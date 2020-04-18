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Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков

18 апреля 2020, 00:10  •  132 • Политика
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, в чём состоят первопричина и успех России в сфере создания новых систем, в частности гиперзвукового оружия. По словам дипломата, "американцы отрицают неразрывнейшую, неоценимую, как бы им этого ни хотелось, взаимосвязь".
По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сложившуюся ситуацию с новыми системами вооружения спровоцировал выход Соединённых Штатов из договора по ПРО. Речь идёт о разработках отечественного гиперзвукового оружия.
Российский дипломат отметил, что "американцы отказываются это понимать, принимать эту простую логику". Кроме того, по словам Рябкова, "американцы отрицают неразрывнейшую, неоценимую, как бы им этого ни хотелось, взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями".
Рассуждая о первопричине не только отечественных военных разработок, но и успехов в данной сфере, дипломат высказал предположение о том, что она и заключается в выходе американцев из договора по ПРО.
"Первопричиной наших работ и наших успехов в сфере создания новых систем является как раз выход США из договора по ПРО", - отметил Рябков в беседе с "РИА Новости".

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