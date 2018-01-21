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Гигантская волна переломила иранский военный фрегат о волнорез
21 января 2018, 11:24 • 451 • В мире
В результате инцидента в Каспийском море трое иранских моряков погибло.
Один из крупнейших иранских военных кораблей фрегат Damavand ВМС Ирана разломался на две части в результате столкновения с волнорезом в Каспийском море. Об этом пишет агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел 10 января при неблагоприятных погодных условиях в портовом городе Бендер-Энзели. В тот день высота волн достигала четырех метров.
В результате происшествия шестеро человек оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.
Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.
Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В состав ВМС Ирана он вошел три года назад.
В декабре 2017 года сообщалось, что крупнейший авианосец Великобритании, вставший на боевое дежурство 7 декабря, дал течь. Налогоплательщикам корабль обошелся в 4,1 миллиарда долларов.
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