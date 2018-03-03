«Гиперзвук обнулит усилия американцев»: продолжат ли США развёртывать системы ПРО «по инерции»

Пентагон намерен развернуть у границ России порядка 400 ракет ПРО, сообщили в российском Минобороны. Кроме того, НАТО готовится к переброске в Европу военной группировки из США численностью до 300 тыс. человек. Однако опрошенные RT эксперты считают, что принципиально новые виды российских вооружений, о которых рассказал Владимир Путин 1 марта, сводят на нет все планы Белого дома. Смогут ли США быстро адаптироваться к новым реалиям — в материале RT.

США продолжают разворачивать системы ПРО вдоль границ России. Антиракеты уже есть на Аляске, в Румынии и Прибалтике. Системы перехвата разворачиваются в Польше, Корее и Японии. По словам замглавы Минобороны Александра Фомина, всего Соединённые Штаты намерены разместить порядка 400 антиракет.

«Это значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — заявил Фомин в эфире «России 24».

При этом замминистра добавил, что американская сторона проигнорировала все инициативы Москвы по налаживанию политического диалога.

Фомин также сообщил, что в дополнение к линии противоракетных систем Вашингтон уже сформировал на европейской территории резервы боеприпасов, техники и продовольствия, достаточные для развёртывания на континенте 300-тысячной группировки.

«США отрабатывают трансатлантическую переброску воинских формирований, как правило уровня бригады, на территорию Европы», — заметил Фомин.

Как стало известно в октябре 2017 года, Североатлантический альянс готовится создать два дополнительных подразделения, которые будут отвечать за модернизацию европейской логистики на случай войны с Россией.

И сейчас первоочередная стратегическая задача НАТО — наладить быструю и безопасную переброску войск из США в Старый Свет, а также гарантировать достаточное материальное обеспечение этого военного контингента.

В настоящее время силы НАТО стягиваются в Прибалтику под видом регулярных учений. По оценкам российского Минобороны, осенью прошлого года в Польше была дислоцирована целая механизированная дивизия, хотя официально в НАТО заявляли об одном батальоне.

В 2016 году альянс объявил о создании в прибалтийских странах и Польше четырёх батальонов на ротационной основе, однако на деле это стало только прикрытием для формирования у российской границы мощной военной группировки.

«Американские аналитики решили, что у России один аргумент»

Американские системы ПРО в Восточной Европе также могут применяться для атаки, считают военные эксперты. Например, конструкция систем ПРО Aegis Ashore позволяет запускать не только противоракеты, но и ракеты наступательные.

Вашингтон это отрицает, но не приводит доказательств обратного. Эксперты считают, что размещение Aegis противоречит условиям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Но даже если бы системы ПРО США были способны выполнять только заявленные американской стороной функции, развёртывание сети противоракетной обороны у российских границ подрывает стратегический баланс и толкает мир к глобальной войне, уверены эксперты.

Начало этому процессу было положено в 2002 году, когда США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО.

Этот бессрочный документ СССР и США подписали в 1972 году. Стороны оставляли за собой право выхода из соглашения. Москва и Вашингтон обязались оставить по две системы ПРО — для прикрытия столицы и центра пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Впоследствии соглашение пересмотрели, и страны договорились оставить только по одной системе ПРО.

Цель этого договора — сокращение вероятности ядерной войны между США и Советским Союзом. Иначе гонка ядерных вооружений дополнилась бы гонкой систем ПРО. При этом, по оценкам экспертов, полных гарантий безопасности при массированной ядерной атаке не может дать ни одна система ПРО. Снизить ущерб возможно только за счёт сокращения количества ракет, выпущенных противником. Добиться этого можно при помощи превентивного удара по зонам размещения пусковых установок вражеского государства.

Таким образом, активное расширение систем ПРО только повышает вероятность начала ядерного конфликта, отмечают эксперты.

Джордж Буш — младший

Reuters

© Brendan McDermid

В 2001 году Джордж Буш, возглавлявший в то время Белый дом, объявил о выходе США из Договора по ПРО, и уже в 2002 году Вашингтон снял с себя все обязательства по этому соглашению. Американская сторона назвала договор «пережитком холодной войны» и обещала, что выход США из соглашения «не повредит безопасности России».

«Если раньше мы стремились обеспечить возможность гарантированного взаимоуничтожения, то сейчас мы налаживаем взаимовыгодное сотрудничество», — заявил тогда Джордж Буш.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 1 марта, Владимир Путин напомнил о том, что Россия пыталась в своё время отговорить Вашингтон от выхода из Договора по ПРО.

«Мы исходили из того, что советско-американский Договор по ПРО от 1972 года являлся краеугольным камнем системы международной безопасности», — отметил российский лидер.

Как пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков, когда Вашингтон выходил из Договора по ПРО, американские эксперты предполагали, что российская оборонная промышленность вообще не выживет: ситуация в российской экономике в те годы была действительно очень тяжёлой.

