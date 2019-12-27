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Гиперзвуковая оборона: комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
27 декабря 2019, 19:54 • 125 • В России
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Полк с «Авангардом» дислоцируется в Оренбургской области, уточнил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По мнению экспертов, такой шаг в значительной мере укрепит обороноспособность страны.
Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский, 26 декабря 2018 года © Кадр: видео Минобороны
Первый полк, вооружённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», заступил на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области, уточнил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Применяемые в нём технологии позволяют совершать полёты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, в то время как крылатый блок может и дальше продолжать маневрировать.
Начало боевого дежурство такой системы имеет большое значение для обороноспособности России, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
«Для обороноспособности это значит очень много, особенно, в более широком контексте, — с точки зрения безопасности страны, — сказал он RT. — Американцы вряд ли в ближайшие два-три года смогут нас догнать, а может, и в ближайшие пять лет».
«Большой успех и большая победа»
Впервые о существовании комплекса «Авангард» рассказал Путин в ходе обращения президента к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз, — отметил глава государства. — При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причём на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны».
Тогда же глава государства сообщил, что уже идёт серийное производство «Авангарда». Лётные испытания были завершены в конце прошлого года. 26 декабря Путин наблюдал за контрольным пуском — выпущенная с территории Оренбургской области ракета преодолела около 6 тыс. км, маневрируя на гиперзвуковой скорости, и поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае.
В Кремле сообщили, что крылатый блок «совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель».
На вооружение РВСН «Авангард» начал поступать в мае 2019 года. Командующий этим родом войск генерал-полковник Сергей Каракаев тогда отметил, что в 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии, расквартированной в городе Ясный Оренбургской области, была развёрнута инфраструктура под новые комплексы.
«Продолжается приём в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард». В Ясненском ракетном соединении развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард», который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года», — говорил он 22 мая.
«Ни у одной страны нет гиперзвукового оружия»
Россия — единственная в мире страна, на вооружении которой находится гиперзвуковое оружие, отмечал 24 декабря Владимир Путин.
«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал он.
В ходе испытаний выпущенная «Авангардом» ракета достигла скорости в 27 Махов, подчёркивал в декабре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов. Число Маха, упрощённо, демонстрирует, во сколько раз скорость летательного аппарата выше скорости звука в определённой среде. В случае с «Авангардом», таким образом, можно говорить о скорости в 33 тыс. км/ч.
Учитывая такую скорость, «практически ни одна противоракета не может его сбить», подчёркивал Борисов.
«Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить», — говорил он в эфире «Россия 24» в декабре прошлого года.
Причём касается это не только существующих систем ПРО, но и перспективных, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Боевой блок имеет скорость 27 Махов — это 27 скоростей звука, летит по непредсказуемой траектории, его не в состоянии перехватить ни одна система ПВО: ни нынешняя, ни перспективная», — сказал он RT.
В то же время «Авангард» не нарушает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом в эфире «Россия 24» рассказал постоянный член Совета безопасности России и бывший глава Минобороны Сергей Иванов.
«У нас были испытательные пуски в 2012—2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение «Авангарда», мы не выйдем ни из каких параметров СНВ-III, например», — подчёркивал он.
В ноябре США провели инспекцию «Авангарда» в рамках СНВ-III. Об этом сообщило Минобороны России.
«В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября на территории РФ американской инспекционной группе был продемонстрирован ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении.
До этой демонстрации в США сомневались, что «Авангард» действительно существует, но теперь наличие этого комплекса будет действовать успокаивающе на излишне воинственных политиков в Вашингтоне, считает Литовкин.
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