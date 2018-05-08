Гибель Ка-52: Небо Сирии требует от России всё больше жертв

7 мая в ходе выполнения ночного планового полета в восточной части Сирии потерпел крушение российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Оба пилота погибли, их тела были доставлены на аэродром базирования. Как сообщили в Минобороны РФ, по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

До этого случая вертолет «Аллигатор» разбивался лишь однажды — в 2012 году под Торжком в Тверской области, тогда оба пилота также погибли. Для российских ВКС это потеря уже седьмого боевого вертолета за время операции. Кроме того, наши войска с 2015 года потеряли в Сирии семь самолетов.

Предыдущая катастрофа произошло совсем недавно — 3 мая новейший российский истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море вскоре после взлета с авиабазы «Хмеймим». Оба пилота также погибли. По предварительной версии, машина упала из-за попавшей в двигатель птицы. В Минобороны сообщили, что огневого воздействия на самолет не производилось.

В случае с Ка-52 военное руководство также отрицает факт поражения с земли. Однако газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в органах военного управления сообщила, что причиной крушения мог стать обстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) со стороны радикальных исламистов. Впрочем, ни одна группировка боевиков пока не попыталась взять на себя ответственность за инцидент, хотя обычно в таких случаях исламисты спешат похвастать по своим каналам об «успехе».

Тем не менее, полностью версию исключать нельзя, тем более что такие инциденты уже случались. В феврале 2018 года в сирийской провинции Идлиб террористы сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался, но на земле был окружен, вступил в бой и подорвал себя гранатой, когда кончились патроны. До этого, в августе 2016, в результате обстрела с земли был сбит вертолет Ми-8АМТШ. За годы войны в САР с земли было сбито довольно большое количество сирийской летной техники (эксперты насчитали как минимум три вертолета Ми-8, два истребителя МиГ-21 и МиГ-23, истребитель-бомбардировщик Су-22, учебно-боевой самолет L-39).

Переносные зенитно-ракетные комплексы есть в распоряжении разных группировок, как террористических, так и «умеренной оппозиции». По словам военных экспертов, недостатка в этом типе вооружений у боевиков нет. Часть еще советских и российских ПЗРК находилась на вооружении правительственных войск и могла быть захвачена террористами. Часть комплексов, скорее всего, имеет ливийское происхождение — после свержения Каддафи там были разграблены крупнейшие оружейные арсеналы.

Комплексы «Стрела» и «Игла» могли попасть в Сирию и из Восточной Европы, в том числе Болгарии и Украины. Член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов еще в феврале указывал на возможность контрабандных поставок ПЗРК из Украины, где довольно часто горят военные склады, что, теоретически, позволяет скрывать следы нелегальных поставок.

В Сирии встречаются и китайские ПЗРК. Например, в начале марта 2013-го близ Латакии сирийский вертолет Ми-8 был сбит из китайского комплекса FN-6. Вероятно, КНР поставляла комплексы в Судан, откуда их перекупали спонсоры боевиков и переправляли в Сирию.

Так что возможность огневого поражения Ка-52 из ПЗРК не исключена. Другой вопрос, что две катастрофы новейшей летной техники подряд наталкивают на другую версию — об усталости техники и ее эксплуатации на износ. Ее, в частности, придерживается военный обозреватель Сергей Ищенко.

— Это очередная наша потеря в Сирии. Напомню, что 3 мая на взлете упал новейший истребитель Су-30СМ, и это падение было очень странным. Есть видео, где истребитель взлетает с базы «Хмеймим» в сторону моря и буквально на первой минуте падает в воду, не успев набрать высоту.

Всех интересовал вопрос, почему летчики не катапультировались. Устройства, которые стоят на этом истребителе, позволяют катапультироваться даже с земли. Здесь же у летчиков было несколько секунд, пока они падали, и непонятно, почему они не спаслись. Предварительной причиной крушения называют попадание птицы в двигатель. Но даже в этом случае катапультироваться можно было. Птица пока выглядит попыткой дать хоть какое-то объяснение.

С падением вертолета тоже ситуация не ясна. В СМИ уже появились предположения, что Ка-52 был сбит из ПЗРК. Наши их отрицают и утверждают, что огневого поражения не было. Тем не менее, остаются две основные версии крушения, как вертолета, так и истребителя 3 мая.

«СП»: — Какие?

— Первая — это все-таки поражение из ПЗРК, а вторая — техническая неисправность. Мы не можем сейчас утверждать ни того, ни другого. Чтобы узнать наверняка, нужно поднять обломки самолета со дна моря, привезти остатки «Аллигатора», а это так быстро не делается.

«СП»: — Какая версия выглядит наиболее правдоподобной?

— ПЗРК у боевиков в Сирии достаточно много, и это известно давно. Совсем исключать эту версию нельзя. Тем более что в момент падения и самолет, и вертолет находились на небольшой высоте. Поэтому можно допустить, что огневое поражение было.

Но в случае с Су-30СМ возникает вопрос, в состоянии ли мы обеспечить большую зону безопасности вокруг авиабазы. Что такое ПЗРК? Это, по сути, небольшая труба, которую можно скрытно провезти на той же лодке. И в этом случае кто-то должен отвечать за то, что в район взлета самолетов были пропущены боевики с ПЗРК. Это было бы огромным проколом тех, кто отвечает за обеспечение авиабазы «Хмеймим».

