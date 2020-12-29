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"Гибридное оружие": МИД Украины заявил об опасности российской вакцины

29 декабря 2020, 18:55  •  210 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кремль стремится к контролю над Незалежной с помощью лекарственного препарата, уверен министр
Разработка вакцин против коронавирусной инфекцией является "классическим примером гибридных возможностей" государств, которые стремятся реализовать в геополитическом пространстве интересы, не имеющие никакого отношения к решению вопросов, связанных с пандемией. Соответствующее мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
При этом министр заявил, что речь идет именно о российской стороне. Москва, уверен глава внешнеполитического ведомства Незалежной, стремится с помощью разработанного лекарственного препарата развязать против Украины "гибридную войну". С остальными же государствами можно договориться.
"Можно попросить их сейчас предоставить для нас вакцину с учетом того, что их запасы все равно потом будут пополнены", – считает Кулеба.
Россия же является "травмой Украины", так как именно с Москвой, полагают в МИД, связан самый печальный исторический опыт Незалежной. В вопросах урегулирования недопонимания с Кремлем Киев должен занять лидирующую позицию, о чем Кулеба заявил в интервью газете "День".
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил ранее, что отказ Киева от "Спутника V" совершен ради истребления украинского населения, что, по мнению парламентария, и преследуют власти Незалежной. Проблему пандемии, уверен Рабинович, ни в коем случае не следует политизировать.

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