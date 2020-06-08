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Гиперзвуковые ракеты Китая на фоне проблем в авиационном двигателестроении
08 июня 2020, 23:00 • 126 • Аналитика
В КНР заявили об успехах страны в испытаниях гиперзвуковых крылатых ракет. Между тем, вплоть до последнего времени единственной страной, обладающей работающим прототипом гиперзвуковой ракеты, была Россия.
Центральное телевидение Китая (CCTV) объявило о прорыве в сфере гиперзвукового оружия, совершенном коллективом Института механики Академии наук КНР под руководством Фан Сюэцзюня. Насколько соответствуют действительности заявления КНР о разработке собственных гиперзвуковых ракет, пока непонятно. С одной стороны, даже американские аналитики вроде Дугласа Барри, говорят, что для КНР разработка гиперзвукового оружия – вопрос нескольких ближайших лет. Тем более, что Пекин не жалеет сил и средств на исследования в данном направлении.
Осенью 2019 года издание Sina опубликовало материал, в котором описывало преимущества ракеты DF-17, продемонстрированной на военном параде в Пекине, над подобными российскими и американскими разработками. Согласно статье, скорость ракеты составляет 1800-2500 км, а отделение гиперзвукового глайдера от ракетного ускорителя осуществляется на высоте 60 км. После этого можно корректировать траекторию боевой части, что позволяет уничтожать противоракеты, выпущенные вражескими системами ПРО. При этом данные о конкретной скорости гиперзвуковой части разнятся существенно: от 5,5 М до 7,5.
Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший отмечает, что КНР провел в последнее время больше ракетных испытаний, чем все остальные страны мира, вместе взятые. Таким образом, не исключено, что успехи в создании гиперзвуковых ракет действительно имеют место быть. Но как тогда могут возникнуть сомнения в реалистичности китайских проектов?
Китайские гиперзвуковые ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия КНР
Все очень просто: вплоть до последнего времени Китай был и остается одним из крупнейших покупателей военных авиационных двигателей у Российской Федерации. Это говорит о том, что КНР, несмотря на очевидные усилия, пока так и не удалось создать собственные хорошо работающие авиадвигатели, и китайская сторона вынуждена покупать их у России. Но при этом китайские инженеры утверждают, что разработали собственный гиперзвуковой двигатель для ракет.
В январе прошлого года об этом, в частности, отчитывались специалисты Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института авиации в Чэнду. Предложенная ими силовая установка объединила в одном корпусе турбореактивный, турбированный прямоточный и воздушно-реактивный двигатели. Такой комбинированный двигатель, как считают китайские специалисты, сможет разгонять летательные аппараты с нулевой скорости до 10 чисел Маха.
Сначала, при наборе скорости, используется реактивный двигатель, при разгоне более 2 Махов он выключается и его сменяет ракетный двигатель, а при скорости в 4 Маха и выше включается прямоточный двигатель. Все они функционируют на авиационном керосине, а окислителем в ракетном и прямоточном двигателях является жидкий кислород.
Таким образом, китайский проект выглядит вполне реальным. Недооценивать возможности КНР не стоит, даже если у Китая не все «гладко» с обычными авиационными двигателями. Просто последнее направление китайское руководство в свое время не сочло особенно приоритетным, поскольку эти двигатели всегда можно закупить у соседней России. Совершенно другая тема – собственное гиперзвуковое оружие, создание которого столь важно в рамках провозглашенной Си Цзиньпином стратегии укрепления мощи китайского государства.
Внимание Китая к разработкам в сфере гиперзвукового оружия не случайно. Сейчас Пекин рассчитывает с их помощью «обставить» системы противоракетной обороны, размещенные США в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, фактически по периметру его восточных границ. От успеха китайских разработок будет зависеть и успех военной конкуренции с США в регионе Тихого океана. Размещенные в регионе американские военные базы (прежде всего, в Японии и Южной Корее), а также курсирующие в Тихом океане американские авианосцы являются главной мишенью для гиперзвуковых ракет, при этом последние должны будут обойти средства ПРО США.
Илья Полонский
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