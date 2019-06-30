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Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх
30 июня 2019, 17:54 • 53 • Украина
Россиянка Ангелина Мельникова стала второй в упражнении на бревне на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
© Алексей Филиппов РИА Новости
Российская спортсменка набрала 13,600 балла.
Победительницей стала Нина Дерваль из Бельгии с результатом 13,766 балла. Третье место заняла украинка Диана Варинская (13,100).
Для Мельниковой это уже четвёртая медаль на ЕИ-2019. До этого она стала чемпионкой в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также выиграла серебряную медаль в опорном прыжке.
Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх.
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