«Гиена Европы» снова поднимает голову

Польша наносит пощёчину полякам Литвы и навязывает Украине свой протекторат

21-22 февраля в Польше с государственным визитом побывала президент Литвы Даля Грибауйскайте – впервые за десять лет.

Поездка в Польшу стала последним государственным визитом Дали Грибаускайте. Фото: tvn24.pl

Основной темой переговоров между Польшей и Литвой были военные вопросы. Ради этого Варшава даже задвинула на задний план интересы поляков, живущих в Литве. Польского населения в Литве вроде бы немного – 166 тысяч человек, согласно переписи 2016 года. Однако польское национальное меньшинство в Литве сосредоточено в основном на компактной территории в восточных районах, например в Шальчининкайском, где поляков 80%. Много их и в Вильнюсе – свыше 15%.

За время президентства Грибаускайте в отношении поляков Литвы был принят ряд дискриминационных мер: сокращено образование на родном языке; названия улиц и населённых пунктов вроде Шальчининкая принудительно переведены на литовский. Особенно болезненным стал вопрос о написании в документах польских имён и фамилий: власти требуют переиначивать их на литовский лад.

Во время визита Грибаускайте тему литовских поляков затрагивали лишь по касательной. Так, Анджей Дуда сообщил прессе, что в вильнюсском Сейме находятся три законопроекта по поводу написания фамилий и табличек с названиями улиц, но о перспективах их принятия ничего не сказал. Литовские поляки уже давно возмущаются политикой «матери-родины». В этот раз поводом для негодования стало то, что Далю Грибаускайте наградили высшей наградой Польши – орденом Белого орла. «Это пощечина для поляков Литвы», – прокомментировала награждение Рената Цитацка, член совета самоуправления Вильнюса. Цитацка представляет партию «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», прошедшую в парламент благодаря союзу с организациями, отстаивающими права русских в Литве.

Вообще, среди литовских поляков заметна ностальгия по СССР. Однако для официальной Варшавы поляки Литвы остаются что-то вроде чемодана без ручки – и нести тяжело, и бросить нельзя.

В самой Польше резко негативно к награждению Грибаускайте отнёсся депутат Сейма Роберт Винницкий, потребовавший объяснений от министерства иностранных дел и назвавший вручение ордена литовскому президенту предательством литовских поляков.

Литовские политики награждение своего президента не комментировали никак. Да и сам визит Грибаускайте в Польшу они обошли молчанием. Причина в том, что в мае Литва получит нового главу государства, и вполне вероятно, им станет Гитанас Науседа, уже заявивший, что после своей победы он сразу поедет в Варшаву. Другой претендент на пост главы государства, премьер-министр Саулюс Сквернялис красочно расписывает, сколько он сделал для возобновления диалога с Польшей.

Однако вернёмся к визиту Грибаускайте, который дал польской стороне немало выгод военно-политического характера. Стороны договорились об обмене данными радиолокационных станций Польши и Литвы. Планируется создание постоянного совета министров обороны двух государств. Решено увеличить интенсивность военных учений в районе Сувалкского коридора, проходящему по литовско-польскому пограничью и отделяющему Калининградскую область РФ от Белоруссии. В НАТО пугают: когда, мол, Россия, начнет войну против Запада, она первым делом оккупирует этот коридор.

Грибаускайте заявила, что она хочет видеть будущую американскую базу в Польше поближе к Литве. А основным итогом польско-литовских переговоров стало решение передать в многонациональную дивизию НАТО «Северо-Восток» литовскую мотопехотную бригаду «Железный волк», которая ранее подчинялась бундесверу.

Бойцы литовской мотопехотной бригады «Железный волк» на учениях

Никто не скрывает, что военные приготовления направлены против России. Встречая Далю Грибаускайте, Анджей Дуда вспомнил Люблинскую унию и польско-литовское единство, которое «всегда было не по нраву Москве».

Собственно, тема Люблинской унии была одной из главных во время визита Грибаускайте в Варшаву: тогда, в 1569 году, в результате соглашения между польской шляхтой и литовскими вельможами появилась Речь Посполитая – государство, в состав которого, помимо Польши и Литвы, вошли территория нынешней Белоруссии и значительная часть современной Украины. Были периоды, когда в составе Речи Посполитой оказывались некоторые русские, молдавские и латвийские земли.

В 2019 году Люблинской унии исполняется 450 лет. 22 февраля Дуда вместе с Грибаускайте отправились в польский Люблин, где возложили венки к памятнику унии. Здесь к ним присоединился Порошенко (тоже говоривший о значении и «символизме» Люблинской унии), после чего все трое посетили штаб литовско-польско-украинской бригады. Кстати, польское доминирование сказывается и в укомплектовании этой бригады: на несколько сот литовских и украинских военных приходится более трёх тысяч поляков, они и здесь на первых ролях. Именно так видят в Варшаве будущую Четвёртую Речь Посполитую.

Литовский солдат у памятника Люблинской унии. Фото: polskatimes.pl

Дуда, Грибаускайте и Порошенко в штабе литовско-польско-украинской бригады. Фото: president.gov.ua

Предстоящие на Украине (в марте) и в Литве (в мае) выборы равнения правящих в этих странах режимов на Польшу не изменят. Перемен не произойдёт и в случае смены власти в Варшаве. Побывавший недавно в Киеве в связи с пятой годовщиной свержения президента Януковича лидер польской «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, выступая в Верховной раде, заявил без обиняков: «…дорога из Киева в Брюссель лежит через Варшаву».

Последние пять лет Польша упорно навязывает Украине свой протекторат. Сто лет назад этим занимались вожди Второй Речи Посполитой, которые довели свою страну до катастрофы 1939 года. Это о Польше Уинстон Черчилль написал, что она «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». С тех пор выражение «Польша – гиена Европы» стало крылатым.