Гиперзвуковая оборона: комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Полк с «Авангардом» дислоцируется в Оренбургской области, уточнил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По мнению экспертов, такой шаг в значительной мере укрепит обороноспособность страны.

Первый полк, вооружённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», заступил на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для вооружённых сил», — сказал глава российского оборонного ведомства в ходе селекторного совещания.

Полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области, уточнил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Применяемые в нём технологии позволяют совершать полёты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, в то время как крылатый блок может и дальше продолжать маневрировать.

Начало боевого дежурство такой системы имеет большое значение для обороноспособности России, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Для обороноспособности это значит очень много, особенно, в более широком контексте, — с точки зрения безопасности страны, — сказал он RT. — Американцы вряд ли в ближайшие два-три года смогут нас догнать, а может, и в ближайшие пять лет».

«Большой успех и большая победа»

Впервые о существовании комплекса «Авангард» рассказал Путин в ходе обращения президента к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз, — отметил глава государства. — При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причём на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны».

Тогда же глава государства сообщил, что уже идёт серийное производство «Авангарда». Лётные испытания были завершены в конце прошлого года. 26 декабря Путин наблюдал за контрольным пуском — выпущенная с территории Оренбургской области ракета преодолела около 6 тыс. км, маневрируя на гиперзвуковой скорости, и поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

В Кремле сообщили, что крылатый блок «совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель».

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — сказал Путин.

На вооружение РВСН «Авангард» начал поступать в мае 2019 года. Командующий этим родом войск генерал-полковник Сергей Каракаев тогда отметил, что в 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии, расквартированной в городе Ясный Оренбургской области, была развёрнута инфраструктура под новые комплексы.

«Продолжается приём в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард». В Ясненском ракетном соединении развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард», который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года», — говорил он 22 мая.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский, 26 декабря 2018 года

«Ни у одной страны нет гиперзвукового оружия»

Россия — единственная в мире страна, на вооружении которой находится гиперзвуковое оружие, отмечал 24 декабря Владимир Путин.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал он.

В ходе испытаний выпущенная «Авангардом» ракета достигла скорости в 27 Махов, подчёркивал в декабре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов. Число Маха, упрощённо, демонстрирует, во сколько раз скорость летательного аппарата выше скорости звука в определённой среде. В случае с «Авангардом», таким образом, можно говорить о скорости в 33 тыс. км/ч.

Учитывая такую скорость, «практически ни одна противоракета не может его сбить», подчёркивал Борисов.

«Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить», — говорил он в эфире «Россия 24» в декабре прошлого года.

Причём касается это не только существующих систем ПРО, но и перспективных, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Боевой блок имеет скорость 27 Махов — это 27 скоростей звука, летит по непредсказуемой траектории, его не в состоянии перехватить ни одна система ПВО: ни нынешняя, ни перспективная», — сказал он RT.

В то же время «Авангард» не нарушает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом в эфире «Россия 24» рассказал постоянный член Совета безопасности России и бывший глава Минобороны Сергей Иванов.

«У нас были испытательные пуски в 2012—2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение «Авангарда», мы не выйдем ни из каких параметров СНВ-III, например», — подчёркивал он.

В ноябре США провели инспекцию «Авангарда» в рамках СНВ-III. Об этом сообщило Минобороны России.

«В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября на территории РФ американской инспекционной группе был продемонстрирован ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении.

До этой демонстрации в США сомневались, что «Авангард» действительно существует, но теперь наличие этого комплекса будет действовать успокаивающе на излишне воинственных политиков в Вашингтоне, считает Литовкин.