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Гиблое дело

11 декабря 2019, 14:09  •  74 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов. По его словам, от участия в проекте "даже за деньги" оказался и адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.

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