Более вероятной мне кажется версия с технической неисправностью и усталостью техники. Когда две современные машины падают в течение нескольких дней, естественно, возникает вопрос: нет ли здесь закономерности? Такой закономерностью может быть уровень технического обслуживания этих самолетов.

Когда начиналась наша операция в Сирии, мы с гордостью говорили о том, что малым числом самолетов выполняем огромное количество задач и используем нашу технику с большой интенсивностью, которая удивляет американцев. Американцы действительно удивлялись и говорили, что так энергично воевать сравнительно небольшой авиационной группировкой невозможно, но русские это делают.

Однако тогда же они говорили о том, что если мы будет делать это в течение длительного времени, у нас начнут накапливаться проблемы. Обслуживать летную технику в условиях жаркого климата, песчаных бурь при интенсивной эксплуатации толком невозможно. В результате со временем вырастает аварийность. Возможно, именно это и произошло в случае с «Аллигатором». Но, повторюсь, это только версия.

«СП»: — Если окажется, что дело именно в этом, что можно предпринять для уменьшения аварийности? Ведь пока мы не сворачиваем операцию, значит, усталость техники будет только накапливаться…

— Возможно, нынешние аварии объясняются тем, что сейчас идут ожесточенные бои в окрестностях Дамаска за лагерь Ярмук. Насколько можно судить, сирийская армия не идет вперед, пока противник не подавлен абсолютно. Не исключаю, что сейчас поступают бесконечные заявки от сирийских войск с просьбами поддержать их огнем. Наши отказать не могут и приказывают вылетать на помощь. В итоге какие-то вещи по обслуживанию техники откладывают на потом, это «потом» накапливается, и в итоге выливается в аварии.

Конечно, если неполадки явные, думаю, машину на вылет не выпускают, но если есть что-то, что можно отложить, это делают. Это только версия, но нельзя не обратить внимания на то, что эти потери случились именно во время ожесточенных боев на земле.

«СП»: — Наши ВКС не могут направить в регион больше техники, чтобы не сталкиваться с таким износом?

— Могут, но нельзя делать это до бесконечности. Техника периодически обновляется, как и боевой состав. Но когда идет война, техники всегда недостаточно, всегда хотелось бы еще больше. Тем более что есть определенные ограничения и по снабжению топливом, и по снабжению боеприпасами, и по размещению личного состава, и по тыловому обеспечению.

Нельзя просто направлять в регион все больше самолетов. Наши возможности по наращиванию присутствия боевой техники упираются в скудные возможности сирийского экспресса, который все это должен подвозить. Мы не в состоянии на таком расстоянии от страны держать очень уж большую группировку, поэтому приходится обходиться ограниченными силами, что может быть нелегко в периоды напряженных боев.

Версию износа техники не исключает и военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

— Из открытых источников известно, что Министерство обороны пока ведет расследование, и в качестве предварительной причины крушения названа техническая неисправность. Это вполне правдоподобная версия. Машина эксплуатируется серьезно, с большим налетом и в сложных условиях. Пустынная местность и песок — это очень неблагоприятные условия для вертолетов. Ну а главное, машина эксплуатируется в зоне боевых действий. Поэтому предполагать можно все — от технической неисправности до средств ПВО противника.

Возможен ли удар из ПЗРК? Да, возможен, но я считаю, что в данной ситуации следует дождаться официальных заявлений от Министерства обороны. Предположения прессы в данном случае вторичны. Тем более что в технической неисправности ничего экстраординарного нет, учитывая то, какой налет имеют эти машины. Напомню, что недавно упал американский самолет не в боевых, а в обычных условиях. Техника ломается, машины сталкиваются. Может быть все, что угодно, я бы до результатов расследования не спекулировал на этой теме.

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок не исключает, что поражение с земли могло стать причиной крушения вертолета.

— Сейчас мы можем только выдвигать версии. Но если до этого Су-25 был сбит огнем из ПЗРК, то почему не мог быть сбит вертолет Ка-52, который находился в зоне боевых действий? Теоретически это возможно. Настораживает и гибель обоих пилотов. Этот вертолет может сесть на авторотации, у него есть отстрел винтов, катапультируемые сидения.

Повторю, не имея достоверной информации нельзя утверждать, что вертолет был сбит огнем с земли, но как версию этот сценарий исключать нельзя, как и все остальные. А вообще, знаете, какое железное правило при расследовании летных происшествий? Первые версии почти всегда самые ошибочные.

«СП»: — Можно ли как-то перекрыть каналы поступления переносных комплексов боевикам, чтобы повысить безопасность нашей авиации?

— Они получают вооружения, в том числе ПЗРК, из самых разных источников. Через Турцию, из Болгарии, в поставках замешана и Украина. Недостатка в вооружениях и боеприпасах боевики не испытывают. Практически все типы стрелкового вооружения, минометы, те же ПЗРК исправно им поставляются.

Для того чтобы перекрыть эти каналы, нужны усилия не только Сирии и России. Необходимы согласованные усилия многих стран, а есть ли они — большой вопрос.

Справка «СП»

Ка-52 «Аллигатор» — всепогодный круглосуточный боевой вертолет нового поколения, который является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 («Черная акула»), он был разработан в ОКБ «Камов». Серийно вертолет выпускается с 2010 года. «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.