Гибридная волна: Путин обозначил главные угрозы для России

В России в 2020-м было предотвращено 72 преступления террористической направленности — на четверть больше, чем в 2019-м. Об этом Владимир Путин заявил 24 февраля во время заседания коллегии ФСБ . Эксперты подчеркивают, что деятельность экстремистов по-прежнему остается одной из главных проблем для постсоветского пространства. Специалисты также предупреждают: терроризм уже давно стал элементом гибридной войны. Президент попросил уделить особое внимание вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб . Также он отметил и другие угрозы, включая внешнее давление, преступления экономического характера и кибернетические атаки.

Найти и обезвредить

Из-за коронавирусной инфекции в этом году коллегия ФСБ собралась не в расширенном, как обычно, формате, а в сокращенном составе. Тем не менее понять, кто отсутствовал на мероприятии, всё равно не удалось, поскольку лица участников этой встречи (помимо директора службы Александра Бортникова) из соображений нацбезопасности остаются всегда вне объективов телекамер. Закрытый характер совещания, однако, компенсировал Владимир Путин — во вступительном слове он остановился на главных угрозах, стоящих перед РФ. По его словам, уровень глобальных вызовов, включая терроризм, трансграничную преступность или киберпреступность, не снижается .

Несмотря на то что в декабре 2020-го была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чеченской Республики и Ингушетии, проблема экстремизма для России по-прежнему актуальна. В общей сложности в прошлом году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Годом ранее их было 57 , уточнил Владимир Путин. По мнению президента, названные цифры свидетельствуют о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность . В связи с этим важно повышать уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов и социальных учреждений, уверен глава РФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, всё идет в ход, используют и террористов , — добавил президент.

С точки зрения России, основой всех угроз является, прежде всего, существование международных террористических организаций, которые ведут вербовку граждан России, отметил политолог Никита Мендкович. Однако серьезной проблемой остается и вербовка граждан в странах СНГ, которые попадают в РФ с потоками трудовой миграции.

— Не секрет, что в этих странах зачастую более низкий уровень жизни и слабее государственные институты, что создает базу для более успешной вербовки . К сожалению, уже были примеры, когда раскрывались террористические ячейки из числа трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, — рассказал «Известиям» политолог Никита Мендкович.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует необходимость дальнейшего развития сотрудничества между странами СНГ и ОДКБ . В частности, речь идет о регулярном обмене информацией, создании общих структур и разработке совместных контртеррористических операций. Серьезной проблемой для всего мирового сообщества остается так называемый терроризм «одиноких волков», которые действуют самостоятельно и без причастности к крупной организации. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, однако, предупреждает, что даже за «одинокими волками» зачастую стоят кукловоды, которые их курируют или идеологически обрабатывают.

— Мы живем в эпоху террористической пандемии. Более того, терроризм после окончания Второй мировой войны превратился в элемент гибридной войны, который некоторые государства используют для достижения своих целей , — заявил «Известиям» эксперт. — На этом фоне требуется сотрудничество и повышение доверия даже между странами, которые воспринимают себя как геополитических противников на мировой арене. Ведь достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года, когда спецслужбы не только большинства европейских стран, но и российская сторона предупреждали США о готовящихся акциях. Однако политическое руководство Соединенных Штатов на тот момент подобные сигналы не учло. Аналогичная ситуация возникла с братьями Царнаевыми, которые в 2013-м совершили теракт во время марафона в Бостоне.

Быть начеку

Владимир Путин отметил эффективную работу контрразведки, благодаря которой в прошлом году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб . Президент призвал и впредь повышать уровень защиты конфиденциальной информации, не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках отечественных научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава РФ также отметил, что в 2020-м были выявлены 87 преступных группировок в экономической сфере .

В поле зрения силовых структур должна оставаться и борьба с коррупцией . По словам президента, необходимо пресекать хищения и нецелевое использование бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, госпрограммы и гособоронзаказ, а также на борьбу с коронавирусной инфекцией. Между тем Пограничной службе ФСБ предстоит работать над снижением рисков потенциального завоза в страну новых штаммов коронавирусной инфекции, отметил он.

Сотрудники ФСБ РФ во время антитеррористических учений Фото: ТАСС/Сорокин Донат

Новых подходов требует и обеспечение кибербезопасности, так как глобальное цифровое пространство стало полем весьма жесткого геополитического соперничества , считает президент. По его словам, в прошлом году количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в 3,5 раза. На этом фоне Владимир Путин призвал вместе с партнерами из других стран развивать систему обеспечения международной информационной безопасности.

Президент также заявил о политике сдерживания, которая, по его мнению, нацелена в том числе и на попытки спровоцировать внутреннюю нестабильность в стране.

— Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны, и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб , — пояснил Владимир Путин.

Президент уверен, что против России ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. Поэтому важно защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму, добавил он.

— В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом, — сообщил глава РФ, отметив, что власти обладают информацией о готовящихся информационных провокациях.

Сейчас мир фактически оказался на пороге новой холодной войны, которая имеет свои особенности и отличается от ситуации в XX веке, считает историк Янис Кузинс. Тем не менее мы видим, что России и западным государствам, включая США и страны Евросоюза, всё сложнее находить общий язык по насущным вопросам. Более того, зачастую применяются классические методы пропаганды, а в информационное пространство запускаются фейковые новости, чтобы дискредитировать противоположную сторону.

Впрочем, несмотря на серьезные проблемы в отношениях между западными странами и РФ, говорить о начале новой холодной войны не стоит, считает эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. По его словам, биполярная система однозначно трансформировалась в мультиполярную: на мировой площадке помимо Вашингтона и Москвы возникло еще несколько центров силы. В частности, речь идет о Китае и Индии, которые входят в БРИКС. Однако и Евросоюз периодически не сходится во мнении с США.

Первая встреча

В этот же день российский лидер провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, который прибыл в Москву с рабочим визитом . Для президента республики поездка в РФ стала первым зарубежным визитом. Садыр Жапаров победил на состоявшихся 10 января досрочных выборах, которые были организованы после отставки экс-главы Сооронбая Жээнбекова и массовых беспорядков в Бишкеке, вызванных недовольством граждан результатами парламентских выборов. В открытой части переговоров политики отметили высокий уровень двусторонних отношений. Садыр Жапаров заверил, что Киргизия намерена углублять кооперацию с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. По его словам, это приоритет внешнеполитического и экономического курса страны. Политики также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества по борьбе с COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (слева) во время встречи в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные . И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию, — подчеркнул Владимир Путин.