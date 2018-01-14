Гиперзвук или на испуг • 224 • Аналитика



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



Если бы подобная гласность существовала в СССР, то высока вероятность, что такие проекты, как многоразовая ракетно-космическая система «Энергия-Буран», так бы и остались на бумаге. Не стали бы создавать и «Спираль». Или взять, к примеру, самолет Т-4, титановую «Сотку». Вовремя спохватились, сэкономив огромные деньги. А сколько вложили средств в разработку ядерных силовых установок для самолетов, и все впустую. Не лучше обстояло дело и с проектом пассажирского Ту-144. Правда, из всех этих проектов что-то извлекли полезное, но эта малость не окупала вложенных затрат.





Таких примеров, связанных с ненужными или не имеющими практического применения разработками, можно найти немало не только в авиастроении, но и в других областях. Но самым неприятным является то, что вроде бы образованные люди не желают учиться на ошибках прошлого, предлагая и поддерживая вредные для страны идеи.



Одно дело проводить исследования, направленные на обеспечение перспективных разработок, а другое, сходу «брать быка за рога», запуская в серийное производство экспериментальные образцы, не выдержавшие испытание. Главным источником таких нелепых решений была политика, но она, похоже, и сегодня одолевает умы некоторых специалистов. А прессе остается лишь раздувать брошенные известными личностями слова.



НА ПУСТОМ МЕСТЕ



Последнее время все чаше можно услышать рассуждения о гиперзвуковых летательных аппаратах. О полетах, со скоростью в пять и более раз превышающую звуковую, начали говорить в специальной литературе свыше полувека назад, причем на полном серьезе, когда мы еще толком не имели представления даже о сверхзвуковых скоростях. Рассматривались различные схемы силовых установок и самих летательных аппаратов (ЛА), даже пытались что-то моделировать на наземных стендах и в полете. Но до полномасштабной реализации гиперзвуковых проектов за прошедшие десятилетия дело не дошло. Единственными ЛА, летающими с гиперзвуковой скоростью, до сих пор являются спускаемые космические аппараты и головные части межконтинентальных баллистических ракет, но они даже косвенного отношения к авиастроению не имеют.



Конечно, можно сослаться на полеты экспериментального американского самолета Х-15, а также космических аппаратов «Спейс шаттл» и «Буран», но при этом следует уяснить, что продолжительность их полета с гиперзвуковой скоростью исчисляется минутами. Зато появляются разного рода сенсационные сообщения, лишь подстегивающие гонку вооружения.



СУДЬБА МиГа



Не так давно в Государственной думе РФ проходили слушания о возобновлении серийного производства истребителя-перехватчика МиГ-31, казалось бы, не имеющего к этому никакого отношения. Этот самолет завершил эволюцию семейства Е-15 ОКБ А.И. Микояна. Правда, задачи, стоящие перед ним, еще актуальны, но уровень технологии машиностроения, на которой он основывался, ушел в прошлое. Это породило разговоры о создании нового истребителя-перехватчика. Его даже окрестили как МиГ-41, и некоторые издания тиражируют гипотетические рисунки будущей машины. Впрочем, как показывает опыт, на деле новая машина обычно получается совсем с другим обликом, более приближенным к земному, чем это подается в СМИ.



При этом заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур в феврале 2014 года, комментируя сообщение депутата Госдумы Александра Тарнаева о разработке в России МиГ-41 на базе МиГ-31, в интервью РИА Новости сообщил, что новейший истребитель-перехватчик МиГ-41 должен летать со скоростью, превосходящей звуковую не менее, чем в 4–4,3 раза, то есть близкой к гиперзвуковой. Только мало кто задумывается о том, что дадут перехватчику эти лишние 1000 км/ч? Если это правда, а не дезинформация, то новый «МиГ» может стать реальностью не ранее 2030 года. Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?



Заявление Квочура последовало после публикации в американском журнале Aviation Week & Space Technology от 1 ноября 2013 года статьи Гая Норриса под названием Exclusive: Skunk Works Reveals SR-71 Successor Plan о разработке компанией Lockheed Martin перспективного высотного разведчика SR-72 с турбопрямоточными двигателями, способного совершать полет со скоростью, в 5,5–6 раз превосходящую звуковую. Его первый летный образец планируется поднять в воздух в 2020 году. Но американский проект относить к разряду ударных не стоит, он будет таким дорогим, что если дело и дойдет до серийного производства, то за океаном ограничатся выпуском не более десятка машин, в лучшем случае.



