Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что расследование обстоятельств гибели белорусского оппозиционера будет контролироваться. За действиями украинских властей будет наблюдать Вашингтон.

Речь идёт о Виталии Шишове - главе "Белорусского дома на Украине". Эта организация помогала беглецам от "рэжыма Лукашенко" трудоустраиваться на чужбине. В свободное время Шишов устраивал акции протеста.

В ходе брифинга Прайс заявил, что в Госдепе "глубоко опечалены" трагической смертью Виталия Шишова.

"Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", - произнёс представитель Государственного департамента США, назвав оппозиционера "важным членом гражданского общества Белоруссии", который "вынужден жить за пределами своей страны".

Напомним, Шишов исчез 2 августа. Утром он покинул киевскую квартиру и отправился на пробежку. Назад он не вернулся. Были организованы поиски. Через сутки после исчезновения тело белорусского оппозиционера было найдено полицией в одном из парков. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", однако следствие намерено отработать также версию суицида.