Гиперзвуковая "Острота" России: Эксперт раскрыл сферы применения нового оружия

В России испытают новую малогабаритную гиперзвуковую ракету "Острота". Её могут вооружить самолёты Су-34 и Су-30 для ведения военных действий на земле и в воздухе с использованием боевой авиации, считает эксперт Сергей Хатылев.

Скоро у России появится новое гиперзвуковое оружие. Речь идёт о малогабаритной гиперзвуковой ракете "Острота", летные испытания которой должны состояться уже летом 2022 года. О возможных сферах применения нового оружия рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он отмечает, что малогабаритные гиперзвуковые ракеты могут на истребителях-бомбардировщиках Су-34 и Су-30 нового поколения. Эксперт пояснил, что гиперзвуковые ракеты нужны не только для выполнения боевых задач на больших расстояниях, но и для боевых действий на земле и в воздухе с использованием боевой авиации.

Мы занялись гиперзвуком раньше и добились хороших результатов. Хотя американцы начали заниматься этой темой 45 лет назад, но на сегодняшний день у них ничего не срастается,

- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.

Эксперт добавил, что сейчас все передовые страны пытаются создать собственное гиперзвуковое оружие. Есть данные о французской программе, об английской. США и НАТО в этом отношении отстают, резюмирует Сергей Хатылев.