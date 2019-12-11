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Гиблое дело
11 декабря 2019, 14:09 • 74 • Карикатуры
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов. По его словам, от участия в проекте "даже за деньги" оказался и адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.
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