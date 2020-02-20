«Гильотина» для чиновников: Мишустин поручил сократить армию госслужащих

Чиновники заерзали на своих креслах. Часть «аппаратчиков» может лишиться работы. Только заняв премьерское кресло, Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по оптимизации аппаратов министерств и ведомств. На заседании правительства в четверг премьер еще раз напомнил министрам о своем поручении.

- Очень чувствительная тема. Я бы просил всех обратить на это особое внимание, - заметил Мишустин. - Вы должны, исходя из реальной нагрузки и задач, определить общее количество работников, заместителей руководителей структурных подразделений и подготовить обоснованные предложения по их оптимизации с соответствующими расчетами.

Предложения по оптимизации численности чиновников должны быть внесены до 1 апреля. Мишустин пояснил, на что будет обращать внимание.

- Для каждой функции должны быть указаны трудозатраты, количество сотрудников, которые их исполняют. Это касается и количества заместителей министров, и заместителей руководителей служб и агентств, и количества департаментов и управлений, - сказал Мишустин.

Ранее Минфин заявлял, что в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов власти планируется сократить на 10%, а территориальных - на 5%.

Куратором «гильотины для чиновников» Мишустин назначил вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Вице-премьер РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко (слева) во время заседания правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По данным Минфина, сейчас на 10 тысяч россиян приходится 163 госслужащих (это 3,3% от занятых в экономике). Больше всего в России федеральных чиновников - 603 тысячи человек.

В региональных органах власти - 252 тыс чиновников, в органах местного управления - 395 тысяч. Также к чиновникам принято относить всех работников государственных и муниципальных органов. Их в стране около 2,4 миллионов человек.

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