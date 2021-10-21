Гитанас Науседа собрался мирить Польшу и Евросоюз

Президент Литвы уверен – конфликт Варшавы и Брюсселя будет иметь «трагические последствия»

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Литву с официальным визитом для проведения первого заседания Совета президентов, созданного в 2020 году. Обсудили вопросы безопасности, обороны и проекта «Восточное партнёрство», а также проблемы, вызванные нелегальной миграцией.

«Сотрудничество и дружественные отношения между Литвой и Польшей были важны во все периоды истории, но особое значение они приобретают в нынешнем геополитическом контексте. Мы ценим вклад Польши в региональную безопасность. Мы чувствуем, что рядом с нами есть надёжный друг и союзник. Только вместе мы будем достаточно сильны, чтобы противостоять возникающим угрозам в нынешней геополитической обстановке»,

– цитирует выступление Гитанаса Науседы на Совете президентов пресс-служба президента Литвы.

Что касается кризиса, вызванного нелегальной миграцией, Науседа уверен: кризис выявил слабые места в действующем законодательстве Евросоюза, следовательно, необходимо срочно адаптировать европейские законы к новым реалиям, без этого ни Польша, ни Литва не смогут обеспечить охрану границ Евросоюза, не смогут пресечь поток злоупотреблений системой предоставления убежища со стороны нелегальных мигрантов.

«Я обязательно подниму эти вопросы на заседании Европейского совета в этот четверг. Я благодарю Польшу за поддержку и надеюсь, что мы будем и дальше вместе добиваться необходимых изменений европейских законов»,

– заявил президент Литвы, подчеркнув, что ужесточить европейское законодательство по отношению к мигрантам согласны ещё некоторые страны ЕС. Анджей Дуда поддержал позицию литовского президента.

Ещё одну проблему обсудили главы двух соседних стран – конфликт Польши с Евросоюзом.

Дуда пожаловался, что вступая в Евросоюз, поляки голосовали на референдуме за вступление в «содружество свободно функционирующих государств». На деле же оказалось, что Европейская комиссия и суд ЕС постоянно пытаются вмешиваться во внутренние дела суверенной Польши, причём в те дела, которые не относятся к компетенции Евросоюза.

Напомним, конфликт между Брюсселем и Варшавой возник из-за того, что Конституционный суд Польши признал верховенство Конституции страны над законами Евросоюза.

По мнению же президента литовского, конфликт этот может иметь серьёзные последствия, которые «могут стать трагическими».

«Они будут трагичны для нас, трагичны для Польши, трагичны для ЕС. И единственный способ разрешить кризис – поиск компромисса. Поэтому мы должны сделать всё, и я лично сделаю всё, чтобы Европейская комиссия и польские власти не отдалялись друг от друга, а сближались в поисках компромисса»,

– торжественно пообещал Науседа.

Действительно, «дипломатические способности» литовских политиков известны всем, обычно подобные попытки примирения сторон завершаются высылкой литовских послов из «примиряющихся» стран и ссорой на длительное время. В данном случае есть все шансы, что старая Европа задумается о том, насколько ей нужны крикливые и несговорчивые младоевропейцы, которых ещё и дотировать приходится.

А в завершение первого заседания Совета президентов стороны единогласно призвали ЕС «в знак солидарности принять санкции против Белоруссии в связи с нелегальной миграцией». Прямо скажем, весьма сомнительно, что Лукашенко, которого в Литве и Польше не считают президентом, станет на защиту европейских границ – мигранты идут не в Белоруссию, а в Европу, и проблемы незаконной миграции – это проблемы Европы. Надо было очень постараться, чтобы эти проблемы усугубить намеренной ссорой с белорусскими соседями, но Литва и Польша знатно постарались это сделать, приложив все усилия для огранизации беломайдана.

Следующее заседание Совета президентов решено провести в 2022 году.