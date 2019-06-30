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Гимнаст Ланкин стал вторым в опорном прыжке на Европейских играх

30 июня 2019, 17:54  •  55 • Украина
Россиянин Дмитрий Ланкин завоевал серебро в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
 
© Nikku/Xinhua globallookpress.com
 

Российский спортсмен набрал 14,733 балла.

Победителем стал армянин Артур Давтян с результатом 15,016 балла. Замкнул тройку лучших украинец Игорь Радивилов (14,649).

Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото в упражнении на брусьях на Европейских играх — 2019.

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