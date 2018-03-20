Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая тарифная политика США и интересы России
Сирия: борьба за голову гидры
Австралиец нашел пропавший малазийский Boeing на Google-карте
«Начните с визита в британскую лабораторию»: в МИД России посоветовали ЕС ближе ...
Главная / Политика

Гиперзвуковые блоки "Авангарда" получат русско-украинские ракеты - источник

20 марта 2018, 10:54  •  59 • Политика
Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард".
Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ будут носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард". Если придерживаться классификации США, блоки получат SS-19 "Стилет".
О решении оснастить указанными блоками комплекс сообщает источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, УР-100Н УТТХ были поставлены из Украины еще в начале нулевых годов. Таким образом, были закрыты так называемые газовые долги Киева. В общей сложности Россия получила 30 жидкостных ракет. Все они были в идеальном состоянии. Источник настаивает, что на боевом дежурстве такие ракеты способны стоять в течение нескольких десятков лет.
- Часть из них и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет, - резюмирует спикер.
Наконец, по словам собеседника журналистов, такие же блоки планируют устанавливать в качестве носителя в "Сармате" после того, как тяжелая ракета будет принята на вооружение.
Комментарий источник дал в беседе с ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 15:24
Выборы-2018: Всенародный референдум за сильную президентскую власть
19 марта 2018, 16:39
Путин пригласил соперников по выборам к диалогу и объединению усилий в интересах страны
20 марта 2018, 01:09
О Российско-сербском гуманитарном центре в Нише

Загрузка...
19 марта 2018, 18:39
Президент России назвал конечную цель любой власти
20 марта 2018, 04:24
Времени еще вагон: Скотленд-Ярд не торопится раскрывать отравление Скрипаля
19 марта 2018, 18:39
Интересы России превыше всего: Путин предложил своим соперникам объединить усилия во благо Родины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили ...
20 марта 2018, 01:09
Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления...
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза...
20 марта 2018, 01:09
Киев: как трудно инсценировать переворот
20 марта 2018, 01:09
"Государство почти отсутствует": Блокировка посольства РФ во время выборов ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
16 марта 2018, 09:24
Спасибо, Тереза!
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.