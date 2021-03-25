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Гиперзвуковые ПКР роем бьют по кораблю: Россия нашла способ, как нейтрализовать разработку США
25 марта 2021, 19:05 • 172 • Политика
Такое предложение высказал член-корреспондент РАРАН после сообщения о создании в США беспилотника LongShot, запускаемого с истребителя, который является носителем ракет класса "воздух - воздух".
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков предложил новый способ борьбы против гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР).
Такое предложение член-корреспондент РАРАН высказал после сообщения о создании в США беспилотника LongShot, запускаемого с истребителя, который является носителем ракет класса "воздух - воздух". Об этом ранее сообщал журнал Popular Mechanics.
Сивков предлагает вместо обычной боевой части на ракете для истребителя устанавливать несколько малых субракет и использовать это как "своеобразный многоракетный перехватчик".
По данным доктора военных наук, в США корабли типов Ticonderoga или Arleigh Burke уже оснащены такими системами вместо ракет Standard Missile 6 (SM-6), что даёт им возможность с большой точностью отражать удар "небольших групп гиперзвуковых ПКР".
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