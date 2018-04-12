«Гиблая затея»: сможет ли Украина вернуть себе статус ядерной державы

Передача оставшихся после распада СССР украинских ядерных арсеналов России была большой ошибкой, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Сейчас Киев должен сосредоточиться на создании «мощного оружия сдерживания», подчеркнул политик. Эта точка зрения пользуется большой популярностью в стране. Наиболее радикальные политические силы даже требуют создать ядерное оружие по примеру КНДР. Могут ли эти планы осуществиться, разбирался RT.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью украинскому изданию «Гордон» рассказал о планах Киева по созданию «мощного современного оружия сдерживания», позволяющего наносить ущерб противнику «на любом расстоянии». По мнению политика, именно это является приоритетной задачей для Украины, и все иностранные государства должны согласиться с этим.

Такую мысль Турчинов высказал, отвечая на вопрос о соблюдении Будапештского меморандума. Документ был подписан в 1994 году главами Российской Федерации, Украины, США и Великобритании. По его условиям Киев обязался передать все оставшиеся в наследство от СССР ядерные арсеналы российской стороне в обмен на гарантии безопасности стран-подписантов. Участники меморандума пообещали воздерживаться от применения оружия против Украины за исключением самообороны или иных оснований, предусмотренных Уставом ООН. Следует отметить, что документ так и не был ратифицирован государствами-участниками.

По мнению Александра Турчинова, Украина напрасно согласилась сдать ядерный арсенал.

«Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой», — подчеркнул политик.

Ядерный реванш

Турчинов высказал популярную в украинских политических кругах мысль. Комментируя слова секретаря СНБО, лидер Радикальной партии нардеп Олег Ляшко призвал не только признавать, но исправлять ошибки.

«И в Украине для этого есть все возможности, была бы только политическая воля и понимание национальных интересов», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

Впрочем, многие интернет-пользователи, отметившиеся под постом Ляшко, не разделяют мнение нардепа.

«Вы со страной управиться не можете! Каждый тянет одеяло на себя! Представляю, что бы было с красной кнопкой!» — написал, к примеру, один из подписчиков Ляшко.

«Имели бы как минимум каждый депутат по одной, а кто богаче — и по две кнопки», — шутят другие пользователи.

Ранее об отказе от ядерного оружия сокрушался и президент Украины Пётр Порошенко. Выступая в октябре 2017 года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Порошенко заявил, что Россия не «напала» бы на Украину, если бы Киев в своё время не расстался с ядерным арсеналом. Впрочем, президент поспешил добавить, что украинские власти не хотят возвращения ЯО, так как именно режим ядерного нераспространения гарантирует глобальную безопасность.

Ранее украинский лидер заявлял, что «десяток будапештских меморандумов стоит меньше, чем один ядерный заряд». Эти слова были произнесены политиком в сентябре на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Киев испытывает большую обиду на западных партнёров, упрекая их за неготовность вступить в вооружённый конфликт с Россией за «аннексированный» Крым, отмечают эксперты.

«Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала, но не получила защиты от российской агрессии», — заявил в 2016 году Пётр Порошенко Генсеку ООН — тогда этот пост занимал Пан Ги Мун.

В 2015 году экс-президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук обратились к Верховной раде с предложением рассмотреть идею выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за невыполнения условий Будапештского меморандума. А годом ранее нардепы от фракций «Батькивщина» и «УДАР» внесли в парламент законопроект, в котором также настаивали на необходимости денонсировать ДНЯО.

Многие радикалы открыто заявляют о необходимости восстановить ядерный статус страны. Такой точки зрения помимо Олега Ляшко придерживается и лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. В интервью изданию «Украинская правда» в 2016 году он сообщил, что обсуждал этот вопрос с физиками-ядерщиками.

«Профессиональные люди уверяли, что абсолютно реально вернуть минимальный ядерный запас с теми возможностями, которые мы имеем сегодня», — подчеркнул Ярош.

Подобные идеи украинских политиков не встречают понимания у западных партнёров Киева. В августе 2017 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что отказ от ядерного оружия был в своё время правильным выбором для Украины.

«Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины», — подчеркнул Волкер.

«Сидели бы на пороховой бочке»

После распада СССР ядерное оружие находилось на территории четырёх бывших советских республик — России, Украины, Казахстана и Белоруссии. В руках украинского руководства оказался тогда третий по размерам ядерный арсенал в мире. В стране находилось около 1950 единиц стратегического ядерного оружия, а также 1883 единицы тактического ЯО, включая 176 межконтинентальных баллистических ракет, стратегические бомбардировщики и ракетные шахты.

Перспектива появления новых ядерных держав вызывала тогда серьёзное беспокойство в США и Европе, официальные представители западных государств приложили дипломатические усилия, чтобы убедить Киев, Минск и Астану отказаться от ядерных вооружений. Такой же точки зрения придерживалась и Москва.