Не представляется возможным реализовать в обозримом будущем и российский проект. Такие самолеты будут чрезвычайно дороги и намного сложнее МиГ-31, поскольку придется решать многочисленные проблемы, связанные с созданием турбопрямоточных двигателей (это самые наукоемкие агрегаты в самолетостроении) и с охлаждением очень теплонапряженных элементов конструкции планера, нагревающихся от трения о воздух до 500–600 градусов Цельсия (предел для титана), и обеспечением жизнедеятельности экипажа.



ПОДЗАБЫТЫЙ «ХОЛОД»



Да, в нашей стране наука не стоит на месте, и имеется определенный опыт по созданию прямоточных воздушно-реактивных двигателей, в том числе и предназначенных для полета с гиперзвуковой скоростью (ГПВРД). В «НВО» об этом неоднократно сообщалось. В частности, рассказывалось о совместном создании в 1970-е годы Химкинским КБ «Факел» и ЦИАМ гиперзвуковой летающей лаборатории (ГЛЛ) «Холод». Ее основой стала зенитная ракета 5В28 комплекса С-200В. При этом на носовой части изделия 5В28 разместили экспериментальный ГПВРД Э-57. По сообщениям СМИ, исследования прошли успешно и был получен бесценный экспериментальный результат. Михаил Делягин: Либеральная верхушка уничтожает Россию в угоду Западу



Но одно дело, ГПВРД, а другое дело – комбинированная турбопрямоточная силовая установка, поскольку самолет должен взлететь с аэродрома, разогнаться до скорости не менее 3 тыс. км/ч, а затем в работу должны вступить ГПВРД, а ТРД – отключиться. Подобные силовые установки рассматривались инженерами полвека назад, но они так и не появились. Нельзя исключать, что для гиперзвукового ЛА, самостоятельно взлетающего с аэродрома, придется создавать еще более сложные двигатели, в том числе переменного цикла.



Еще одной сложнейшей задачей, стоящей перед создателями боевой машины, станет безопасный старт ракет из грузового отсека в высокоскоростную среду, поскольку на внешней подвеске гиперзвукового носителя размещать их просто невозможно, опять же из-за аэродинамического нагрева, да и сопротивление они будут создавать столь огромное, что об экономике придется забыть. То, что хорошо на бумаге, не всегда хорошо на практике.



В качестве примера приведу температуру поверхности самолета SR-71 при полете на крейсерском режиме со скоростью, соответствующей числу М=3. Температура передних кромок и внутри воздухозаборника – приблизительно 427 градусов Цельсия, а на наружной поверхности обшивки в области форсажных камер двигателей – почти 600 градусов.



Вспомните слова А.Н. Туполева, брошенные суховцам по поводу Т-4: «Вы хотите разорить страну?». Время подтвердило правоту Андрея Николаевича, поскольку его место занял более простой и дешевый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.



И ВНОВЬ НА ГРАБЛИ



Можно, конечно, вернуться к стальному корпусу, подобного тому, что использовали на МиГ-25, или к тонкостенным конструкциям «Стальных» самолетов 1930-х годов. И наверняка эти конструкции должны быть охлаждаемыми, особенно это касается их самых теплонапряженных узлов. Но будет ли при этом достигнут конечный результат, неизвестно.



В 1958 году мы уже наступали на почти «гиперзвуковые грабли», когда военные хотели увидеть перехватчик Е-155, летящий со скоростью 4 тыс. км/ч на высоте от 30 до 50 км, и осуществлять перехват любой воздушной цели на рубеже 140–170 км. К счастью, такой цели не оказалось, и вовремя одумались. Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое



Гиперзвуковая скорость в авиастроении не за горами. Но столь скоростными делать надо не пилотируемые аппараты, а беспилотные разведчики и боевые ракеты. Но и здесь есть «подводные камни»: к примеру, как защитить от того же нагрева ядерную боевую часть. А без нее в будущей войне не обойдешься, несмотря на огромный запас кинетической энергии быстродвижущейся ракеты. Да и стартовать такие изделия, вероятно, будут не с гиперзвуковых, а сверхзвуковых пилотируемых самолетов-носителей, и это направление вполне реально.



