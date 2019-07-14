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Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
14 июля 2019, 13:39 • 86 • В мире
В Сети распространяется видео, зафиксировавшее необычный момент "общения" гигантского трехметрового морского ската манта и сноркелистов у северо-западного побережья Австралии. Как выяснилось, скат приблизился к людям и ждал, застыв на одном месте, пока они не заметили под его глазами рыболовные крючки.
Подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в этих местах, считает, что скат "узнал" его и приплыл специально для того, чтобы получить помощь людей. Заметив у ската застрявшие крючки, Джейк стал осторожно подплывать ближе к животному, но скат спокойно ждал на месте.
По мнению одного из сноркелистов, скат "абсолютно точно понимал, что происходит".
Напомним, манта, которого иначе называют "гигантский морской дьявол" — самый крупный скат, его вес может достигать трех тонн. Особенность этих морских животных в том, что каждый из них имеет собственную окраску тела, которая отличает его от сородичей.
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