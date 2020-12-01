Гибридная война с США уже началась, но у России есть инструменты для удара наповал

Корпорация Google формирует информационное поле в России, более того, исключает со своих платформ целые каналы средств массовой информации или частично блокирует контент, который не отвечает политике США. Таким образом, российской публике диктуют свои правила. Более того, это прямое проявление цензуры. Инструментов для борьбы с таким давлением Google в России нет. Очевидно, что они необходимы, ведь мы вступили в новую фазу гибридной войны с США...

Дискуссия о стиле работы американских ИТ-гигантов в России велась сегодня в прямом эфире с привлечением представителей журналистского сообщества, пострадавших от цензуры Google, а также дипломатического корпуса. В том числе о своей позиции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О блокировке канала "Первого русского" в YouTube рассказал и учредитель Царьграда Константин Малофеев. Впрочем, давно известно, что наш конфликт решается в суде, однако проблема гораздо шире. Константин Малофеев напомнил, что Google - это вовсе не частная компания, а инструмент Пентагона, корпорация, созданная как раз для того, чтобы захватить информационное пространство по всему миру.

Google - специальная разработка, о чём говорится в расследовании британского журналиста Нафиза Ахмеда. Он пишет о начальном этапе существования корпорации, с 1997 по 1999 год, когда аспиранты Ларри Пейдж и Сергей Брин получили субсидии Пентагона. Дальше - больше. На рынке были созданы такие условия, чтобы гигантские финансовые вложения получила именно эта ИТ-компания. Точно так же взращивали Amazon, напомнил Малофеев. История давняя и долгая, но нам - в России - следует понять самое главное, что поможет в дальнейшей борьбе.

"Чтобы наши компании создали альтернативу, мы должны понимать, что Mail.ru и "Яндекс" - маленькие компании в сравнении с этими гигантами, которые стоят по триллиону долларов. Поэтому для того, чтобы они могли вступить в борьбу и создать, например, свой YouTube, нужна прямая государственная поддержка. Государственные субсидии или перетекающий на новую площадку поток рекламных поступлений", - сказал Малофеев.

Нужно создать для блогеров, зарабатывающий в YouTube, условия более конкурентные, и тогда проблема решится. И в этом случае будет уже неважно, кто именно займётся разработкой нашей альтернативной площадки, добавил Малофеев. Главное, что она будет наша. Таково решение для рынка.

Но есть и законодательная инициатива, которая поступила в Госдуму.