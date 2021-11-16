Гинцбург успокоил жителей России: Массовой проверки на поддельный ковид-сертификат не будет

Гинцбург заявил, что тест на поддельный ковид-сертифкат массово применять не планируется. "У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа МВД", - заявил директор Центра им. Гамалеи.

Специальный тест, призванный выявлять владельцев поддельных ковид-сертификатов, массово применять не планируется. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Речь идёт о тесте на наличие в крови специальных антител, которые вырабатываются после вакцинации от ковида. Его разработали в Центре им. Гамалеи, чтобы убедиться, действительно ли человек прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Одновременно с этим в России завели первое уголовное дело из-за продажи поддельных сертификатов о вакцинации. Всё вместе это вызвало у людей беспокойство по поводу проведения массового тестирования подлинность ковид-сертификатов.

У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело,

- прокомментировал Александр Гинцбург опасения людей по этому поводу.

Он добавил, что в Центре им. Гамалеи не намеревались даже коммекциализировать данный тест, не говоря уже о том, чтобы организовывать массовое тестирование. При этом Гинцбург всё же отметил, что считает подделка сертификатов о вакцинации таким же преступлением, что и подделку денег, пишет ТАСС.