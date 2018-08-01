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Гибель журналистов в ЦАР: предсказуемая провокация?
01 августа 2018, 09:39 • 148 • Аналитика
По сообщению агентства «Рейтер», 30 июля 2018 года три журналиста были убиты примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) около городка Сибут (Sibut), находящегося в 200 км на северо-восток от Банги, столицы Центрально-Африканской Республики. Группа российских киножурналистов (скорее всего), выехав из Банги, столицы ЦАР, двигалась на условленную с кем-то встречу в посёлок Бомбари, однако на пути туда попала в засаду, устроенную неизвестными.
По официальному заявлению Анри Депеле (Henri Depele), мэра города Сибут, трое людей с пресс-картами российских СМИ погибли, попав в засаду, устроенную неизвестными лицами.
Согласно показаниям выжившего водителя, которые передают местные СМИ, он должен был их привезти в неизвестное ему место, расположенное примерно в 23 км. от Сибута. По его рассказу, внезапно из кустов вышли на дорогу вооружённые люди и потребовали остановиться. Журналисты вышли из его автомобиля, словно собираясь на встречу с кем-то, но тут неизвестные лица в униформе без опознавательных знаков практически сразу, внезапно открыли огонь по журналистам из автоматов. По словам водителя, трое европейцев были немедленно убиты, а он, находившийся чуть в стороне в своей машине, смог, нажав на газ, скрыться с места убийства.
Официальный представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокеле в своём выступлении 31.07.2018 заявил, что тела трёх лиц европейской внешности были обнаружены армейским патрулём, действовавшим в районе Сибута, и доставлены на базу ООН в том районе, но пока он не может подтвердить их национальность и государственную принадлежность.
Район гибели журналистской группы (карта представлена ТК «Дождь»)
Позднее поступила информация, что на телах погибших были обнаружены российские пресс-карты и авиабилеты Москва-Касабланка-Банги, и, как минимум, один российский загранпаспорт.
Вечером 31 июля 2018 года поступила пока не подтверждённая информация о том, что двое из погибших журналистов были российскими гражданами, один являлся гражданином Украины. Исходя из этого, следует сказать, что, вероятнее всего, погибла группа, снимавшая документальный фильм-расследование о якобы имевшим место быть официальном и неофициальном российском военном присутствии в ЦАР и состоявшая из известного скандальными репортажами журналиста Орхана Джемаля, кинооператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева.
Издание The Bell сообщает, что якобы Ирина Гордиенко, супруга Орхана Джемаля, заявила о том, что ей была предоставлена для опознания фотография мёртвого тела её мужа. Российские дипломаты в ЦАР, по состоянию на вечер 31.07.2018, пока не подтвердили гибель журналистов, равно как и выйти с ними на связь в течении суток оказалось невозможным.
Журналисты, предполагаемые жертвы нападения неустановленных лиц
Западные СМИ заявляют, что, возможно, убийство данной группы связано с активизацией действий России в ЦАР, куда, по данным западно-европейских журналистов (Пола Лочери, Аарона Росса и других) в 2018 году наша страна направила якобы сотни военных инструкторов и гражданских специалистов. Их целью, по словам европейских корреспондентов, является создание в этой (одной из беднейших в Африке стран) боеспособных вооружённых сил и сил специального назначения.
Отметим, что ЦАР последние 5 лет находится в состоянии анархии после революции 2013 года. Ситуация в этом небольшом экваториальном государстве не улучшилась даже после избрания в феврале 2016 года нового президента страны, хотя одной из целей проведения этих выборов являлось прекращение длившегося уже к тому времени 3 года кровавого конфликта на территории ЦАР между христианами и мусульманами. Это кровопролитие, угасавшее на некоторое время, вспыхнуло с новой силой после свержения в 2013 году законной власти повстанческими силами исламской партии «Селека». Жертвами этого религиозного и этнического конфликта стали за последние годы как минимум несколько тысяч человек (а, по некоторым оценкам, счёт жертв этого противостояния идёт уже на десятки тысяч).
Молодёжные группировки на улицах городов ЦАР
Фактически в настоящее время можно говорить о крахе общегосударственной администрации ЦАР и о разделении страны на два анклава – христианский и мусульманский, демаркационную линию между которыми поддерживает в разные временные периоды от 2.500 до 11.000 солдат из миротворческого контингента ООН.
Кроме того, по состоянию на конец 2016 года в ЦАР было отмечено присутствие от 900 до 1.200 французских военных и гражданских специалистов.
Однако в последние несколько лет отношение местных властей этой центральноафриканской страны к внешним игрокам кардинально изменилось. По мнению ряда западных периодических изданий, фактически можно говорить о смене внешнеполитического курса правительства ЦАР. Согласно их данным, всё большее число российских корпораций начинает бизнес на территории данного государства. И, соответственно, для обеспечения их интересов, а также для защиты российских гражданских специалистов, работающих на этих предприятиях, туда якобы направляются как военные инструкторы, так и лица, не являющиеся официально военнослужащими силовых структур РФ, а, возможно, нанятые одной «частной военной компанией».
Некоторые западные СМИ (в частности, Euronews и Agence France Presse) заявляют о неких военно-транспортных самолётах российского производства без опознавательных знаков, периодически приземляющихся на территории ЦАР. В них, по мнению западных журналистов, осуществляются поставки российского вооружения в эту страну.
По заявлению корреспондентов AFP, российское проникновение в эту страну особенно активизировалось в первой половине 2018 года. Именно в последние месяцы, согласно информации, переданной во французские СМИ как представителями контингента ООН, так и представителями французских силовых ведомств, были якобы зафиксированы новые массовые поставки вооружения российского производства в ЦАР и прибытие чуть ли не сотен военных специалистов в российской униформе и говорящих якобы по-русски.
Военнослужащие правительственных сил ЦАР обыскивают группу лиц, подозреваемых в вооружённом бандитизме
Согласно этой, не подтверждённой российской стороной информации западных СМИ российские военные (или лица, нанятые какой-то ЧВК) обеспечивают для действующего президента ЦАР Фостена Туадеры не только его личную безопасность и безопасность российских предприятий в этой стране, но и заняты кардинальной перестройкой всех силовых ведомств данного государства.
Таким образом, абсолютно беспочвенное с точки зрения криминальной составляющей убийство двух граждан России и одного гражданина Украины в ЦАР – это первый широко известный случай гибели россиян в этой стране. Убийство, по всей видимости, предназначено для привлечения нездорового интереса международных СМИ к стране, где в последнее время, по данным западных же СМИ, военное и экономическое присутствие Российской Федерации обозначается всё больше и больше, а влияние западных стран (в первую очередь Франции) стремительно убывает.
Автор: Михаил Сириец
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