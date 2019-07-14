Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обрекли моряков "Курска", убивают китов, министр-насильник: В России п...
Как загипнотизировать агрессивного депутата
НАТО дает Москве последний шанс (Обзор ИноСми)
Триумф Путина: Россия получит доступ к секретам НАТО благодаря сделке с Турцией ...
Главная / В мире

Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео

14 июля 2019, 13:39  •  86 • В мире
В Сети распространяется видео, зафиксировавшее необычный момент "общения" гигантского трехметрового морского ската манта и сноркелистов у северо-западного побережья Австралии. Как выяснилось, скат приблизился к людям и ждал, застыв на одном месте, пока они не заметили под его глазами рыболовные крючки.
Подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в этих местах, считает, что скат "узнал" его и приплыл специально для того, чтобы получить помощь людей. Заметив у ската застрявшие крючки, Джейк стал осторожно подплывать ближе к животному, но скат спокойно ждал на месте.
По мнению одного из сноркелистов, скат "абсолютно точно понимал, что происходит".
Напомним, манта, которого иначе называют "гигантский морской дьявол" — самый крупный скат, его вес может достигать трех тонн. Особенность этих морских животных в том, что каждый из них имеет собственную окраску тела, которая отличает его от сородичей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 00:39
"Путину - приятного аппетита": Кондитер-рекордсмен в тесте отблагодарил Россию за С-400
14 июля 2019, 00:39
Войти можно, но сложно: Впервые открытая египетская пирамида оказалась "по зубам" не всем посетителям
14 июля 2019, 03:54
Либералы в синхронном плаванье
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
13 июля 2019, 21:09
«Повод для критики»: станут ли США вводить санкции против Турции за покупку С-400
14 июля 2019, 10:24
Японские коммунисты подавляющим большинством поддерживают однополые браки – опрос Asahi
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
07 июля 2019, 15:54
"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.