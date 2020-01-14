Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение парламента предстоящей осенью. В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны. Инициативу поддерживают и ведущие объединения предпринимателей: там считают, что есть другие способы выявлять нелегальную миграцию, а иностранцы сегодня нужны стране из-за сокращения численности населения. А вот в Госдуме к предложению, напротив, отнеслись неоднозначно — некоторые парламентарии считают, что таким образом работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.

От ПДД до мигрантов

Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции, МВД должно предоставить уже в июне. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Согласно ему, в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Как полагают в кабмине, эта мера будет способствовать экономическому росту страны и укладываться в параметры «регуляторной гильотины» (реформы по ослаблению надзора за бизнесом. — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перечень сфер и органов власти, участвующих в реализации механизма «гильотины», премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил летом прошлого года. Министерству внутренних дел, в частности, было поручено в первоочередном порядке применить ее к контролю в сферах безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и миграции. «Известия» направили запрос в МВД с просьбой сообщить, как идет работа над поправками в закон.

Любое послабление при проверках бизнеса всегда приветствуется, потому что из-за них предприниматели несут очень большие издержки, отметили в «Деловой России». Там подчеркнули, что проверки проводятся не только в сфере миграции и когда несколько подразделений предприятия одновременно готовят отчеты для правоохранительных органов, это нередко оборачивается потерей и времени, и денег.

По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, сокращение численности населения трудоспособного возраста может оказаться трендом ближайших 10 лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Естественно, бизнес пытается заполнить эти места за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в РФ есть серьезные сложности. Чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены по русскому языку и на знание Конституции. Мы же не говорим, что их не надо проверять вообще — есть достаточно других оснований для проверок. Мы не понимаем, почему они должны быть плановыми, — отметил представитель бизнес-сообщества.

Сегодня нарушения в этой сфере грозят предпринимателям серьезными штрафами, размеры которых тоже нужно пересмотреть, считает Александр Калинин.

— Это сотни тысяч рублей. Но одно дело, если это крупная компания, а другое, если небольшое производство. Один штраф может сразу закрыть бизнес. Поэтому мы, конечно, приветствуем такое поручение правительства, — сказал он.

В пресс-службе правительства сообщили, что работают над запросом «Известий» и предоставят ответ, когда он будет готов.

Без нелегалов

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев также считает, что бизнес нуждается в послаблениях.

— Есть общая позиция по снижению проверок и контроля бизнеса, и она, безусловно, оправданна, так как сегодня административный контроль за предпринимателями чрезмерен. С этим связано и появление «регуляторной гильотины», и другие решения. Но, с другой стороны, тема миграции очень чувствительная, — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, проблема нелегальной миграции в России сегодня очень остро воспринимается обществом и прежде, чем давать оценку инициативе, нужно увидеть текст разработанного законопроекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сокращение проверок возможно, но — при появлении механизмов, которые пресекали бы возможность труда нелегальных мигрантов, — подчеркнул депутат.

А вот в «Справедливой России» к инициативе кабмина сразу отнеслись отрицательно.

— Миграционное законодательство становится всё более и более либеральным, в этом заинтересован бизнес и диаспоры. Но это плохо — к нам приезжает всё больше неквалифицированных кадров, а в стране нарушается религиозный баланс. Все-таки нужно думать не только о бизнесе, но и об интересах страны в целом, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Депутат добавил, что Россия сегодня и так занимает второе после США место по количеству нелегальных мигрантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аналогичного мнения придерживаются и думские коммунисты.

— Не думаю, что это инициатива, которую мы можем поддержать. Если ослабить контроль над мигрантами, это однозначно скажется на росте преступности. Плюс очевидно, что рабочих мест будут лишаться коренные жители России, — заявил «Известиям» первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев

Во фракции ЛДПР от комментариев воздержались — парламентарии предложили дождаться внесения законопроекта и только после его тщательного изучения делать выводы.

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» отметил, что работа правоохранительных органов после принятия законопроекта очевидно усложнится. В то же время эксперт признал, что проблема нелегальной миграции должна решаться уже на стадии незаконного пересечения российской границы. Он допустил, что инициатива кабмина будет поддержана, но законодательство в отношении мигрантов-нелегалов может быть еще больше ужесточено.