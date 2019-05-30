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Гимнастки Гузенкова и Анненкова победили на этапе Гран-при в Израиле

30 мая 2019, 11:09  •  50 • Украина
Россиянки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова завоевали золотые медали в индивидуальных соревнованиях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне.
 
globallookpress.com © BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender
 

Гузенкова оказалась сильнейшей в упражнениях с лентой, набрав 19,950 балла. 

Второй стала Анастасия Салос из Белоруссии (19,300), а третьей — представительница Болгарии Невиана Владинова (19,150).

Анненкова заняла первое место в упражнениях с обручем с результатом 21,650 балла. 

На второй позиции расположилась украинка Влада Никольченко (21,200), а замкнула тройку лучших болгарка Катрин Царева (20,950).

Помимо этого Гузенкова завоевала бронзу в упражнении с мячом, а Анненкова стала серебряной призёркой в соревнованиях с булавами. Гузенкова и Анненкова также стали второй и третьей соответственно в индивидуальном многоборье.

В командных соревнования сборная России выиграла бронзу в упражнениях с пятью мячами и серебро — в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Ранее сборная России выиграла все золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике.

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