Правда, даже в этом качестве создать подобные изделия будет не просто, и на это уйдет не одно десятилетие. Один лишь пример: на разработку крылатой сверхзвуковой ракеты Х-31 при активном ее финансировании понадобилось свыше 20 лет, работы шли с 1977 года. Когда распался Советский Союз, страна захлебнулась в потоке самой разнообразной информации. При этом многочисленные проекты и перспективные разработки вдруг потеряли гриф «секретно», а о надобности того или иного оружия стали рассуждать дилетанты, не имеющие необходимых знаний.Если бы подобная гласность существовала в СССР, то высока вероятность, что такие проекты, как многоразовая ракетно-космическая система «Энергия-Буран», так бы и остались на бумаге. Не стали бы создавать и «Спираль». Или взять, к примеру, самолет Т-4, титановую «Сотку». Вовремя спохватились, сэкономив огромные деньги. А сколько вложили средств в разработку ядерных силовых установок для самолетов, и все впустую. Не лучше обстояло дело и с проектом пассажирского Ту-144. Правда, из всех этих проектов что-то извлекли полезное, но эта малость не окупала вложенных затрат.Таких примеров, связанных с ненужными или не имеющими практического применения разработками, можно найти немало не только в авиастроении, но и в других областях. Но самым неприятным является то, что вроде бы образованные люди не желают учиться на ошибках прошлого, предлагая и поддерживая вредные для страны идеи.Одно дело проводить исследования, направленные на обеспечение перспективных разработок, а другое, сходу «брать быка за рога», запуская в серийное производство экспериментальные образцы, не выдержавшие испытание. Главным источником таких нелепых решений была политика, но она, похоже, и сегодня одолевает умы некоторых специалистов. А прессе остается лишь раздувать брошенные известными личностями слова.Последнее время все чаше можно услышать рассуждения о гиперзвуковых летательных аппаратах. О полетах, со скоростью в пять и более раз превышающую звуковую, начали говорить в специальной литературе свыше полувека назад, причем на полном серьезе, когда мы еще толком не имели представления даже о сверхзвуковых скоростях. Рассматривались различные схемы силовых установок и самих летательных аппаратов (ЛА), даже пытались что-то моделировать на наземных стендах и в полете. Но до полномасштабной реализации гиперзвуковых проектов за прошедшие десятилетия дело не дошло. Единственными ЛА, летающими с гиперзвуковой скоростью, до сих пор являются спускаемые космические аппараты и головные части межконтинентальных баллистических ракет, но они даже косвенного отношения к авиастроению не имеют.Конечно, можно сослаться на полеты экспериментального американского самолета Х-15, а также космических аппаратов «Спейс шаттл» и «Буран», но при этом следует уяснить, что продолжительность их полета с гиперзвуковой скоростью исчисляется минутами. Зато появляются разного рода сенсационные сообщения, лишь подстегивающие гонку вооружения.Не так давно в Государственной думе РФ проходили слушания о возобновлении серийного производства истребителя-перехватчика МиГ-31, казалось бы, не имеющего к этому никакого отношения. Этот самолет завершил эволюцию семейства Е-15 ОКБ А.И. Микояна. Правда, задачи, стоящие перед ним, еще актуальны, но уровень технологии машиностроения, на которой он основывался, ушел в прошлое. Это породило разговоры о создании нового истребителя-перехватчика. Его даже окрестили как МиГ-41, и некоторые издания тиражируют гипотетические рисунки будущей машины. Впрочем, как показывает опыт, на деле новая машина обычно получается совсем с другим обликом, более приближенным к земному, чем это подается в СМИ.При этом заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур в феврале 2014 года, комментируя сообщение депутата Госдумы Александра Тарнаева о разработке в России МиГ-41 на базе МиГ-31, в интервью РИА Новости сообщил, что новейший истребитель-перехватчик МиГ-41 должен летать со скоростью, превосходящей звуковую не менее, чем в 4–4,3 раза, то есть близкой к гиперзвуковой. Только мало кто задумывается о том, что дадут перехватчику эти лишние 1000 км/ч? Если это правда, а не дезинформация, то новый «МиГ» может стать реальностью не ранее 2030 года.Заявление Квочура последовало после публикации в американском журнале Aviation Week & Space Technology от 1 ноября 2013 года статьи Гая Норриса под названием Exclusive: Skunk Works Reveals SR-71 Successor Plan о разработке компанией Lockheed Martin перспективного высотного разведчика SR-72 с турбопрямоточными двигателями, способного совершать полет со скоростью, в 5,5–6 раз превосходящую звуковую. Его первый летный образец планируется поднять в воздух в 2020 году. Но американский проект относить к разряду ударных не стоит, он будет таким дорогим, что если дело и дойдет до серийного производства, то за океаном ограничатся выпуском не более десятка машин, в лучшем случае.