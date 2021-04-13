Гибридная субмарина: что представляет собой российский погружающийся патрульный корабль «Страж»

Российское Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» ведёт разработку ныряющего патрульного корабля «Страж». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Эти машины могут действовать как в надводном, так и в подводном положении. «Страж» предназначен для патрулирования и охраны акватории, исследования шельфа и ведения разведки. Кроме того, корабли такого типа могут оснащаться торпедным, ракетным и артиллерийским вооружением. Проект «Страж» создаётся для экспорта за рубеж, однако аналитики полагают, что в случае успеха он может заинтересовать и российский ВМФ.

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» объявило о создании ныряющего патрульного корабля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля», — отметили в пресс-службе предприятия.

Корабль получил название «Страж» (Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS). Он предназначен для экспорта за рубеж.

«Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счёт предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений», — пояснили в ЦКБ «Рубин».

Как отмечают в компании, корабли этого типа многофункциональны и «могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно».

По словам разработчиков «Стража», подводное положение даёт кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и успешно их перехватывать, а также избегать неблагоприятных погодных условий, не прерывая при этом патрулирования.

Кроме того, способность погружаться позволит использовать «Страж» как классическую подводную лодку, в том числе для ведения разведки. Полезным окажется такой корабль и при изучении шельфа: «ныряющий» патрульный корабль в этой сфере предоставляет больше возможностей, чем классическое надводное судно.

«Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок», — пояснили в компании.

Как отмечают разработчики, по своей архитектуре и обводам корабль напоминает советские подводные лодки проекта 613. Это была самая массовая серия подводного флота СССР, которая была востребована в том числе среди иностранных заказчиков.

Подводная лодка проекта 613

РИА Новости

© Владимир Первенцев

Похожи у них и основные характеристики. Водоизмещение «Стража» составляет около 1 тыс. тонн, общая длина судна достигает 60—70 м в зависимости от комплектации. Экипаж может включать до 42 человек вместе с досмотровой группой.

«При выборе оборудования мы максимально ориентировались на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе оборудование для надводных кораблей и самолётов», — сообщают в пресс-службе компании.

По желанию заказчика корабль может быть оснащён торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артиллерийской установкой малого калибра.

«Предусмотрено размещение шлюпок для досмотровых групп, а также беспилотного летательного аппарата с автономностью два-три часа, выпускаемого без выхода людей на палубу», — пояснили в ЦКБ «Рубин».

Надводные подлодки

Стоит отметить, что идея гибридного судна, которое может выполнять задачи как в подводном, так и в надводном положении, не нова.

Как отмечают эксперты, ещё на заре развития подводного флота эта концепция вынужденно применялась при создании субмарин, потому что из-за уровня развития технологий тогда подлодки могли погружаться лишь на малое время и большую часть похода проводили в надводном положении.

Данное обстоятельство вынуждало инженеров прибегать к соответствующим техническим решениям. Так, французская лодка Narval, которая была принята на вооружение в 1900 году, для движения на поверхности использовала паровую машину, а для подводного режима — электродвигатели, которые подзаряжались от паровой установки.

К гибридным судам можно отнести британскую подводную лодку X1 и французскую Surcouf, которые стояли на вооружении двух стран в первой половине ХХ века. Помимо торпедных аппаратов, данные суда были вооружены артиллерийскими орудиями крупных калибров, которые применялись в надводном положении.

По мере развития технологий, в частности появления ядерных энергетических установок, которые позволили увеличить время пребывания под водой, такие гибридные типы судов окончательно ушли в прошлое. Однако инженеры продолжали возвращаться к этой идее.

Например, в СССР в 1950—1960-е годы велась разработка погружающегося ракетного корабля проекта 1231. По задумке конструкторов, такие суда должны были объединить скрытность подлодки и огневую мощь надводного боевого корабля. Однако проект так и не был реализован. По мнению экспертов, не была достаточно проработана сфера применения машины. Кроме того, она имела достаточно сложную конструкцию, что в том числе повышало её стоимость, при этом не обладала значительными преимуществами перед другими типами техники. Так, корабли проекта 1231 не отличались высокой скоростью, имели малую дальность хода и были уязвимы для авиации противника.

Тем не менее разработки двухсредных кораблей ведутся и в наши дни. В частности, во Франции кораблестроительный концерн DCNS работает над созданием ныряющего боевого корабля SMX-25. Проект судна был впервые представлен публике на выставке Euronaval 2010.

Длина SMX-25 — 109 м. Форма корпуса приспособлена для высоких скоростей — около 38 узлов (чуть более 70 км/ч) в надводном положении. По задумке SMX-25 должен на большой скорости прибывать в место назначения, а затем уходить под воду и скрытно наносить удары по противнику.

На какой стадии проект находится сегодня — неизвестно.

В гражданском флоте в наши дни существуют полупогружные транспортные суда, в которых частичное погружение используется для погрузки и транспортировки крупногабаритных грузов. К таким судам относится, например, китайское плавательное средство Guang Hua Kou.

Guang Hua Kou

© China COSCO SHIPPING Corporation Ltd.

«Фактор внезапности»

По словам аналитиков, в своё время использование гибридных кораблей было вынужденной мерой.

«В годы Второй мировой войны подводные лодки не могли долго находиться под водой — им нужно было всплывать для подзарядки аккумуляторов, поэтому на них ставили серьёзное вооружение, например крупнокалиберные пушки, которые позволяли наносить урон боевым кораблям», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в наши дни эта концепция может использоваться, но уже для других целей.

«У гибридной идеи есть значительные достоинства. Например, если корабль находится в надводном положении и ему необходимо спастись, он может уйти под воду, нырнув. К тому же благодаря возможности размещения ракетного оружия данный корабль может использовать фактор внезапности и первым поражать цель», — считает аналитик.

ЦКБ «Рубин»

© Apetrov09703 / Wikimedia Commons

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что у гибридной концепции есть и свои недостатки.

«Идея гибридного корабля пока массового применения не нашла, потому что любые подобные многопрофильные корабли по характеристикам всегда хуже, чем специализированные: они не могут полноценно выполнять задачи ни надводных, ни подводных машин», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Аналитики полагают, что о проекте «Страж» пока известно слишком мало подробностей, чтобы можно было говорить о его перспективах. Вместе с тем они не исключили, что в случае успеха этого проекта такие суда могут не только поставляться за рубеж, но и использоваться в России.