Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка

В России создаётся уникальная сверхдальнобойная снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на расстоянии 6—7 км. Об этом рассказал основатель расположенного в Тарусе оружейного предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, на мировом рынке винтовок с такой дальностью стрельбы не существует. Как полагают эксперты, DXL-5 будет использовать гиперзвуковые боеприпасы, которые способны пробивать любые индивидуальные средства защиты и броню лёгкой военной техники. Подобное оружие отличается высокой стоимостью и прихотливостью в эксплуатации, однако, как утверждают специалисты, DXL-5, как и другие дальнобойные винтовки, будет востребована в специальных подразделениях РФ.

Российское частное оружейное предприятие Lobaev Arms (Таруса) разрабатывает сверхдальнобойную снайперскую винтовку DXL-5, способную вести огонь на дальности до 7 км. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор предприятия Владислав Лобаев. По его словам, такое изделие станет уникальным на мировом рынке.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы 6—7 км и уверенной стрельбы — 3 км. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью поражения цели на мировом рынке снайперского оружия ещё не было», — рассказал Лобаев.

Глава Lobaev Arms отказался раскрывать данные по калибру и другим характеристикам нового стрелкового оружия, но отметил, что для DXL-5 будет разработан специальный боеприпас больших размеров и с высокой начальной скоростью. Перспективный патрон, по мнению Лобаева, станет «прорывным изделием».

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, DXL-5 станет достаточно тяжёлым изделием в однозарядном исполнении — оно будет лишено магазина, которым оснащаются подобные виды огнестрельного оружия. Стрельба, как полагает аналитик, будет вестись гиперзвуковым патроном.

В прошлом году о необходимости создания такого боеприпаса неоднократно говорил Лобаев. Его предприятие намерено разработать гиперзвуковой патрон с начальной скоростью свыше 5 Махов.

«Возможности, которые даёт такое оружие (ведущее стрельбу гиперзвуковыми боеприпасами. — RT), совершенно уникальны. Они на некоторое время обнулят индивидуальные средства защиты, также там не будет вопросов пробиваемости лёгкой бронетехники даже с больших дистанций», — подчеркнул Лобаев.

На дальних рубежах

Винтовки Lobaev Arms считаются одними из самых точных и дальнобойных в мире. В 2017 году из оружия СВЛК-14С «Сумрак» был установлен абсолютный на тот момент рекорд дальности стрельбы. Снайпер Андрей Рябинский при поддержке корректировщиков Юрия Синичкина, Евгения Титова и Владимира Гребенюка поразил цель размером 1 × 1 м на расстоянии в 4210 м. Этот путь пуля преодолела за 13 секунд.

В 2019 году снайпер Сергей Шмаков установил из «Сумрака» мировой рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время. С расстояния 1920 м он пять раз поразил мишень размером 60 х 60 см. Для стрельбы использовался только отечественный пассивный ночной прицел «Дедал-НВ». От лазерной подсветки и других вспомогательных средств было решено отказаться.

Как говорят эксперты, подобные эксперименты свидетельствуют о высоком уровне развития снайперского вооружения в России. Максимальная эффективная дальность «Сумрака» превышает 2,5 тыс. м, кучность оценивается в 0,3 угловой минуты (разлёт пуль после пяти выстрелов составляет 9 мм между центрами попаданий с дистанции 100 м). Длина винтовки — 1570 мм, высота — 175 мм, ширина — 96 мм, масса — 9,6 кг.

«Сумрак» выпускается под три разных патрона: .408 Cheytac (10,36 x 77 мм), .338 Lapua Magnum (8,6 x 70 мм) и .300 Winchester Magnum (7,62 x 67 мм). Помимо дальности и точности, к преимуществам винтовки разработчик относит использование самых современных материалов — углепластик, кевлар, стекловолокно, авиационный алюминий.

Обратной стороной сверхдальней стрельбы из «Сумрака» является необходимость серьёзных подготовительных мероприятий. Например, для установления рекорда в 2017 году специалисты должны были учитывать множество факторов: скорость ветра, атмосферное давление, температуру и вращение Земли, а также деривацию — отклонение вращающейся пули после выстрела.

