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Гимнастки Гузенкова и Анненкова победили на этапе Гран-при в Израиле
30 мая 2019, 11:09 • 50 • Украина
Россиянки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова завоевали золотые медали в индивидуальных соревнованиях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне.
globallookpress.com © BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender
Гузенкова оказалась сильнейшей в упражнениях с лентой, набрав 19,950 балла.
Второй стала Анастасия Салос из Белоруссии (19,300), а третьей — представительница Болгарии Невиана Владинова (19,150).
Анненкова заняла первое место в упражнениях с обручем с результатом 21,650 балла.
На второй позиции расположилась украинка Влада Никольченко (21,200), а замкнула тройку лучших болгарка Катрин Царева (20,950).
Помимо этого Гузенкова завоевала бронзу в упражнении с мячом, а Анненкова стала серебряной призёркой в соревнованиях с булавами. Гузенкова и Анненкова также стали второй и третьей соответственно в индивидуальном многоборье.
В командных соревнования сборная России выиграла бронзу в упражнениях с пятью мячами и серебро — в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Ранее сборная России выиграла все золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике.
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