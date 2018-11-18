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Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
18 ноября 2018, 13:24 • 92 • Политика
США обнаружили экзистенциальные угрозы от России и Китая и намерены ответить на них. Лазерным оружием
Автор:
Покровский Александр
В ближайшие несколько лет оборонное ведомство США рассчитывает получить в своё распоряжение оружие, основанное на принципах использования высокоэнергетического пучка. Так заявил заместитель министра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин, бывший инженер, курирующий в Пентагоне научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Примечательно, что одно время он работал заместителем главы организации по осуществлению стратегической оборонной инициативы США – той самой, которая отвечала за реализацию сценария пресловутой программы «звёздных войн», так и не нашедшей своего воплощения. Кстати, в немалой степени – из-за своей ненаучности и плохой технической проработанности.
История инженера Гриффина
Не стоит, однако думать, что та неудача разрушила карьеру инженера Гриффина. Он продолжал работать в области космических технологий, в том числе военных, и четыре самых светлых для США года (2005-2009) руководил самой НАСА. Тут стоит пояснить, почему эти годы были самыми светлыми для организации под командованием Гриффина.
Катастрофа космического челнока «Колумбия» 1 февраля 2003 года серьёзно потрясла всю космическую отрасль США. Но в полном соответствии с принципами пиара, на которых уже четыре десятка лет базируется политика США (и НАСА тоже) нужно было заявлять о «вот-вот-грядущих» успехах. И с января 2004-го громадьё планов начало расти прямо-таки лихорадочными темпами. План «Новый взгляд на программу исследования космоса» озвучил бывший тогда президентом США Джордж Буш. В речи с характерным названием «На Луну и дальше» он расставил такие приоритеты: возвращение Америки на Луну, создание на Луне обитаемой базы, организация пилотируемого полёта на Марс.
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