Уже в декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году, было зафиксировано положение о будущем безъядерном статусе страны. По итогам переговоров Киев согласился передать ЯО Москве, вывод вооружений с территории страны был завершён к 1996 году. Часть стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС была уничтожена, а часть передана российской стороне. В 1996 году Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного участника наравне с Казахстаном и Белоруссией.

«Никто не позволил бы сохранить ядерное оружие после распада СССР — ни Россия, ни США, ни Европа, — пояснил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Это означало бы ещё большее расползание ядерного оружия по миру».

В 2010 году власти Украины также заявили об отказе от запасов высокообогащённого урана, применяемого в медицинских и иных научных исследованиях. В 2012 году весь уран был вывезен в Россию, в обмен США предоставили Киеву ряд технологий, позволяющих заменить высокообогащённый уран в гражданских сферах.

Как пояснил в январе 2014 года постоянный представитель Украины при ООН (тогда этот пост занимал Юрий Сергеев. — RT), Киев просто не мог позволить себе оставить ЯО прежде всего из-за дефицита средств — обслуживание ядерных вооружений обходится очень недёшево. Кроме того, встал бы вопрос безопасности, обеспечить которую тоже непросто.

«Поэтому, имея ядерный арсенал, в который может либо террорист пролезть, либо кто-то обыкновенной ракетой, таким образом, мы сидели как бы на пороховой бочке и пугали всех: вот тронете нас — мы взорвёмся вместе с вами», — заявил постпред.

Слова Юрия Сергеева приобрели особую актуальность всего через месяц после публикации интервью — уже в феврале 2014 года на Украине состоялся государственный переворот, в результате которого радикальные националисты дорвались до рычагов управления государством.

Столкновения протестующих с полицией в Киеве, февраль 2014 года

Reuters

© Vasily Fedosenko

«Гиблая затея»

Не располагая ядерным оружием, Украина тем не менее оказала косвенную поддержку ракетно-ядерной программе КНДР. Впервые о том, что своими успехами северокорейские конструкторы отчасти могут быть обязаны теневым поставкам из Киева, СМИ заговорили в августе 2017 года, когда об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на доклад Международного института стратегических исследований (IISS) и данные американских спецслужб.

Киев отверг эту версию, однако в марте 2018 года украинские власти всё же признали, что в двигателях, установленных на северокорейских МБР, могли быть задействованы элементы продукции украинского предприятия «Южмаш». Об этом сообщил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику. По мнению экспертов, в этом случае следует говорить не об отдельных элементах ракетных двигателей, а о полной передаче технологии, возможно, при участии украинских специалистов.

Конструкторское бюро «Южное»

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© Государственное космическое агентство Украины

Хотя в наследство от СССР Украине досталась развитое ракетостроение, сегодня эта отрасль находится в бедственном положении — сказался как общий кризис, так и разрыв связей с российскими предприятиями.

Поздравляя сотрудников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики, Александр Турчинов заявил, что «Украина сохранила своё место в клубе космических держав мира» и «шаг за шагом» возвращает себе статус ракетного государства.

Однако, по мнению экспертов, оценки секретаря СНБО далеки от реального положения дел. Например, в феврале 2018 года стало известно о крупном коррупционном скандале на КБ «Южное» — из-за масштабных махинаций оказался сорван контракт с Бразилией на производство ракеты-носителя «Циклон-4».

«Там был срыв контракта из-за того, что наша сторона делала всё, чтобы его не было, а только чтобы разворовывать деньги», — цитирует украинский сайт «Обозреватель» члена комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне Андрея Тетерука.

«Сейчас украинское ракетостроение практически развалено, хотя в советское время именно расположенные на Украине предприятия играли одну из ведущих ролей в цепочке создания советского ядерного оружия, — пояснил Коновалов. — Это прежде всего КБ «Южное» и завод «Южмаш», разработку и производство ракет-носителей вели именно на Украине. К примеру, наша МБР «Воевода» создавалась на Украине. Пока военно-техническая кооперация между странами не была разрушена, украинское ракетостроение более или менее существовало».

Однако главное препятствие на пути Киева к созданию собственной ракетно-ядерной программы носит не технический, а политический характер, считают эксперты.

«США, безусловно, не допустят появления ЯО у Киева, им не нужны новые члены ядерного клуба. Американцы очень внимательно отслеживают эту ситуацию. А украинские политики делают подобные заявления только для того, чтобы произвести нужное впечатление на националистические круги», — пояснил Коновалов.

Говоря о создании собственной ракетно-ядерной программы, Киев прощупывает реакцию других стран, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Даже назвали конкретные цифры и сроки — на это, по мнению ряда местных политиков, потребуется $4—5 млрд и около четырёх лет. Об этом активно говорили на Украине примерно год назад, сейчас эта дискуссия возобновилась. В принципе это гиблая затея, на Украине нет ни завершённого цикла исследований в сфере ядерных вооружений, ни средств. Однако такие инициативы активно генерируются в публичной плоскости. Проговаривая публично эти вещи, они зондируют почву и отслеживают реакцию других стран», — отметил Кошкин в беседе с RT.