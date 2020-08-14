Гибель подлодки "Курск": Сенсационный факт о подлости выдал американец. Эксперт оценил сказанное

По словам сотрудника Агентства нацбезопасности США, норвежские военные узнали о том, что подводная лодка "Курск" терпит бедствие, за 3,5 часа до российских коллег, но информацией предпочли не делиться.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов полагает, что именно утаивание информации, которое было как в российском флоте, так и в Норвегии, и стало причиной гибели людей. Он отметил, что вода к тому времени затопила все отсеки по 5-й бис включительно. На то, чтобы спасти моряков, были даже не дни, а считаные часы.

Эксперт полагает, что российский офицерский состав не спешил докладывать наверх о чрезвычайной ситуации, чтобы выяснить сперва ситуацию. Плюс начали собирать спасателей-подводников со всей России - из Геленджика, Черноморска, Севастополя, с Дальнего Востока, хотя на Северном флоте были "Лошарики" (глубоководная подлодка АС-12), которые можно было бы задействовать. На это ушли драгоценные часы, которые стоили жизни экипажу.

Спасать надо было в первые часы. Всё бросать, чтобы спасти. Все силы. Даже то, что нельзя бросать, всё равно туда бросить, спасать их, - отметил Блытов.

Что касается норвежцев, то они руководствовались теми же соображениями, считает собеседник Царьграда. Они пытались разобраться в произошедшем, прежде чем доложить, и в итоге время было потеряно.