«Американские аналитики решили тогда, что у России останется единственный аргумент — ядерное оружие. Вашингтон взял курс не только на выход из Договора по ПРО, но и на пересмотр американской ядерной доктрины в целом. Их аналитика была нацелена на 100-процентный результат», — говорит Леонков.

«Кинжал» и гиперзвук

1 марта в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия создаёт новейшие системы стратегических вооружений. Речь, в частности, идёт об уникальной ракетной системе с ядерной силовой установкой (ЯСУ).

Такие установки обладают практически неограниченной дальностью хода и большой мощностью двигателей, что, в свою очередь, позволяет увеличить скорость. Ракета с ЯСУ способна лететь по непредсказуемой траектории и нанести удар в любой точке земного шара. До сих пор идея ядерных силовых установок была реализована только на морском транспорте — субмаринах и ледоколах.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию, 1 марта 2018 года

kremlin.ru

Владимир Путин представил ещё одну разработку — подводные беспилотники.

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (я бы сказал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика», — отметил Путин.

Ещё один проект, который упомянул российский лидер, — авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Как пояснил Владимир Путин, комплекс уже прошёл испытания и заступил на боевое дежурство.

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование», — рассказал Путин.

Обладание такими ракетами сводит на нет противоракетную оборону возможного противника. Современные ПРО и ПВО не в состоянии перехватить оружие этого типа: противоракеты просто не могут догнать гиперзвуковые устройства.

В настоящий момент Россия — единственная страна, объявившая о наличии у неё гиперзвукового оружия. Подобные разработки ведутся также в Китае. По оценке директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивена Уокера, для Пекина гиперзвуковое оружие — «национальный приоритет». США же отстают в этой сфере не только от России, но даже от Поднебесной, признался Уокер в беседе с журналистами.

«Мы собираемся испытать эти системы в 2019 году. Вы увидите много лётных испытаний», — заявил глава DARPA, добавив, что, по его мнению, власти недостаточно финансируют подобные проекты.

«Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия», — подчеркнул Уокер.

Штаб-квартира DARPA, штат Виргиния

© Wikimedia Commons

По оценкам экспертов, на то, чтобы довести до ума свои наработки в этой сфере, американским разработчикам могут потребоваться годы. Как пояснил Леонков, наиболее близкие сроки были обозначены по ракете X-51A Waverider — 2020 год: к этому времени планировалось создать опытный образец.

«Сейчас США сдвинули сроки по этой ракете влево: заявили, что она будет готова в 2019 году. Но разработка полноразмерного образца может занять минимум пять, а то и десять лет. К тому же этот образец должен работать с авиационных комплексов. Эти испытания займут ещё года два-три. Существует также проект гиперзвукового БПЛА SR-72 компании Lockheed Martin, но его планируется поставить на вооружение лишь в районе 2030 года».

Устаревшая стратегия

Стратегия США по развёртыванию вокруг России систем ПРО после того, как у Москвы появились принципиально новые виды вооружений, утратила смысл, считают эксперты. По условиям Договора СНВ-3 США и Россия могут иметь по 1550 ядерных боеголовок и по 700 оперативно развёрнутых носителей.

При этом американцы не могут рассчитывать на то, что каждая их ракета перехватит по одной нашей: испытания показали, что это невозможно, пояснил военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Сама идея создания управляемых боевых блоков, способных маневрировать, появилась ещё в советское время. Они предназначались как для ракет наземного базирования, так и для ракет подводных лодок, — рассказал Тимошенко в интервью RT. — Мы даже не особенно скрывали эти планы. В США долгое время не обращали на это внимания, считая, что находятся вне зоны досягаемости. Однако когда они произвели расчёты, оказалось, что на перехват одной такой системы может потребоваться не менее 50 ракет ПРО. Вот поэтому президент и сказал, что создание таких блоков, и уж тем более летящих на гиперзвуковой скорости, в принципе обнуляет все потуги американцев по созданию глобальной системы ПРО».

Однако Вашингтон не сможет быстро переориентироваться и остановить развёртывание противоракетных систем в Европе и Азии, полагают эксперты.

«Когда американцы что-то планируют, это напоминает маховик, остановить который практически невозможно, — пояснил Алексей Леонков. — Они отрабатывают программу, невзирая на появляющиеся сведения о том, что данный проект нужно сворачивать или пересматривать. Размещение систем ПРО было запланировано давно, и Вашингтон по инерции будет его отрабатывать. Пока что настоящей реакции со стороны Пентагона не последовало, высказывания больше похожи на отход после шока. Кроме того, они пока сомневаются в том, что Россия действительно располагает такими видами оружия».

По мнению эксперта, сейчас перед американской разведкой будет поставлена задача собрать максимум информации по этим проектам.