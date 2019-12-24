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Гигантский Майдан? Политолог предостерёг Белоруссию от "граблей" Януковича

24 декабря 2019, 14:09  •  19 • Политика
В Белоруссии анонсировали скорое согласование всех интеграционных вопросов с Россией. По словам эксперта Андрея Суздальцева, окончательный вариант развития событий пока предсказать сложно - важен такой непростой аспект, как налоговая политика. При этом, предостерёг собеседник Царьграда, республиканским властям важно не заиграться в затягивание политических вопросов. В противном случае не исключено повторение ошибки Януковича, который упустил контроль над националистами. "Если белорусы почувствуют слабость Лукашенко и что ситуация меняется, они выйдут - и получится хуже Майдана", - оценил политолог.
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с Россией. "Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений", - отметил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, осталось буквально два-три дня.
По его словам, осталось всего несколько вопросов, требующих согласования обеих сторон. Затем будет выбрано время для торжественного подписания документов лидерами обеих стран.
А первую очередь будут решены вопросы экономической интеграции. Политические темы пока не стоят на повестке дня, уточнил первый вице-премьер Белоруссии и добавил, что речь идёт о бюджетной консолидации, введении новых правил, налоговом манёвре, политике импортозамещения и ряде других тем.
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал анонс белорусской стороны. По его словам, дальнейшее развитие событий в интеграционном процессе зависит от согласованной налоговой политики.
Лукашенко в Санкт-Петербурге об этом не сказал ни слова, напомнил эксперт.
Впрочем, если уступка Минску всё же будет, то, с одной стороны, это разрушит полуторалетние наши действия по санации союзных отношений, по созданию программ экономической интеграции, а с другой - мы продолжим кормить посредника деньгами.
Для белорусского лидера, если он сможет продавить свои требования, это будет большим успехом в преддверии выборов в республике, указал политолог.
"Он с полным основанием будет претендовать на шестой срок, который планируется оформить летом этого года с передачей потом по наследству старшему сыну, чтобы формировать его династию у власти. Наши уступки, казалось бы, в таких частных вопросах на самом деле меняют картину, даже геополитическую, для России очень серьёзно, сопоставимо, в общем-то, с украинским кризисом. Поэтому надо очень внимательно наблюдать то, что сейчас говорят в Минске", - подчеркнул Суздальцев.
При этом, указал он, возгласы белорусских националистов пока не звучат так громко, как это было в Киеве, однако не исключено, что этими возгласами кто-либо может воспользоваться. В том числе как средством давления на Москву.
"Там аппетиты - никакой России не хватит. Ведь мы же пытаемся с ними интегрироваться... Небольшая страна сжирает 20 с лишним миллионов тонн нефти, 20 с лишним миллиардов кубов газа в год. И там нет наших северных баз, там есть китайская зона размером с половину Минска. У нас же там сантиметра нет", - добавил политолог.
При этом уже почти год из Минска продолжается компания а-ля "если Россия не оплачивает, значит, она давит белорусский суверенитет". Есть нечто похожее с киевским сценарием.
В общем-то, эти митинги используют, белорусская сторона рассчитывает своё давление на Москву, убеждён собеседник Царьграда.
"Совершенно в формате Януковича. Янукович тоже возрождал националистическое движение, возрождал "Правый сектор" (запрещённая в РФ организация), для того чтобы демонстрировать России националистов. Ну, добралось до известного варианта. Здесь на такие жертвы вряд ли способны. Но если белорусы почувствуют слабость Лукашенко и что ситуация меняется, они выйдут - и получится хуже Майдана. Потому что на сторону народа перейдут силовики, которые все прекрасно помнят, что сделали с украинским "Беркутом", - подчеркнул эксперт.
При этом на данный момент ситуация в республике ровная, однако украинский фактор отметать нельзя.
"Ситуация может быть белорусская - гигантский Майдан. И за ним могут развернуться. И по сути 20-летие "интеграции", которой на самом деле нет, - это просто перекачка ресурсов из России и растворение в резиденциях, дворцах, парке автомобилей, самолётов… То есть в нищей стране это может обернуться против России. Возможен такой вариант? Возможен. Есть такая вероятность", - резюмировал Суздальцев.

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