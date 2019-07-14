Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео

Подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в этих местах, считает, что скат "узнал" его и приплыл специально для того, чтобы получить помощь людей. Заметив у ската застрявшие крючки, Джейк стал осторожно подплывать ближе к животному, но скат спокойно ждал на месте.

По мнению одного из сноркелистов, скат "абсолютно точно понимал, что происходит".

Напомним, манта, которого иначе называют "гигантский морской дьявол" — самый крупный скат, его вес может достигать трех тонн. Особенность этих морских животных в том, что каждый из них имеет собственную окраску тела, которая отличает его от сородичей.