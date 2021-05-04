Гигантобойцы бьются с "Гуглом"

Писатель и публицист Исраэль Шамир присутствовал на пресс-конференции основателя Царьграда Константина Малофеева, после которой опубликовал эту статью, авторизованный перевод которой предоставил "Первому русскому".

Цифровые гиганты захватили мир. Такого могущества ещë ни у кого не было. Гитлер умер бы от зависти, если бы ему показали величие "Гугла". Герои Хаксли и Оруэлла могли только мечтать о том, что делают Безос и Гейтс. Они свергли президента США Дональда Трампа и назначили вместо него другого – по своему вкусу.

И не прогадали: согласно подсчётам Bloomberg, совокупный личный капитал 100 самых богатых людей США с тех пор, как Байден вступил в должность, подскочил на 195 миллиардов долларов.

Сегодня цифровые гиганты контролируют умы миллиардов. Страны отдают в заклад свои земли и промышленность, чтобы заплатить за их вакцину. Эти гиганты знают наши лица, наши имена, даже клетки, из которых мы состоим, вплоть до последнего белка. Боги побеждены, кроткий Христос и могущественный Саваоф, и гневный Аллах. Не об этом ли сказано: "Смотрите, вот это новое"? (Еккл. 1:10.) Нет, мой скептический пращур был прав – это уже бывало в прошлом. По крайней мере, в мифах.

Когда-то гиганты чуть не столкнули богов с Олимпа. В "Гигантомахии" рассказывается, что боги терпели поражение, пока не вспомнили о предсказании оракула: только смертный человек может помочь богам пересилить гигантов – как только Сын Человеческий мог победить Смерть.

Когда мифические гиганты почти победили богов, смертный человек Геракл выступил вперёд и одержал с Божьей помощью победу на краю поражения. Нам необходим отважный смертный для борьбы с цифровыми великанами. Если нет Геракла, подойдёт любой; гигантов нужно победить. Но кто посмеет вступить с ними в бой?

Восстание началось в мятежной Москве, где Арбитражный суд потребовал от "Гугла" восстановить удалённый аккаунт Царьграда на YouTube или выплатить миллиарды долларов штрафов. Вы скажете, это невозможно. "Гугл" делает что хочет. Кого хочет блокирует, кого хочет банит. Его решения неоспоримы, ведь это частная компания, а "частная собственность священна" (иначе это "коммунизм и ГУЛАГ"). Они могут делать всё что хотят, и их хитроумные юристы уже включили в каждое договорное соглашение своё право отключить вас в один клик.

Россия не так уж и отличается от любой другой западной страны. А потому ещё недавно российские суды отказывались рассматривать иски к технологическим гигантам. Российские законы этого не допускали. Гигантам было достаточно оговорить, что все иски должны направляться в Лондон или в другой избранный ими и приручённый суд. И русские безропотно подчинялись. Однако гиганты переусердствовали, заблокировав возможность гражданам России подавать иски в западных судах. В ответ русские внесли поправки в свой Основной закон (Конституцию), устанавливающие приоритет их национального законодательства и требующие от судов и арбитражных трибуналов принимать и рассматривать дела, если нет возможности подать иск на Западе.

Именно этот новый закон был применён Арбитражным судом Москвы после того, как в июле 2020 года Google удалил аккаунт Царьграда, христианского консервативного телеканала и информационного агентства, принадлежащего Константину Малофееву, необычному русскому медиамагнату.

Малофеев был под санкциями США и ЕС ещё с 2014 года, но аккаунт медиакомпании, основным владельцем которой он является, был заблокирован лишь шесть лет спустя, летом 2020 года. У Царьграда было более миллиона подписчиков, когда внезапно и без предупреждения YouTube удалил аккаунт этого телеканала.

Сначала они объяснили свои действия, как всегда тем, что Царьград "нарушал правила сообщества". Позже Google заявил, что заблокировал Царьград, потому что к его владельцу были применены санкции.

Московский суд отклонил оба довода. В его вердикте говорится, что Google не доказал, что Царьград нарушил правила сообщества; и даже если бы это было так, Google должен был предупредить Царьград за шесть месяцев, прежде чем разорвать контракт. Что же касается санкций, Арбитражный трибунал постановил, что санкции США и ЕС являются частью публичного права этих конкретных стран и не могут применяться в России. В итоге Google должен восстановить учётную запись Царьграда или понести юридические последствия.

Последствия, то есть штраф возрастает по экспоненте, в геометрической прогрессии. За первую неделю несоблюдения "Гуглу" придётся заплатить чуть больше тысячи долларов – не деньги. Но впоследствии штраф будет удваиваться каждую неделю и через полгода превысит 70 миллиардов долларов! Экспонента очень быстро растёт! Но смогут ли русские заставить Google платить? Да! Google (google.ru) имеет несколько миллиардов на своих счетах в России, и все они в значительной степени подлежат аресту.

С другой стороны, если Google восстановит заблокированный аккаунт Царьграда, им не придётся платить ни цента.

