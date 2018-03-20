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Гиперзвуковые блоки "Авангарда" получат русско-украинские ракеты - источник
20 марта 2018, 10:54 • 59 • Политика
Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард".
Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ будут носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард". Если придерживаться классификации США, блоки получат SS-19 "Стилет".
О решении оснастить указанными блоками комплекс сообщает источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, УР-100Н УТТХ были поставлены из Украины еще в начале нулевых годов. Таким образом, были закрыты так называемые газовые долги Киева. В общей сложности Россия получила 30 жидкостных ракет. Все они были в идеальном состоянии. Источник настаивает, что на боевом дежурстве такие ракеты способны стоять в течение нескольких десятков лет.
Наконец, по словам собеседника журналистов, такие же блоки планируют устанавливать в качестве носителя в "Сармате" после того, как тяжелая ракета будет принята на вооружение.
Комментарий источник дал в беседе с ТАСС.
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