралитет“ (и отказался от Гибралтара) и в дальнейшем не придавал должного значения Северо-Африканскому фронту. Победу рейх должен был добывать на Средиземном море…».





Стальные акулы гросс-адмирала Деница. Субмарина U-37. Бундесархив, Германия



Другая решающая ошибка Гитлера заключалась в онемечивании покоренных земель, куда немцы должны были бы приходить как освободители! Более того особые надежды автор возлагал на советизацию — как интернациональную по своей сути концепцию, которая должна была бы привести к взаимной интеграции западной культуры и новой культуры России. И, кстати, разве не у нас Запад перенял очень многое из того, что мы традиционно считаем «завоеваниями социализма»? И разве это не интеграция наших достижений в социальной сфере в более отсталую в этом плане культуру Западной Европы, которая в результате сделала очевидный шаг вперед?! А вот ислам и Китай Тириар рассматривал скорее, как геополитических противников новой Европы.



В 1995 году писатель и военный историк Кеннет Макси выпустил сборник «Упущенные возможности Гитлера» в которой он выявил несколько точек бифуркации, когда его принятое (или не принятое!) им решение самым роковым образом отразилось на судьбе Рейха.



В одном из сюжетов он делит Европу с СССР, захватывает Великобританию и устанавливает в ней марионеточное правительство, а Вторая мировая война по сути дела не имеет в истории места вообще.





«Сделал дело – гуляй смело». Германские подводники сходят на берег. Бундесархив, Германия



Вообще, точки бифуркации, то есть исключительных поворотных моментов истории, всегда привлекали особое внимание исследователей. Ведь человеческий социум – конструкция исключительно инертная и повернуть ее развитие в ином направлении необыкновенно трудно. Но можно, изредка, и благодаря случайному стечению обстоятельств. Что было бы, если бы Равальяк не зарезал Генриха IV, а Ленин, купаясь на реке в деревне Кокушкино, утонул в 1880 году? Интересно, не так ли? А главное – вполне возможно, вот ведь что. И вот книга профессора военной истории и военного корреспондента Би-би-си Эрика Дуршмида «Победы, которых могло не быть», пущенная в 1999 году, как раз и посвящена «теме Его величества случая». Так он рассматривает возможность полного разгрома англичан в Дюнкерке в мае 1940 года; и что случилось бы, если бы не будь потоплен линкор «Бисмарк»; какое значение имел бы всего один месяц, начни Гитлер компанию против СССР 22 мая, а Зорге не предупредил бы Москву о перемене вектора японской агрессии, из-за чего сибирские дивизии не были бы своевременно переброшены с востока на запад.



Китайская стратегия Кремля

Вильгемсгафен. «Усталая подлодка подходит к причалу». Бундесархив, Германия



Для англичан всегда большое значение имел Ближний и Средний Восток. Поэтому неудивительно, что многие альтернативщики-британцы именно этому театру военных действий уделяют пристальное внимание. Например, по мнению Джона Кигана, план «Барбаросса» был худшим выбором Гитлера. Куда лучше было бы овладеть Левантом и Средним Востоком. Ведь там было сырье, которого ему так не хватало. Да и формальный повод у него тогда был: 3 апреля 1941 года в Ираке случился госпереворот и пришедший к власти Рашид Али именно к Германии обратился с просьбой о помощи. Гитлеру только и оставалось, что помочь…







