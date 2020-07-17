Гибель рейса МН-17: трагедии шесть лет, а истина всё дальше • 100 • Аналитика

Сегодня исполняется ровно шесть лет с того страшного дня, когда в небе над Донбассом произошла катастрофа, унесшая жизни 298 человек, 15 из которых были членами экипажа авиалайнера Boeing 777-200ER, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines и летевшего рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, а остальные — его пассажирами.





Единственное, что с огромным сожалением можно констатировать на нынешний момент, это то, что, несмотря на огромный резонанс вокруг данного трагического инцидента, к установлению истины относительно его виновников и причин многочисленные судьи, прокуроры, следователи, государственные и частные детективы, а также самозваные разоблачители, не приблизилась ни на шаг. Более того, чем дальше, тем яснее становится: ожидать этого вряд ли следует.



Гибель лайнера, изначально ставшая если не инструментом, то предметом политических интриг самого гнусного пошиба, используется для возведения одного из самых ужасающих поклёпов на Россию за всю историю ее существования. Пресловутый коллективный Запад, априори объявивший виновниками случившегося нашу страну и ополченцев республик Донбасса, упорно игнорирует как многочисленные доказательства непричастности обвиняемых к инкриминируемым им действиям, так и улики, прямо указывающие на других подозреваемых.



Причины и мотивы, которые могли бы побудить Россию к совершению столь ужасающего деяния или соучастию в нем, невозможно назвать в рамках самой элементарной логики и здравого смысла. Тем не менее, даже эти моменты игнорируются обвинителями, находящимися в плену продиктованных им «версий», главной целью которых является предельная демонизация нашей страны в глазах всего мира. Свежайшее доказательство тому – иск, поданный против России в Европейский суд по правам человека правительством Нидерландов, упорно отстаивающим абсолютно несостоятельные обвинения, звучащие едва ли не с первых минут после трагедии.



В соответствии с ними, самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», входившего в состав 53-й бригаде ПВО Вооружённых сил России. Также в качестве непосредственных виновников катастрофы называются бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший руководитель военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и также проходивший службу в этой структуре гражданин Украины Леонид Харченко.



Насколько известно, поводом для столь резких действий Нидерландов, которые в МИД России уже назвали «очередным ударом по межгосударственным отношениям», стала очень вовремя «всплывшая» в деле МН-17 «улика» — аудиозаписи телефонных разговоров неких лиц (якобы донбасских ополченцев), обсуждавших «пуск российской ракеты, приведший к гибели самолета», объявленная прокурорами из Гааги чуть ли не «царицей доказательств». Необходимо отметить, что запись эта не вызвала ни малейшего доверия не только у адвокатов обвиняемых, но и у ознакомленных с нею экспертов.



По их словам, якобы имевший место в день гибели лайнера разговор похож скорее на чтение текста актерами, причем непрофессиональными, даже толком не выучившими положенные им по сценарию реплики. Имеются также признаки редактирования аудиоматериала, который, похоже, немилосердно резали и клеили, собирая из разрозненных «кусков» нужный инициаторам этой провокации текст. Впрочем, явно шитые белыми нитками сомнительные доказательства оказались вполне достаточными для высокого представителя Европейского союза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к годовщине гибели авиарейса выступившего с заявлением, в котором он требует от России безоговорочно «признать свою вину» в случившемся и «полностью способствовать усилиям по установлению справедливости».



О какой справедливости в данном случае может идти речь, если подобные обвинения выдвигаются тогда, когда даже тот явно предвзятый и далеко не праведный суд, который сейчас идет в Гааге, не то что не завершен, а еще даже толком не начат! По оценкам экспертов, разбирательства по этому делу могут идти годами, но о «виновниках» кричат уже сейчас. Именно поэтому с полной уверенностью можно сказать: все участники данного процесса озабочены никак не поиском правды, а исключительно созданием все новых и новых поводов для нападок на Россию. Ее представителей категорически отказываются включать в состав следственной группы, предоставляемые российской стороной доказательства не рассматриваются либо объявляются «недостоверными». Зато любые измышления Украины или США немедленно принимаются на «ура».



