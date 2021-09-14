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Гинцбург спрогнозировал, сколько Путин будет в самоизоляции. Не две недели
14 сентября 2021, 14:35 • 71 • Политика
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил "с точки зрения медицинских инструкций" уход президента Путина на самоизоляцию.
Гендиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшими коронавирусом в окружении.
- пояснил специалист.
По словам Гинцбурга, недели самоизоляции для президента Путина будет достаточно. Однако конкретные сроки нахождения Путина на самоизоляции должны остаться на усмотрение его лечащих врачей.
Ранее в Кремле пояснили, как Путин примет участие в голосовании на выборах в Госдуму во время самоизоляции.
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