Продолжение следует… Людям всегда было интересно узнать, что было бы, если бы… Таково уж свойство человеческой фантазии. Что было бы, если бы ты 13-го числа в пятницу 2013-го года свернул бы, идя по улице, налево, а не направо, как ты сделал это в реальности… Может быть, именно там тебя бы сбила машина, а может, там ждала бы тебя девушка твоей мечты. Что было бы, если бы Александр Македонский не умер в Вавилоне, а Юлий Цезарь внял голосу разума и в день мартовских ид не пошел бы в Сенат?! Франциск Первый выиграл битву при Павии, а «марнские такси» забуксовали из-за проливного дождя? Наконец, что было бы, если бы Гитлер взял Москву, а державы Оси победили во Второй мировой войне?В одном издательстве мне популярно объяснили, какие книги сейчас особенно в цене. Про изменение истории и попаданцев. Значит, так: некий спецназовец (иначе откуда у него знание приемов каратэ и бугры мускулов?) проваливается во временную «дыру» и попадает… в древний Рим, там он спит с Клеопатрой, становится великим вождем славян и, создав новую славянскую империю, возвращается назад, где видит себе памятник!Однако ничуть не менее популярна и другая тема: победа во Второй мировой войне стран нацистского блока («Оси»: Рим – Берлин – Токио) и прежде всего, конечно, нацистской Германии и Японской империи. Есть данные «Alternate History Month», что победа именно этих двух стран (Италия, как всегда, мало кого интересует) наиболее часто используется в произведениях на английском языке по альтернативной истории. Вторая популярная тема, прежде всего в США, это победа южан в Гражданской войне между Севером и Югом. Третьей по популярности является тема революции в России и изменение итогов Первой мировой войны. В немецкой газете Die Welt считают, что теме победы Третьего рейха в войне посвящено не двух третей всей альтернативно-исторической фантастической литературы.Причем самое интересное, что родилась эта тема еще до того, как на полях сражений реально загрохотали орудия, вот даже как! Оказывается, что еще когда фашизм и нацизм в Европе уже получили распространение, но еще нигде не доминировали, появились работы как в области художественной литературы, так и в области публицистики, где вторая мировая война не только предсказывалась, но и в качестве ее участников назывались именно те страны, которым впоследствии как раз и пришлось реально воевать. То есть по сути это были футурологические работы, причем многие предвидения их авторов впоследствии полностью оправдались.В частности, теме войны на Тихом океане была посвящена книга «Тихоокеанская проблема в XX столетии», принадлежавшая перу нашего соотечественника-эмигранта, Николая Головина, профессора Русского историко-филологического факультета Парижского университета, которую он написал в соавторстве с адмиралом Александром Бубновым. В 1922 году ее издали в Нью-Йорке и Лондоне, затем в 1924 в Праге, и, наконец, в 1925 году ее напечатали даже в Москве вместе с предисловием, написанным Карлом Радеком.В ней авторы проанализировали перспективы военного противостояния США и Японии на Тихом океане и сделали любопытный вывод о неизбежности побед последней на начальном этапе войны. Великобритания рассматривалась ими и как… возможный союзник Японии, и как потенциальный союзник США, в зависимости от складывающейся ситуации.Британский философ и писатель-фантаст Олаф Стэплдон в 1930 году написал роман «Последние и первые люди», в котором история человечества прослеживалась на протяжении… двух миллиардов лет! За это время на планете сменяется целых 18 биологических видов людей, включая людей-рептилоидов (вот ведь – ничто не ново под Луной!) и столь же потрясающее количество земных цивилизаций. И вот что интересно, речь там в начале идет о будущей германо-советской войне, хотя, казалось бы, с чего бы писать о войне между СССР и Германией именно в 1930 году? Да к ней не было тогда абсолютно никаких предпосылок. Было Рапалло, была торговля… а вот поди ж ты… такое он написал.В книге рассказывается о том, как Советская Россия вследствие нэпа становится все более и более зависимой от США, и, хотя коммунистическая риторика в ней по-прежнему сохраняется, она на деле превращается в их экономический придаток. Между Россией и Европой растет напряженность, поскольку Европейская Конфедерация опасается, что вслед за полным подчинением ресурсов России монополиям США, американцы захотят также доминировать и над Европой.Поводом к войне назван выход в Германии книги, в которой физиогномика русского лица описывается. как содержащая обезьяньи и даже более – недочеловеческие черты. Москва требует запрета этой книги, Берлин говорит о свободе слова и ни одна из сторон не уступает другой. В итоге на главные города России и Германии падают химические бомбы. От Черного моря и до Балтики моря погибает все живое, причем не только люди, но даже животные и растения. Конфедерация вроде бы побеждает, но ядовитые газы разносятся ветром и причиняют победителям непоправимый ущерб.В итоге США спасают в Европе то, что там еще можно спасти, но… прибирают ее к своим рукам. Россия по сути уничтожена, но… ее русский дух, культуру и, в особенности, идеи большевизма перенимает поднимающийся между тем Китай, хотя Америка и старается его разложить всеми силами. То есть, надо полагать, их столкновение не за горами!В 1934 году в Лондоне вышла книга советского разведчика, активиста компартии Германии Семена Ростовского, назвавшегося псевдонимом Эрнст Генри. Называлась она «Гитлер над Россией?» и была продолжением книги «Гитлер над Европой?» В ней он описал нападение Третьего рейха на Советский Союз. Причем, непосредственной причиной этого события, как он считал, стало уничтожение Гитлером Эрнста Рема 30 июня 1934 года. Были предсказаны такие события, как аншлюс Германии Австрии и последовавшее за ним расчленение Чехословакии. Правда, по его мнению, немцев в их походе против Советской России должна была в обязательном порядке поддержать японская Квантунская армия, а союзником Гитлера в Европе стать не Италия, а… Англия! И Польша также у него не жертва первого удара нацистов, а еще один союзник Германии, вместе со странами Балтии. Того, что они станут советскими, он не предвидел. Зато Турция у него – союзник СССР, явно в память дружеских отношений в эпоху Кемаля Ататюрка, а победа над Германией достигается в результате… восстания германского пролетариата, последовавшего после налетов советских тяжелых бомбардировщиков на германские города. Книга была также переведена на русский язык и издана у нас в СССР в 1938 году.