Гиперзвук, космос и лазеры: Пентагон подготовил первый за девять лет доклад о противоракетной обороне

В четверг, 17 января, власти США представят доклад о противоракетной обороне. Ожидается, что Пентагон посетит президент страны Дональд Трамп. В документе военное ведомство рассказывает о направлениях развития этой сферы, в частности о противостоянии гиперзвуковому оружию и разработке лазерного вооружения. Отмечается, что особое внимание Вашингтон уделит присутствию в космическом пространстве. Накануне стало известно, что Соединённые Штаты намерены отказаться от выполнения условий ДРСМД 2 февраля. Как неоднократно подчёркивали в России, ПРО США — часть наступательных сил и некоторые из существующих систем нарушают положения договора.

Как ожидается, в четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп представит в Пентагоне доклад по противоракетной обороне, который подготовили представители американского оборонного ведомства. Об этом журналистам рассказали в Белом доме. Это будет первый подобный документ за девять лет.

«За прошедшее время мы видели значительные изменения окружающей обстановки», — приводит слова представителя администрации США РИА Новости.

Отмечается, что Соединённые Штаты в противостоянии с РФ и КНР будут в большей степени полагаться на ядерное сдерживание, а не развитие системы ПРО. Также в Белом доме отметили, что ВС России и Китая оснащены большим количеством современных ракетных вооружений.

Как заявили в администрации США, в документе содержатся положения, касающиеся «гиперзвуковой угрозы».

«Доклад реагирует на окружение, в котором имеется не только угроза баллистических ракет, но и угроза крылатых ракет и новейших видов оружия, таких как гиперзвуковое», — сказал чиновник.

При этом американская сторона намерена развивать и противоракетную оборону в космосе.

«Размещённый в космосе потенциал является крайне важным, это то, во что мы хотим вкладываться. Мы считаем, что очень важно выйти за пределы имеющихся сейчас возможностей. Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне», — добавил представитель администрации.

Авторы документа также призывают уделить внимание развитию систем перехвата и спутников с лазерными установками.

«Это область, которую мы изучаем, но конкретное решение о том, продвигать это или нет, пока не принято», — уточнил представитель администрации.

Reuters

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По данным Defense News, в докладе Пентагон может затронуть темы боевого применения лазера, истребителей F-35 и перехватчиков в космосе.

По информации СМИ, на мероприятии в Пентагоне будут также присутствовать вице-президент США Майк Пенс, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, представители законодательной власти, а также другие высокопоставленные чиновники и военные.

Ранее в распоряжении RT оказался документ, в котором говорится о финансировании исследований в области противоракетной обороны США на сумму более $240 млн долларов.

«Агентство по противоракетной обороне США намерено заключить с компанией Boeing как единственным подрядчиком контракт на исследование и разработки в области системного проектирования и интеграции комплексных и высокотехнологичных систем с целью представить агентству экспертное заключение, необходимое для требуемого улучшения характеристик противобаллистической обороны», — говорится в документе.

В частности, подразумевается проведение работ по совершенствованию противоракетной защиты «от сверхзвуковых угроз».

США неоднократно заявляли об уязвимости перед сверхзвуковым оружием и выделяли значительные средства на финансирование разработок в этой сфере. В частности, в апреле пресс-служба ВВС заявила, что на разработку гиперзвукового ракетного комплекса был выделен почти $1 млрд.

При этом в России отмечали, что некоторые американские комплексы противоракетной обороны нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, речь идёт об установках Mk-41, которые способны запускать крылатые ракеты средней дальности.

«С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено договором. Кроме того, развёрнутые в Румынии и развёртываемые в Польше универсальные пусковые установки Мk-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по Договору РСМД», — заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в декабре 2018 года.

Кроме того, США в октябре 2018 года заявили о выходе из ДРСМД, бездоказательно обвинив Россию в нарушении соглашения. На дальнейшие консультации и обсуждение взаимных претензий, касающихся исполнения обязательств, американская сторона не пошла. Приостановка действия соглашения Вашингтоном начнётся 2 февраля.

«Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были запрещены договором», — заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

Отметим, что 14 января в Женеве состоялась встреча российской и американской сторон, на которой должны были обсуждаться разногласия по ДРСМД. Однако представители Вашингтона приехали с заготовленной и категоричной позицией, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Остались неуслышанными и наши предложения в ответ на действия, которые мы готовы предпринять для того, чтобы развеять американские опасения, получить доступ к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Всё это было отметено», — подчеркнул министр.

«Создаёт для нас угрозу»

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в связи с усилением Соединёнными Штатами противоракетных систем, направленных против России, Москва будет развивать наступательное вооружение, способное преодолеть американские ПРО.

«Развитие системы противоракетной обороны создаёт для нас угрозу, мы всегда об этом говорили. Американские партнёры публично это не признавали, говорили, что это против Ирана в основном. Но фактически в конце концов в разговорах, переговорах они признали, что, конечно, эта система будет обнулять наш потенциал ядерного сдерживания», — сказал глава государства в интервью телеканалу NBC.

В декабре прошлого года Путин сообщил, что в 2019 году на вооружение России поступят сверхзвуковые ракеты «Авангард». При этом он подчёркивал, что это вооружение направлено на обеспечение обороноспособности страны и не имеет аналогов в мире.

«Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надёжно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперёд», — говорил глава государства.

При этом Путин также пояснил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений и принимаемые Москвой меры направлены на обеспечение безопасности в ответ на развёртывание американских ракет.

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — сказал он в интервью сербским СМИ.