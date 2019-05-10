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«Гигант, который очень рано и трагически ушёл»: в Москве скончался журналист Сергей Доренко

10 мая 2019, 00:09  •  199 • В России
На 60-м году жизни умер известный российский журналист Сергей Доренко. Сообщается, что он скончался, находясь за рулём мотоцикла. Зрители помнят его как ведущего информационно-аналитических программ на ОРТ, РТР и НТВ. Коллеги Доренко называют его смерть большой утратой и отмечают, что он смотрел на события «под совершенно особенным углом».
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть мужчины.

«Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в Москве. Радиостанция подтверждает эту информацию», — говорится в сообщении.

Как сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, ссылаясь на сотрудников ГИБДД, Доренко двигался по внутренней стороне Садового кольца. В районе дома 71 по ул. Земляной Вал он потерял управление мотоциклом, после чего выехал на встречную полосу и налетел на бетонное ограждение.

«Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно данным источника ТАСС в медицинских службах, журналист скончался во время движения.

«По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулём мотоцикла», — заявил собеседник агентства.

Доренко начинал свою карьеру в Гостелерадио СССР в 1985 году, где в течение шести лет работал редактором, корреспондентом и ведущим. С начала 1990-х годов он стал известным благодаря работе над различными программами информационно-политического толка, выходившими в телеэфир каналов ВГТРК, НТВ и ОРТ в вечернее время. Журналист запомнился зрителям как ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко». Его последний эфир на ОРТ был посвящён трагедии с атомным подводным ракетным крейсером «Курск», затонувшим 12 августа 2000 года во время выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море.

В середине 2000-х годов Доренко работал на радио «Эхо Москвы», где в течение трёх лет вёл разговорную программу «Разворот». Позднее занимал пост главного редактора радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года возглавлял редакцию радиостанции «Говорит Москва».

«Доренко — отдельный континент, отдельная планета»

Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский в беседе с RT подчеркнул, что журналист был экстраординарной личностью.

«Умер мой близкий человек. Мне очень жаль. Сергей представлял целую эпоху, она ушла. Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил», — сказал Виногродский.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT также заметил, что Доренко был «очень ярким, необычным человеком».

«Если угодно, он создал целое направление в журналистике. В 90-е он был на самом гребне. Я несколько раз делал с ним интервью, мы проходили через разные периоды наших отношений. Но сейчас это всё не играет никакой роли. Для нашей профессии потеря такого человека — большая утрата. Это колоссальная драма для его семьи, близких и слушателей. Доренко — отдельный континент, отдельная планета. Он могучая личность, гигант, который очень рано и трагически ушёл», — подчеркнул он.

Как считает журналист и публицист Максим Кононенко, Доренко — легендарная фигура в истории всей постсоветской журналистики.

«Он задавал совершенно новые стандарты телевидения, заслужил очень сложное к себе отношение. Но также добился и уважения. Он был лучшим и главным радиоведущим страны. Теперь его нет, и непонятно, что будет с его радиостанцией. Она очень хорошая, могла находиться где-то между полярными точками зрения. Эта свобода позволяла ему смотреть на события под совершенно особенным углом. Кончина Доренко — огромная трагедия для всего русского радиоэфира», — заметил собеседник RT.

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«Ярчайшая звезда русской журналистики»

Свои соболезнования в связи с гибелью журналиста принёс мэр Москвы Сергей Собянин.

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал градоначальник в Twitter.

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2019

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Доренко был ярчайшей звездой русской журналистики.

«Он умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, лёгким человеком. Очень жаль», — написал политик в своём Telegram-канале.

Тележурналист Дмитрий Киселёв, работавший с Доренко на Центральном ТВ СССР, подчеркнул, что Сергей — ярчайшая личность в истории отечественной журналистики.

«Талантливый, сильный, полный жизнеутверждающей энергии, с большой любовью к России, он много сделал в журналистике, он долгожитель в профессии, его отвага и сила всегда были заразительны. Он останется в истории отечественной журналистики как безусловно яркая личность», — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала смерть российского журналиста.

«Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили», — написала она в Facebook.

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