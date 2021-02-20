Гигантские счета Техаса за электроэнергию поставили русских в тупик, но есть выход: "Чубайса к ним!"

Тем жителям штата Техас, чьи дома из-за непогоды не были отключены от энергоснабжения, стали приходить гигантские счета. Русских эта новость поставила в тупик, но выход быстро нашёлся. "Чубайса к ним!" – зло шутят люди.

В Техасе нет централизованной системы теплоснабжения. В этом южном штате обогрев происходит за счёт систем кондиционирования. Есть два тарифа – фиксированный и плавающий. Вот тем, кто пользуется вторым вариантом (а таких большинство), сильно не повезло.

Оптовая стоимость электроэнергии теперь стоит не 50 долларов, как раньше, а 9000. В социальных сетях жители Техаса публикую скриншоты уведомлений с баснословными суммами.

За неполный месяц один мужчина должен заплатить 1000 долларов (74 тысячи рублей). При этом он был экономен: воздух в доме площадью в 65 квадратных метров он не прогревал выше 16 градусов.

Люди совсем не рассчитывали на ледяной апокалипсис. За весь прошлый год одна из семей заплатила 1200 долларов (почти 89 тысяч рублей), а за 2,5 недели февраля должна теперь 3800 долларов (больше 281 тысячи рублей).

Но и это не предел. Плативший в январе 660 долларов техасец теперь должен поставщику электроэнергии 17 000 долларов (1,2 миллиона рублей), сообщило РИА "Новости" со ссылкой на телеканал WFAA.

В комментариях под статьёй народ признался – находится в некотором недоумении, но выход есть.

"Что-то я не понял. Вроде нефть с газом в Техасе добывают, а дома отапливают электричеством. Тогда какой газ они собираются в Европу в сжиженном виде везти, если самим не хватает?" – поинтересовался Ростислав Звягинцев.

"Командировать к ним Чубайса – реформировать энергосистему", - предложил Edd Korvin.