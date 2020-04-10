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Гибридная война против России: в США выделили её главные направления

10 апреля 2020, 17:35  •  55 • Аналитика

Боязнь окончательной утраты доминирующих позиций в мире заставляет США провоцировать и поддерживать предвоенное состояние в глобальном масштабе. Более того, стирается грань между войной и миром, а война приобретает гибридный характер.


Главная цель гибридной войны заключается в том, чтобы измотать противника, ухудшить его экономическое положение, подорвать социальную и политическую стабильность. Ущерб от таких действий может быть не меньшим, чем от традиционного вооруженного конфликта, если говорить об экономической составляющей, а не о количестве погибших солдат или уничтоженных танков и самолетов.



Еще год назад, в апреле 2019 года, американская организация RАND, занимающаяся военно-политическими исследованиями, опубликовала доклад «Corporation Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the impact of cost-imposing options» – «Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов», в котором попыталась перечислить основные направления, по которым США следует активизировать усилия для ослабления российского государства. Таких направлений несколько – это экономика, идеология (и информационная политика), геополитика, оборона. В каждом из направлений предлагается комплекс мер.

К мерам экономического характера специалисты RAND отнесли увеличение производства энергии в самих США, ужесточение антироссийских санкций в торговле и финансовом секторе, переориентация Европы на альтернативные источники покупки газа, стимулирование эмиграции из России ученых, высококвалифицированных специалистов и перспективной молодежи. Как видим, на практике США и так пытаются следовать поставленным задачам – и санкции давно введены, и газопроводам «палки в колеса» вставляются, и «утечка мозгов» всячески стимулируется, в том числе и посредством пропаганды «пятой колонны».

К мерам, рекомендуемым в сфере идеологической и информационной политики, RAND относит антиправительственную пропаганду, основанную на разочаровании населения в политике государственной власти, подрыв доверия к системе выборов, стимулирование акций протеста и деятельности оппозиции, дискредитация России в глазах других государств и их населения. При этом нет никаких сомнений в том, что отсутствие внятной идеологии, реальных целей и задач, многочисленные ошибки власти создают очень благоприятный фон для реализации поставленных американцами задач.

Геополитические меры сводятся, прежде всего, к окружению России поясом недружелюбных государств. Как это делается, мы все хорошо увидели на примере событий, последовавших за распадом Советского Союза. RAND советует продолжать оказывать военную помощь Украине, раскачивать политическую ситуацию в Белоруссии, играть на противоречиях Армении и Азербайджана, укреплять американское влияние в Центральной Азии, изолировать Приднестровье, поддерживать боевиков в Сирии. При этом, как отмечается в докладе, вечная война в Сирии станет бременем не только для России, но и для Ирана – еще одной очень ненавидимой Вашингтоном страны.

Наконец, целая глава в докладе посвящена военным мерам. Их можно систематизировать в несколько групп. Первая группа касается увеличения инвестиций США в оборону и безопасность: RAND выделяет такие важные сферы инвестирования как системы противоракетной обороны, космическое оружие, искусственный интеллект, технологии электронной войны, разработка ударных беспилотных аппаратов.

Вторая группа военных мер подразумевает сосредоточение сил и средств вблизи российских границ. К ним относятся перебазирование бомбардировщиков и истребителей к границам России, развертывание дополнительного ядерного оружия в Европе и Азии, приближение систем противоракетной обороны к границам России, расширение военно-морского присутствия США и их союзников в Арктическом, Балтийском и Черноморском регионах.

Третья группа подразумевает увеличение численности войск США в Европе, содействие европейским союзникам США в укреплении военного потенциала, развертывание сил и средств Североатлантического альянса в непосредственной близости от российских границ, увеличение частоты учений альянса в Европе.

Но само по себе наличие подобных докладов позволяет России в то же время и оценить всю опасность сложившейся ситуации, а также предпринять шаги по нейтрализации враждебных действий США. К сожалению, если в вопросах военного противостояния Россия выглядит неплохо, то с геополитикой ситуация похуже – Москва давно потеряла Украину, теряет Белоруссию и страны Центральной Азии.

В сферах идеологической и информационной политики и экономики у нашей страны также наблюдаются огромные проблемы. Взять ту же ситуацию с «утечкой мозгов» - десятилетиями в России говорят об этой проблеме и вплоть до настоящего времени достойные условия специалистам – от зарплаты до быта и работы – не созданы.
Илья Полонский

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