Не представляется возможным реализовать в обозримом будущем и российский проект. Такие самолеты будут чрезвычайно дороги и намного сложнее МиГ-31, поскольку придется решать многочисленные проблемы, связанные с созданием турбопрямоточных двигателей (это самые наукоемкие агрегаты в самолетостроении) и с охлаждением очень теплонапряженных элементов конструкции планера, нагревающихся от трения о воздух до 500–600 градусов Цельсия (предел для титана), и обеспечением жизнедеятельности экипажа.Да, в нашей стране наука не стоит на месте, и имеется определенный опыт по созданию прямоточных воздушно-реактивных двигателей, в том числе и предназначенных для полета с гиперзвуковой скоростью (ГПВРД). В «НВО» об этом неоднократно сообщалось. В частности, рассказывалось о совместном создании в 1970-е годы Химкинским КБ «Факел» и ЦИАМ гиперзвуковой летающей лаборатории (ГЛЛ) «Холод». Ее основой стала зенитная ракета 5В28 комплекса С-200В. При этом на носовой части изделия 5В28 разместили экспериментальный ГПВРД Э-57. По сообщениям СМИ, исследования прошли успешно и был получен бесценный экспериментальный результат.Но одно дело, ГПВРД, а другое дело – комбинированная турбопрямоточная силовая установка, поскольку самолет должен взлететь с аэродрома, разогнаться до скорости не менее 3 тыс. км/ч, а затем в работу должны вступить ГПВРД, а ТРД – отключиться. Подобные силовые установки рассматривались инженерами полвека назад, но они так и не появились. Нельзя исключать, что для гиперзвукового ЛА, самостоятельно взлетающего с аэродрома, придется создавать еще более сложные двигатели, в том числе переменного цикла.Еще одной сложнейшей задачей, стоящей перед создателями боевой машины, станет безопасный старт ракет из грузового отсека в высокоскоростную среду, поскольку на внешней подвеске гиперзвукового носителя размещать их просто невозможно, опять же из-за аэродинамического нагрева, да и сопротивление они будут создавать столь огромное, что об экономике придется забыть. То, что хорошо на бумаге, не всегда хорошо на практике.В качестве примера приведу температуру поверхности самолета SR-71 при полете на крейсерском режиме со скоростью, соответствующей числу М=3. Температура передних кромок и внутри воздухозаборника – приблизительно 427 градусов Цельсия, а на наружной поверхности обшивки в области форсажных камер двигателей – почти 600 градусов.Вспомните слова А.Н. Туполева, брошенные суховцам по поводу Т-4: «Вы хотите разорить страну?». Время подтвердило правоту Андрея Николаевича, поскольку его место занял более простой и дешевый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.Можно, конечно, вернуться к стальному корпусу, подобного тому, что использовали на МиГ-25, или к тонкостенным конструкциям «Стальных» самолетов 1930-х годов. И наверняка эти конструкции должны быть охлаждаемыми, особенно это касается их самых теплонапряженных узлов. Но будет ли при этом достигнут конечный результат, неизвестно.В 1958 году мы уже наступали на почти «гиперзвуковые грабли», когда военные хотели увидеть перехватчик Е-155, летящий со скоростью 4 тыс. км/ч на высоте от 30 до 50 км, и осуществлять перехват любой воздушной цели на рубеже 140–170 км. К счастью, такой цели не оказалось, и вовремя одумались.Гиперзвуковая скорость в авиастроении не за горами. Но столь скоростными делать надо не пилотируемые аппараты, а беспилотные разведчики и боевые ракеты. Но и здесь есть «подводные камни»: к примеру, как защитить от того же нагрева ядерную боевую часть. А без нее в будущей войне не обойдешься, несмотря на огромный запас кинетической энергии быстродвижущейся ракеты. Да и стартовать такие изделия, вероятно, будут не с гиперзвуковых, а сверхзвуковых пилотируемых самолетов-носителей, и это направление вполне реально.Правда, даже в этом качестве создать подобные изделия будет не просто, и на это уйдет не одно десятилетие. Один лишь пример: на разработку крылатой сверхзвуковой ракеты Х-31 при активном ее финансировании понадобилось свыше 20 лет, работы шли с 1977 года. Автор: Николай Якубович Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 224 Источник Похожие новости Гиперзвук или на испуг Итоги недели. «И вновь продолжается бой» Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?

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