По мнению экспертов, в реальных боевых условиях снайперу будет тяжело поразить цель на расстоянии более 2—2,5 км, даже если местность и характеристики оружия позволяют ему это сделать. На театре военных действий у стрелка и корректировщиков зачастую нет времени, чтобы занять наиболее оптимальную точку для сверхдальнего поражения с учётом факторов, влияющих на точность огня.

Кроме того, большое расстояние до цели уменьшает пробивную способность пули. Тем не менее аналитики уверены, что данные проблемы могут быть решены российскими конструкторами, причём в не столь отдалённой перспективе.

«Стрельба для установки рекордов проводится в идеальных условиях. Спецслужбы и тем более армейские подразделения лишены возможности подстраиваться под факторы внешней среды. И всё же работы по увеличению дальности и кучности снайперского оружия всегда будут востребованы, а их результаты вполне могут быть адаптированы под ведение огня в реальных условиях», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Как полагает эксперт, помимо спортивных соревнований, сверхдальнобойные винтовки могут эффективно использоваться в рамках антитеррористических мероприятий и контрснайперской борьбы.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что сверхдальние винтовки подходят для выполнения уникальных задач, которые в России ставятся прежде всего перед спецназом ФСБ и Силами специальных операций.

«Стоит понимать, что сверхдальние винтовки — это не продукт массового производства. Это дорогая штучная техника, под которую к тому же создаются специальные патроны, устанавливается сложная и оригинальная оптика. Цена выстрела из такого изделия велика, но в зависимости от специфики задачи его стоимость компенсируется качеством поражения цели на больших расстояниях», — подчеркнул Литовкин.

DXL-4 «Севастополь»

© lobaevarms.ru

Одной из успешных разработок Lobaev Arms эксперт назвал армейскую модификацию «Сумрака» — винтовку DXL-4 «Севастополь», изготовленную под патрон .408 Cheytac. Она отличается облегчённой, по сравнению с базовой версией, конструкцией, обладает дальностью более 2,3 км, кучностью 0,45 угловой минуты, а также оснащена магазином на пять боеприпасов.

«C ней не надо бояться отдачи. Не надо даже думать об одинаковом восприятии отдачи. Можно просто сосредоточиться на более важных вещах — например, чтении ветра и просто получать удовольствие от хорошего выстрела на два с лишним», — говорится в материалах Lobaev Arms.

Конкуренция с лучшими

Помимо сверхдальнобойных винтовок, Lobaev Arms разрабатывает и производит тактические винтовки, ведущие прицельный огонь на дальности несколько сотен метров и более одного километра. Некоторые образцы, такие как ДВЛ-10М1 «Диверсант», ДВЛ-10М2 «Урбана», DXL-3 «Возмездие» и ТСВЛ-8 «Сталинград», по словам Лобаева, проходят испытания в российских силовых ведомствах.

На сайте Lobaev Arms говорится, что в список российских эксплуатантов винтовок входят ФСО, ФСИН и другие спецслужбы РФ. Также в настоящее время продукция тарусского предприятия используется силовыми ведомствами Белоруссии, Казахстана, ряда европейских государств, Аргентины и ОАЭ. В качестве покупателей выступают и частные военные компании (ЧВК). Экспортные поставки осуществляются при посредничестве «Рособоронэкспорта».

На международном военно-техническом форуме «Армия — 2020», который запланирован на конец августа, Lobaev Arms намерен представить свои новые разработки — винтовки «Доминатор» и «Антиматерия» дальностью 1600 и 1200 м соответственно. Отличительными особенностями данных винтовок является уникальная система снижения таких демаскирующих факторов, как вспышка и нагрев ствола.

Эксперты считают, что продукция Lobaev Arms несколько превосходит по качеству снайперское оружие, которое выпускают ЦНИИТОЧМАШ и концерн «Калашников». Однако винтовки этой частной компании имеют недостатки, связанные с высокой стоимостью и прихотливостью в эксплуатации. По этой причине они пользуются спросом в основном в спецподразделениях силовых ведомств.

«Lobaev Arms производит единичные образцы, которые составляют достойную конкуренцию продукции лучших иностранных компаний — Barrett Firearms (США) и Steyr Arms (Австрия). Обычным пехотинцам такое оружие, которое не выдерживает попадания грязи, не нужно. Подобные уникальные винтовки востребованы в спецподразделениях, где служат профессионалы самой высшей пробы», — заключил Литовкин.