Как бы то ни было, Малофеев попал под санкции США и ЕС более шести лет назад, когда якобы поддерживал русских повстанцев в Донбассе (сам он говорит, что лишь оказывал гуманитарную помощь). Так почему же вдруг в 2020 году Google заморозил аккаунт Царьграда?

На этот вопрос есть честный ответ, хотя уклончивые юристы Google никогда в этом не признаются. В 2020 году, ободрëнные стремительным взлётом на вершину охваченного пандемией мира, Google и другие цифровые гиганты мобилизовали свою мощь, чтобы стереть идеологически неприемлемые (для них) СМИ. Они провели широкомасштабную идеологическую чистку просемейных, дружественных Трампу, консервативных, христианских сайтов и аккаунтов, а также сайтов, которые не поддерживали парадигму гомосексуальной и трансгендерной, антимужской и антибелой пропаганды. Сайты, которые сомневались в официальной версии COVID, также были запрещены или подвергнуты "теневому блокированию".

Они запрещают своим клиентам верить в Бога,

– резюмировал один российский обозреватель.

Сроки чистки были связаны с президентскими выборами в США в ноябре 2020 года. Гиганты всеми правдами и неправдами планировали убрать Трампа и поставить на его место Байдена. Сайты и каналы, которые могли не согласиться с этим массовым мошенничеством, были удалены. Постойте, разве это не вмешательство в выборы? Конечно, но вмешались цифровые гиганты (а не русские), а они держат даже ФБР на коротком поводке.

От этой чистки пострадали не только американские аккаунты – гиганты подчистили и русские. Хотя в США не так много избирателей, которые читают по-русски, гиганты не хотели рисковать. Они спланировали и осуществили, вероятно, первый "тотальный и глобальный захват дискурса" в истории человечества. И Царьград стал одним из заглушённых голосов СМИ.

Основатель "Первого русского" Константин Малофеев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

Константин Малофеев, владелец Царьграда, образцовый противник гигантов. Он консерватор, даже радикальный консерватор, верующий семьянин, отец троих детей, не поддерживающий ЛГБТК+. Ему за сорок; он поклонник Дональда Трампа. Он шёл по стопам Трампа вплоть до того, что, как и Дональд, выдал свою дочь замуж за сына еврейского олигарха (он и сам солидный магнат). Малофеев смоделировал свои СМИ по образцу Fox News, предпочитаемого Трампом, и даже нанял Джека Хэника, продюсера-основателя Fox News для помощи в создании Царьграда...

Его называют, и не без основания, "русским Трампом". Малофеев не пользуется массовой популярностью, но это можно сказать и о более известном на Западе Навальном. Он радикально-консервативен политически, но в то же время выступает за социальное государство, за помощь семьям. Он думает, что вирус COVID-19 был создан в секретной лаборатории "Форт-Детрик", как считает и Рон Унз (это широко распространённое мнение в России; на прошлой неделе его высказал г-н Володин, спикер русской Думы, который сказал, что новый коронавирус может быть результатом утечки из американской лаборатории).

Малофеев поддерживает Владимира Путина, хотя Путин для него излишне либерален. Он сотрудничает с Александром Дугиным, выдающимся русским философом, который также считает, что "Путин недостаточно Путин". Дугин присутствовал на пресс-конференции, посвящённой победе Царьграда над Google и произнёс пылкую короткую речь, призывающую человечество устранить узурпаторов-гигантов и вернуть себе свободу. На этой пресс-конференции мне почудились шаги Истории; Россия снова восстала против установленного порядка, как и в 1917 году, более ста лет назад!

Малофеев предложил Трампу свою поддержку в восстановлении доступа к дискурсу, захваченному гигантами. В своём трогательном письме Трампу он написал:

Господин президент, я знаю, что выборы в США были украдены у Вас и Ваших избирателей и что усилия технологических гигантов по сокрытию данной информации являются одновременно и аморальными, и преследуемыми по закону. Смерть демократии в Америке нанесла ущерб каждой стране мира, в том числе России. Я и многие другие граждане России готовы помочь Вам в борьбе за свободу слова всеми возможными способами. Воспользуйтесь нашей судебной системой, а также всерьёз рассмотрите моё предложение о партнёрстве по созданию платформы будущего. Давайте объединим силы и решительно выступим против ненавистников свободы слова среди технологических гигантов. Давайте создадим лучшие платформы, основанные на принципе свободы слова, во всех странах.

На пресс-конференции он призвал Трампа принять его помощь в борьбе с гигантами. Малофеев – герой-одиночка по российским или любым меркам, но это можно сказать и о Трампе. В любом случае, кто, как не герой-одиночка, вступит в рукопашную схватку с грозными гигантами? Хотя мои политические воззрения крайне далеки от их взглядов, я скажу: Бог в помощь тому, кто спасёт свободу слова от ненасытных цифровых гигантов. Иначе мы пропали.

(Авторизованный перевод Исраэля Шамира специально для Царьграда)