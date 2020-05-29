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Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай

29 мая 2020, 03:55  •  58 • Политика
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в студии Царьграда прокомментировал интервью своего бывшего соратника и друга, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), данное украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам Бородая, Гиркин действительно позволил себя допросить по делу MH17 и теперь эти показания будут использованы не только против него, но и против России.
Уже больше недели в СМИ обсуждают скандальное интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), данное украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, которому Гиркин был другом и соратником, рассказал в студии Царьграда, какие цели преследовал экс-министр обороны ДНР и зачем он частично взял вину за сбитый малайзийский "Боинг".
"Это довольно женская трогательная история, несмотря на то что персонаж достаточно мускулинный - Игорь Гиркин. Он просто пытается набрать популярность, собрать свои комментарии и лайки. Игорь Гиркин сейчас маргинал, он загнан в такие круги. Причём он сделал это сам. Тем не менее он сейчас чувствует тяжелейшую социальную фрустрацию. Вырваться оттуда он может только одним способом - ему нужно, чтобы в России произошла революция, а лучше всего гражданская война, и тогда он имеет шанс на повторную социальную самореализацию", - заявил Бородай.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса напомнил, что Гиркин начинал в Славянске и там у него был шанс на социальную реализацию, но в итоге всё исчезло, "рассосалось".
"Сейчас он хочет получить второй шанс, и в этом смысле его случка с Гордоном совершенно естественна. Поскольку Гордон - это злейший враг России и русского народа, которому тоже нужна революция. Какие-то вещи Гиркин озвучил правильно - Крым воссоединился с Россией, но это вещи очевидные. Однако те признания, которые он сделал по делу крушения малайзийского "Боинга", будут, к сожалению, Западом использованы действительно не только против Гиркина, но и против России. В частности, в том процессе, который идёт в Нидерландах. Он действительно дал себя допросить", - подчеркнул Бородай.
По его словам, Гордон уже получил благодарности за этот допрос от Генпрокуратуры Украины и СБУ. Гиркин же зря сознался, считает Бородай.
"Те слова, которые он произнёс, могут быть интерпретированы как признание в убийстве мирных жителей. В основном те же зрители на Украине будут слушать, не учитывая фактов. Слушать просто, как Гиркин расстреливал", - заключил Бородай.

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