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Гитариста группы «Бахыт-Компот» не пустили на Украину

11 июня 2019, 12:24  •  64 • Украина
Российского музыканта, гитариста группы «Бахыт-Компот», приехавшего накануне в Киев из Минска, не пустили на Украину.
 
© Державна прикордонна служба України
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы страны.

Отмечается, что в ходе проверки прибывших в Киев из Минска пассажиров в пункте пропуска «Жуляны» было установлено, что гражданин России 1973 года рождения в 2016 году «совершил въезд на ВОТУ (временно оккупированную территорию Украины, город Донецк) и выезд оттуда без получения соответствующего разрешения».

Мужчине запретили на три года въезд на Украину.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года.

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