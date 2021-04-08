Гиперзвук + гиперзвук: Су-57 с "новым уровнем смертоносности" удивил американцев

Российский истребитель пятого поколения Су-57 с "новым уровнем смертоносности" удивил американцев. Они проанализировали, что будет в случае тандема "гиперзвук + гиперзвук".

Журнал The National Interest рассказал читателям, что в России на данный момент гиперзвуковое вооружение, а именно комплекс "Кинжал", есть только у МиГ-31 - истребителей-перехватчиков. Такими же или подобными ракетами будет оснащён и новейший истребитель Су-57.

Су-57 - гиперзвуковой. Тандем "гиперзвук + гиперзвук" даст самолёту "новый уровень смертоносности". Впрочем, пока эти истребители будут оснащаться лишь ракетами класса "воздух-воздух": К-77М и Х-74М2.

Американцы отметили, что пока не выяснили сроки испытания гиперзвуковых ракет в запуске с Су-57. Однако, когда это произойдёт, Россия сделает важный шаг вперёд в развёртывании современного оружия.

Журналисты издания сослались на российские СМИ, где говорилось, что одноместные самолёты Су-57 совмещают функции штурмовиков и истребителей. Их цель - уничтожение воздушных, морских и наземных объектов.

В конце ноября в Ахтубинск уже был доставлен первый серийный Су-57. Именно на нём планируется испытывать новейшие гиперзвуковые ракеты. До конца года российская армия получит ещё четыре таких самолёта, а в течение семи лет на вооружение будут приняты 76 единиц.

В статье отмечены инновационные технологии и композитные материалы, отличная аэродинамическая конфигурация. Су-57 имеет низкий уровень инфракрасной и радиолокационной заметности, но способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.