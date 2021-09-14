Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Главная / Политика

Гинцбург спрогнозировал, сколько Путин будет в самоизоляции. Не две недели

14 сентября 2021, 14:35  •  71 • Политика
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил "с точки зрения медицинских инструкций" уход президента Путина на самоизоляцию.
Гендиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшими коронавирусом в окружении.
С точки зрения медицинских инструкций, Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно,
- пояснил специалист.
По словам Гинцбурга, недели самоизоляции для президента Путина будет достаточно. Однако конкретные сроки нахождения Путина на самоизоляции должны остаться на усмотрение его лечащих врачей.
Ранее в Кремле пояснили, как Путин примет участие в голосовании на выборах в Госдуму во время самоизоляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоком-2"
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
14 сентября 2021, 01:45
Атомный проект Украины и США обречён: Специалист назвал пять причин
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нам...
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерь...
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоко...
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
07 сентября 2021, 20:20
Раскрыта цель диверсии украинской разведки в Крыму
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.