Ни бесперспективные иски в ЕСПЧ, ни бездоказательные обвинения и надуманные претензии со стороны очередных евробюрократов трагедией для России, конечно же, не являются. Горечь и боль вызывает разве что тот запредельный цинизм, с которым трагический уход из жизни почти трех сотен человек из повода для скорби превращается в способ нанести как можно больше ущерба репутации нашей страны. Сегодня исполняется ровно шесть лет с того страшного дня, когда в небе над Донбассом произошла катастрофа, унесшая жизни 298 человек, 15 из которых были членами экипажа авиалайнера Boeing 777-200ER, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines и летевшего рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, а остальные — его пассажирами.Единственное, что с огромным сожалением можно констатировать на нынешний момент, это то, что, несмотря на огромный резонанс вокруг данного трагического инцидента, к установлению истины относительно его виновников и причин многочисленные судьи, прокуроры, следователи, государственные и частные детективы, а также самозваные разоблачители, не приблизилась ни на шаг. Более того, чем дальше, тем яснее становится: ожидать этого вряд ли следует.Гибель лайнера, изначально ставшая если не инструментом, то предметом политических интриг самого гнусного пошиба, используется для возведения одного из самых ужасающих поклёпов на Россию за всю историю ее существования. Пресловутый коллективный Запад, априори объявивший виновниками случившегося нашу страну и ополченцев республик Донбасса, упорно игнорирует как многочисленные доказательства непричастности обвиняемых к инкриминируемым им действиям, так и улики, прямо указывающие на других подозреваемых.Причины и мотивы, которые могли бы побудить Россию к совершению столь ужасающего деяния или соучастию в нем, невозможно назвать в рамках самой элементарной логики и здравого смысла. Тем не менее, даже эти моменты игнорируются обвинителями, находящимися в плену продиктованных им «версий», главной целью которых является предельная демонизация нашей страны в глазах всего мира. Свежайшее доказательство тому – иск, поданный против России в Европейский суд по правам человека правительством Нидерландов, упорно отстаивающим абсолютно несостоятельные обвинения, звучащие едва ли не с первых минут после трагедии.В соответствии с ними, самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», входившего в состав 53-й бригаде ПВО Вооружённых сил России. Также в качестве непосредственных виновников катастрофы называются бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший руководитель военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и также проходивший службу в этой структуре гражданин Украины Леонид Харченко.Насколько известно, поводом для столь резких действий Нидерландов, которые в МИД России уже назвали «очередным ударом по межгосударственным отношениям», стала очень вовремя «всплывшая» в деле МН-17 «улика» — аудиозаписи телефонных разговоров неких лиц (якобы донбасских ополченцев), обсуждавших «пуск российской ракеты, приведший к гибели самолета», объявленная прокурорами из Гааги чуть ли не «царицей доказательств». Необходимо отметить, что запись эта не вызвала ни малейшего доверия не только у адвокатов обвиняемых, но и у ознакомленных с нею экспертов.По их словам, якобы имевший место в день гибели лайнера разговор похож скорее на чтение текста актерами, причем непрофессиональными, даже толком не выучившими положенные им по сценарию реплики. Имеются также признаки редактирования аудиоматериала, который, похоже, немилосердно резали и клеили, собирая из разрозненных «кусков» нужный инициаторам этой провокации текст. Впрочем, явно шитые белыми нитками сомнительные доказательства оказались вполне достаточными для высокого представителя Европейского союза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к годовщине гибели авиарейса выступившего с заявлением, в котором он требует от России безоговорочно «признать свою вину» в случившемся и «полностью способствовать усилиям по установлению справедливости».О какой справедливости в данном случае может идти речь, если подобные обвинения выдвигаются тогда, когда даже тот явно предвзятый и далеко не праведный суд, который сейчас идет в Гааге, не то что не завершен, а еще даже толком не начат! По оценкам экспертов, разбирательства по этому делу могут идти годами, но о «виновниках» кричат уже сейчас. Именно поэтому с полной уверенностью можно сказать: все участники данного процесса озабочены никак не поиском правды, а исключительно созданием все новых и новых поводов для нападок на Россию. Ее представителей категорически отказываются включать в состав следственной группы, предоставляемые российской стороной доказательства не рассматриваются либо объявляются «недостоверными». Зато любые измышления Украины или США немедленно принимаются на «ура».Ни бесперспективные иски в ЕСПЧ, ни бездоказательные обвинения и надуманные претензии со стороны очередных евробюрократов трагедией для России, конечно же, не являются. Горечь и боль вызывает разве что тот запредельный цинизм, с которым трагический уход из жизни почти трех сотен человек из повода для скорби превращается в способ нанести как можно больше ущерба репутации нашей страны. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





100 Источник Похожие новости Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes» "Это проблема России". Почему Киев не исполняет Минские соглашения Украина выходит из Минских соглашений Перспективные системы РЭБ России: что приходит на смену «Красухе-4» Трагедия MH17: странности и метаморфозы судебного процесса У нас секса нет: что скрывалось за культом советской семьи Новости партнеров