В романе-антиутопии 1937 года «Ночь свастики» (или «Долгая ночь») британская феминистка Кэтрин Бердекин (псевдоним Мюррей Константайн) также описала будущую победу Германии и Японии. Действие в романе происходит семьсот лет спустя после их победы в «Двадцатилетней войне» установления нацистской диктатуры. СССР завоеван Германией до Урала, японцы владеют территорией США, Австралией и опять-таки СССР тоже до Урала, однако обе сверхдержавы продолжают воевать между собой, хотя и без надежды на успех, поскольку силы их равны. А вот дальше совсем любопытно: в мире, описанном Кэтрин, процветают гомосексуализм и откровенное, женоненавистничество, христиане являются маргиналами, евреи, понятно, уничтожены совсем. Женщины лишены гражданских прав, а деторождение презирается. Правда, последствия этого вполне предсказуемы – население обоих сверхдержав стремительно сокращается.Интересный авторский ход: Гитлеру там поклоняются в качестве белокурого арийского бога, и когда главный герой случайно видит фотографию реально существовавшего Гитлера, он шокирован. Правда, его там убивают, но он все же успевает рассказать сыну правду, и есть надежда, что «долгая ночь» все же закончится. Кстати, теперь становится понятно, откуда Джордж Оруэлл позаимствовал многие сюжетные ходы своего романа «1984». Зачем придумывать что-то новое, когда много всего интересного было придумано до тебя. Надо всего лишь умело это переписать!А вот роман австрийского эмигранта Эрвина Лесснера «Иллюзорная победа. Четвертый рейх: 1945–1960» интересен прежде всего тем, что был написан им еще в годы войны, а вышел из печати в 1944 году, и в нем было описано… возрождение германского фашизма после победы союзников во Второй мировой войне. Мол, да, союзники победили, Германия была повержена, но затем нацисты медленно, но верно вновь захватывают власть. Возникает Четвертый рейх во главе с новым фюрером, а германские ВМС уже в 1951 году не уступают флоту США. Спустя четыре года Европа и Россия становятся колониями Германии – они так и не оправились после предшествующий войны, и в 1960 году Германия вновь атакует Великобританию. История повторятся!Про роман Дж. Оруэлла здесь смысла говорить не имеет, хотя там и звучит тема новой войны, а вот о книге Жана-Франсуа Тириара, изданной в 1975 году, упомянуть стоит. Это не роман, а работа политолога, но она интересна своей направленностью. Пожалуй, он первым указал, что главным врагом Европы является не СССР, а… США и вполне доказательно это обосновал!Она написал, что «Гитлер проиграл войну не в России, он проиграл её уже в тот день, когда он согласился на „испанский нейтралитет“ (и отказался от Гибралтара) и в дальнейшем не придавал должного значения Северо-Африканскому фронту. Победу рейх должен был добывать на Средиземном море…».Другая решающая ошибка Гитлера заключалась в онемечивании покоренных земель, куда немцы должны были бы приходить как освободители! Более того особые надежды автор возлагал на советизацию — как интернациональную по своей сути концепцию, которая должна была бы привести к взаимной интеграции западной культуры и новой культуры России. И, кстати, разве не у нас Запад перенял очень многое из того, что мы традиционно считаем «завоеваниями социализма»? И разве это не интеграция наших достижений в социальной сфере в более отсталую в этом плане культуру Западной Европы, которая в результате сделала очевидный шаг вперед?! А вот ислам и Китай Тириар рассматривал скорее, как геополитических противников новой Европы.В 1995 году писатель и военный историк Кеннет Макси выпустил сборник «Упущенные возможности Гитлера» в которой он выявил несколько точек бифуркации, когда его принятое (или не принятое!) им решение самым роковым образом отразилось на судьбе Рейха.В одном из сюжетов он делит Европу с СССР, захватывает Великобританию и устанавливает в ней марионеточное правительство, а Вторая мировая война по сути дела не имеет в истории места вообще.Вообще, точки бифуркации, то есть исключительных поворотных моментов истории, всегда привлекали особое внимание исследователей. Ведь человеческий социум – конструкция исключительно инертная и повернуть ее развитие в ином направлении необыкновенно трудно. Но можно, изредка, и благодаря случайному стечению обстоятельств. Что было бы, если бы Равальяк не зарезал Генриха IV, а Ленин, купаясь на реке в деревне Кокушкино, утонул в 1880 году? Интересно, не так ли? А главное – вполне возможно, вот ведь что. И вот книга профессора военной истории и военного корреспондента Би-би-си Эрика Дуршмида «Победы, которых могло не быть», пущенная в 1999 году, как раз и посвящена «теме Его величества случая». Так он рассматривает возможность полного разгрома англичан в Дюнкерке в мае 1940 года; и что случилось бы, если бы не будь потоплен линкор «Бисмарк»; какое значение имел бы всего один месяц, начни Гитлер компанию против СССР 22 мая, а Зорге не предупредил бы Москву о перемене вектора японской агрессии, из-за чего сибирские дивизии не были бы своевременно переброшены с востока на запад.Для англичан всегда большое значение имел Ближний и Средний Восток. Поэтому неудивительно, что многие альтернативщики-британцы именно этому театру военных действий уделяют пристальное внимание. Например, по мнению Джона Кигана, план «Барбаросса» был худшим выбором Гитлера. Куда лучше было бы овладеть Левантом и Средним Востоком. Ведь там было сырье, которого ему так не хватало. Да и формальный повод у него тогда был: 3 апреля 1941 года в Ираке случился госпереворот и пришедший к власти Рашид Али именно к Германии обратился с просьбой о помощи. Гитлеру только и оставалось, что помочь…Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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