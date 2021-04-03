"Гибель империи" — назад в прошлое, чтобы не повторилось в будущем • 102 • Аналитика © РИА Новости / Виктор Булла Как бы ни обострялась внешняя ситуация, как бы ни менялся мир вокруг нас и мы сами, есть вечные истины — в том числе и в истории: "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать. <...> Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. Добраться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны". Этим словам великого немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица уже двести лет, но они всегда актуальны. И две наши национальные катастрофы, случившиеся в XX веке, лишь подтвердили эту банальную истину. Однако хорошо ли мы выучили их уроки? Телеканал "Россия 24" уже вторую неделю показывает документальный сериал "Гибель империи. Российский урок" — авторский проект митрополита Псковского и Порховского Тихона. Уже вышло десять серий — более половины 18-серийного проекта. Владыка не просто один из самых любимых православным народом пастырей, но и серьезный, даже не общественный, а государственный деятель (кто сказал, что ими могут быть только чиновники или депутаты?). Кроме своего главного, монашеского и священнического служения в РПЦ, он занимается самыми разными важными для сбережения русского народа и его государства вопросами. От культуры (и не только в качестве главы патриаршего совета по культуре) до борьбы с алкоголизмом (например, он возглавляет общественный совет Росалкогольрегулирования), от исторического просвещения (многолетний мультимедийный и выставочный проект "Россия. Моя история") до борьбы с абортами. Тема нынешнего фильма неслучайна для митрополита — еще в 2008-м вышла его первая "Гибель империи" ("Византийский урок"), посвященная Второму Риму, великой православной империи, наследником которой стала Россия. Причем русская империя погибла как раз в тот момент, когда она была как никогда близка к тому, чтобы стать и географическим наследником ромеев — водрузить крест на Святой Софии, овладеть Константинополем. Споры о том, что же погубило Российскую империю, продолжаются и сегодня — но без согласия насчет главных причин той катастрофы мы не будем защищены от ее повторения в будущем. Более того — бесконечные наведенные споры "белых" и "красных" производят все более отталкивающий и вредный эффект, становятся похожи на манипуляцию с негодными средствами, на сознательную спецоперацию по расколу общества. Безумные антисоветчики и слепые апологеты СССР, обличители "кровавого царского режима" и зацикленные антикоммунисты — все вместе они корежат не только нашу историю, но и как будто сознательно подрывают все попытки формирования, воссоздания народного единства, все усилия власти по объединению общества вокруг национальных ценностей, противоречат стремлению самого народа к общности и солидарности. Поэтому так важно то, что митрополит Тихон предлагает совсем другое измерение событий 1917 года, способное охладить оба сталкиваемых лоб в лоб лагеря. Царскую Россию погубили не красные — ее погубило прогрессивное, передовое, европейски ориентированное общество (образованное и богатое). Лучшие люди, мечтавшие о "свободной России" и ненавидевшие власть всеми фибрами своей души, — именно они открыли ящик Пандоры и ввергли страну в смуту и хаос. Россию погубил Февраль — а не Октябрь, ставший лишь его следствием. Именно предательство части элит — а передовая общественность сама была частью элиты и сагитировала определенную часть царской бюрократии — и стало причиной краха России и последующей гражданской войны. И ее поражения в войне мировой — тогда, когда победа в ней действительно уже была близка. Обо всем этом владыка Тихон и рассказывает в своем фильме — с цифрами и фактами, с воспоминаниями современников и цитатами. Много говорится и о подрывной деятельности Запада — причем как противников, Германии и Австро-Венгрии, так и союзников, в первую очередь Великобритании. Да, Февраль стал следствием заговора, в котором активнейшую роль играл наш союзник — руководствуясь как нежеланием отдавать России контроль над проливами, так и страхами перед мифической угрозой сепаратного мира царя с кайзером. Но никакие внешние усилия не могли бы привести к перевороту, названному революцией, если бы не гниль в собственном доме. И прогнил не Николай Второй, не русское правительство, не отечественное служивое сословие в широком смысле этого слова — прогнило то, что считало себя солью земли, лучшими, прогрессивными людьми. Немалая часть российской элиты, интеллигенции мечтала о сокрушении монархии и лично императора — и годами активно работала на это. Нет, речь не о большевиках и эсерах, открыто провозглашавших свои цели и почти не скрывавших своих методов. Речь о кадетах (партии профессуры, адвокатов и журналистов) — и о множестве близких им по духу представителей других вполне буржуазных партий и сил, объединившихся в 1915 году в Думе в "Прогрессивный блок". Они занимались не просто сознательной дискредитацией власти — они сочиняли и распространяли откровенно клеветнические байки про императорскую семью и власть в целом, причем делали это в ходе войны, то есть в ситуации, когда все внимание и силы страны (и власти, и народа) были сосредоточены на фронте. Разве что не призывали к убийству царя — хотя накануне, и в ходе Первой русской революции 1905 года, передовая общественность фактически поддерживала революционный террор. Вместо царя в декабре 1916-го они убили Григория Распутина — что, по сути, и стало прологом февральского переворота. Именно в заговоре против демонизированного Распутина и сложился союз части высшей аристократии, капитала, думской оппозиции (причем даже ее патриотической, правой части, поверившей в фейки про желание царской семьи и "старца" пойти на сепаратный мир с немцами) и английской разведки. Вскоре русского царя и главнокомандующего предали и свергли — и к власти пришли богатые и либерально ориентированные представители "передовой общественности". Показавшие себя абсолютно некомпетентными, недалекими и безответственными людьми — в итоге страна рухнула в смуту и гражданскую войну, проиграв при этом и практически выигранную войну мировую. Большевики (как самая радикальная часть и нелюбимый ребенок все той же "передовой общественности") смогли взять власть лишь в результате реакции потерявшего голову (и в прямом, и в переносном смысле) народа на бездарность, предательство и слабость самозванных либеральных правителей — но это уже другая история. Митрополит Тихон рассказал о главных причинах русской катастрофы 1917-го — о Феврале. По хорошему счету, "Гибель империи. Российские уроки" нужно показывать в прайм-тайм сразу по двум главным телеканалам — потому что у него есть две важнейшие функции. Первая образовательная, просветительская — если наше общество и наши дети поймут то, о чем говорится в фильме, у них появится цельное представление о том, какой была Россия накануне революции (а митрополит Тихон много говорит и о силе и траектории движения империи), и о том, почему она упала в пропасть. А знание и понимание уроков своей истории — удел сильного и уверенного в своем будущем народа. С этим напрямую связано и второе значение фильма — предостережение. Нет, это не примитивные параллели с днем сегодняшним, это предостережение всем нам насчет того, чтобы ни в коем случае не повторить ошибок прошлого. Оно адресовано всем — и власти, и элите, и народу в целом. И конечно, особенно тем, кто считает себя прогрессивной общественностью, обличающей реальные и выдуманные пороки других, мечтающим о новой, "мирной" революции. Признают ли они, что больны чужебесием (подражанием чужим ценностям и укладам — при полном незнании своих), что повторяют те же ошибки, что их идейные предшественники, что не приемлют не власти, а собственного (ну или считающегося таковым) народа? Ответ даст только будущее — но им дали такой шанс. А вот шанса снова устроить гибель империи (возрождаемой, как всегда это происходит в России) у них точно не будет. Потому что мы — и власть, и народ — выучим уроки своей истории. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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