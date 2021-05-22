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Гиперзвуковая "Острота" России: Эксперт раскрыл сферы применения нового оружия

22 мая 2021, 01:20  •  32 • Политика
В России испытают новую малогабаритную гиперзвуковую ракету "Острота". Её могут вооружить самолёты Су-34 и Су-30 для ведения военных действий на земле и в воздухе с использованием боевой авиации, считает эксперт Сергей Хатылев.
Скоро у России появится новое гиперзвуковое оружие. Речь идёт о малогабаритной гиперзвуковой ракете "Острота", летные испытания которой должны состояться уже летом 2022 года. О возможных сферах применения нового оружия рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.
Он отмечает, что малогабаритные гиперзвуковые ракеты могут на истребителях-бомбардировщиках Су-34 и Су-30 нового поколения. Эксперт пояснил, что гиперзвуковые ракеты нужны не только для выполнения боевых задач на больших расстояниях, но и для боевых действий на земле и в воздухе с использованием боевой авиации.
Мы занялись гиперзвуком раньше и добились хороших результатов. Хотя американцы начали заниматься этой темой 45 лет назад, но на сегодняшний день у них ничего не срастается,
- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.
Эксперт добавил, что сейчас все передовые страны пытаются создать собственное гиперзвуковое оружие. Есть данные о французской программе, об английской. США и НАТО в этом отношении отстают, резюмирует Сергей Хатылев.

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