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Гибель при невыясненных обстоятельствах: в Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»
11 ноября 2019, 21:54 • 134 • В мире
Представители скандально известной организации «Белые каски» подтвердили смерть основателя «движения» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. По данным турецких СМИ, тело бывшего сотрудника британской разведки было обнаружено на улице с порезами и переломами конечностей. Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты. Турецкие власти приступили к расследованию инцидента. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон объяснить, чем занимался Ле Мезюрье во время конфликтов на Балканах и Ближнем Востоке. При этом некоторые британские СМИ нашли в смерти Мезюрье «русский след».
© Kemal Aslan/Reuters; @lemesurierjames/Twitter
В Турции обнаружен мёртвым основатель скандально известной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье. Изначально об этом сообщили турецкие СМИ, позднее его гибель была подтверждена самими «активистами».
«Мы потрясены и опечалены известием о смерти основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue Джеймса Ле Мезюрье, найденного в понедельник утром мёртвым в своём доме в стамбульском районе Тофан (Турция). Mayday — одна из структур, поддерживающих «Белые каски», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Представители «Белых касок» добавили, что граждане Сирии «никогда не забудут» его гуманитарную работу.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, тело Ле Мезюрье было обнаружено на улице жителями района Бейоглу утром в понедельник, 11 ноября. Личность погибшего установили путём экспертизы. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты. В то же время вдова Ле Мезюрье рассказала полицейским, что её супруг принимал снотворное.
Полицейские также изучили записи с видеокамер, расположенных возле дома, установив, что никто из посторонних в здание не входил.
При этом портал CNN Turk указывает, что на лице мужчины зафиксированы порезы, а его руки и ноги оказались сломаны.
В офисе губернатора Стамбула также сообщили о начале расследования «по факту смерти гражданина Великобритании Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье».
Отметим, что в пятницу, 8 ноября, имя основателя «Белых касок» было упомянуто официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Она напомнила, что бывший офицер MI6 «засветился» во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток.
Сайт британского телеканала SkyNews сообщил, что «сооснователь «Белых касок» найден мёртвым спустя несколько дней после заявлений России о том, что тот был шпионом».
«Более того, ряд исследователей (повторю, речь идёт не о российской аналитике, а о зарубежной) указывают на наличие связей Ле Мезюрье с террористическими организациями ещё во времена его работы в Косове, где в его команду, по некоторым данным, входили члены «Аль-Каиды»*. Мы бы очень хотели услышать объяснение этих фактов со стороны официального Лондона», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула позицию Москвы касательно того, что «Белые каски» — провокаторы, пособники опаснейших террористических группировок и авторы серии фейков, направленных на дестабилизацию ситуации в Сирии.
Аналогичную позицию об организации в интервью Афшину Раттанзи на RT высказал президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. По его словам, «Белые каски» являются крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»**.
«Среди этих якобы ангелов из «Белых касок» мелькают лица и тех, кто состоял в рядах «Аль-Каиды». Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям «Белых касок», — сказал сирийский лидер.
Бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье основал неправительственную организацию «Белые каски» в 2013 году. Целью действий «активистов» заявлено спасение мирных жителей в зонах боевых действий, прежде всего в Сирии. Между тем «белокасочники» неоднократно становились участниками инцидентов с фальсификацией данных о якобы преступлениях, совершённых официальным Дамаском и российскими военными.
Так, одним из героев постановочного ролика «Белых касок» был сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума в апреле 2018 года. Позднее RT разыскал Диаба и его отца, которые рассказали, что происходило на самом деле. Кроме того, в апреле 2018-го российская делегация в штаб-квартире ОЗХО провела брифинг с участием других свидетелей инсценировки в Думе. К тому же в феврале 2019 года в подложном характере видеоматериала «Белых касок» признался продюсер британской телерадиовещательной компании БиБиСи Риам Далати.
«Никто из тех телеканалов, которые делали из этого мальчика символ сопротивления Асаду, так и не извинились. Мы живём в таком мире, где нужно выбирать сторону добра или зла. То, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Знаменитый бибисишный принцип, который они преподавали нам: тот, кто для кого-то террорист, для кого-то — защитник свободы. Но БиБиСи первые не следуют своему принципу и готовы вешать ярлыки», — поясняла главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии на конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов».
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