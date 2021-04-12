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Гибнущая элита: на пути от основоположников к самоубийцам

12 апреля 2021, 08:45  •  18 • Аналитика
© AP Photo / Mark Lennihan
Элита США — вместе с нацией в целом — вступила в стадию саморазрушения. Таков приговор Майкла Влахоса, человека с хорошей военно-морской биографией, а сейчас американского философа и политолога. Речь о его статье в журнале The American Conservative.
Давайте сразу договоримся: если вас крутит и колбасит от одного слова "элита", если для вас это синоним всякого зла, а "дети элиты" — и того хуже, то дальше можно не читать. Без элит обществ не бывает, вспомним хотя бы наш 1917-й год: прежняя элита уничтожена под корень, в том числе физически, но в то же мгновение появляется новая. И не проходит и 20 лет (речь о том самом 1937 годе), как множество убийц Гражданской войны, чувствуя себя обманутыми, начинают эту антиэлитную войну заново — но с тем же результатом. В общем, человеческие сообщества всегда управляются элитами, вопрос только в их качестве.
А качества эти, говорит Майкл Влахос, цикличны. Циклы повторяются во всех странах и цивилизациях на протяжении всей человеческой истории. Элиты проходят пять стадий. На первой общество возглавляют "основоположники", то есть, видимо, идеологи, увлекающие всех своими идеями о том, что надо делать и куда идти. Потом приходят "строители", то есть те, которые прекрасные изначальные идеи претворяют в жизнь. Затем появляются "модернизаторы" — здесь с Майклом можно поспорить, но логика есть: люди смотрят на построенное, чем-то недовольны, пытаются вернуться к изначальным идеям, идеям основоположников, чтобы их обновить и строить еще лучше. Затем — время "менеджеров", условных сантехников, которые просто стараются поддерживать существующую систему в порядке. И наконец, приходит пятая стадия. Гибели.
Здесь, заметим, есть перекличка с концепцией нашего Льва Гумилева насчет того, что народы и цивилизации вдруг впадают в период пассионарности и одерживают такие победы, строят такие конструкции, что вроде бы от них не ожидаешь. А затем такой народ успокаивается, засыпает, а то и впадает в развал — до следующего цикла (если не исчезает с лица земли, конечно). Разница с Майклом Влахосом только в том, что этот говорит не о нации в целом, а о ее элитах. Но наверняка ведь всплеск пассионарности какой-нибудь орды тоже начинался ее элитами, а потом захватывал и всех остальных.
Так вот, пришла пятая и финальная стадия американской элиты. Для нее у автора есть множество определений, собственно, он только об этом и пишет, кипя ненавистью. Итак, нынешние элиты США уже не лидеры общества и никуда его не ведут (а смысл существования элит, напомним, только в этом лидерстве, то есть в служении обществу). Они захлопнулись в своем замкнутом круге и превратились в глухой и тиранический монолит. Они предали страну, от них пахнет не авторитетом, а только богатством. Они окостенели в своем чувстве права на лидерство и в вечной правоте, считая, что нация — это они и есть. И эти люди делают ситуацию все хуже, причем вполне осмысленно и намеренно.
Вот этот, последний, пункт важнее всего. Все предыдущие высказывания еще можно было как-то отнести к типичному скулежу человека, который оправдывает свои неудачи в жизни тем, что вокруг все схвачено элитами. А вот идея намеренного ухудшения ими ситуации — это интересно.
Ход мысли тут такой: американские элиты пытаются как-то удержать власть, в том числе с помощью подачек своему демократическому электорату. Но на всех подачек не хватит, поэтому демократы запугивают "своих" угрозой справа, от республиканцев, консерваторов, "красных" штатов США. (Это, добавим, куда конкретнее и эффективнее, чем пугать народ только внешней угрозой — со стороны каких-то далеких России, Китая и кого угодно еще.) То есть элита (она же — демократы) намеренно "доит корову внутренних противоречий" и для этого еще больше обостряет внутреннюю борьбу. И сама не понимает, что таким путем ухудшает свое же положение.
А что — логика в этом есть. Нетрудно было подметить общую черту всех кампаний, в целом создающих нынешнюю американскую (и протекающую в Европу) "пробужденную", левую идеологию, обозначаемую словечком woke. Это во всех случаях раскол общества, создание врагов там, где их вроде бы и не было, и быть не может. Посеять ненависть между мужчинами и женщинами (феминизм в его нынешнем виде) — идея, гениальная в своем безумии. Внушить ненависть к тем, кто "убивает планету" (то есть заняты в соответствующих производствах), — из той же серии. Но пока что на первом месте всяческий "расизм".
Тут есть одна история, о которой Майкл Влахос, несмотря на его флотское прошлое, возможно, не знает. Ресурс Daily Signal публикует в эти дни результат расследования о новшествах в (по-нашему) политработе в армии и на флоте. Нынешняя власть предписывает регулярно промывать военнослужащим мозги насчет того, что расизм пронизывает все общество и что идея "ассимиляции" рас преступна. То есть примирения черных, белых и других быть не должно… Далее военным должны чуть не ежедневно объяснять ужасы "экстремизма" — а под таковым сейчас понимают идеологию республиканцев, за которую постоянно голосует около половины населения.
Вот и представим себе, как ощущает себя военнослужащий, чья армия состоит, как и вся страна, из людей всех цветов кожи (но по большей части белых) и всех идеологий. Если элита очень хотела совершить самоубийство, то что может быть эффективнее, чем разложение собственных вооруженных сил?
Конечно, идея неизбежности заката и гибели любой элиты весьма сомнительна, особенно если поверить идее автора насчет того, что такой цикл обычно занимает 150 лет. Хотя история Европы — от Людовика 14-го до Французской революции, от нее до гитлеровской оккупации — вроде бы такова. Но Россия после 1917-го прошла те же пять стадий развития элит всего за семь десятилетий, так что бывает всякое. А прочий мир устроен и еще сложнее, в зависимости от размеров государства и численности населения (большие системы развиваются медленнее).
А кстати, где мы сейчас находимся в том самом пятитактном цикле, если отсчитывать его от 1991 года? Получается, что на стадии власти "строителей", хотя и "модернизаторы" иногда подают голос.
Что-то здесь есть.

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