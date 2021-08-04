Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у...
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
Главная / Политика

Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США

04 августа 2021, 03:50  •  229 • Политика
Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что расследование обстоятельств гибели белорусского оппозиционера будет контролироваться. За действиями украинских властей будет наблюдать Вашингтон.
Речь идёт о Виталии Шишове - главе "Белорусского дома на Украине". Эта организация помогала беглецам от "рэжыма Лукашенко" трудоустраиваться на чужбине. В свободное время Шишов устраивал акции протеста.
В ходе брифинга Прайс заявил, что в Госдепе "глубоко опечалены" трагической смертью Виталия Шишова.
"Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", - произнёс представитель Государственного департамента США, назвав оппозиционера "важным членом гражданского общества Белоруссии", который "вынужден жить за пределами своей страны".
Напомним, Шишов исчез 2 августа. Утром он покинул киевскую квартиру и отправился на пробежку. Назад он не вернулся. Были организованы поиски. Через сутки после исчезновения тело белорусского оппозиционера было найдено полицией в одном из парков. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", однако следствие намерено отработать также версию суицида.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






229
Источник
Похожие новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад
04 августа 2021, 02:00
В США расхвалили русскую новинку: Т-14 "Армата" способен противостоять любому танку НАТО
04 августа 2021, 03:50
Слуцкий прокомментировал требования США к российским дипломатам из-за виз
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2021, 02:00
Самому молодому премьеру мира пришлось отчитываться за завтраки
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киев...
04 августа 2021, 02:00
В Иране поделились подозрениями после "угона" танкера у берегов ОАЭ
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2021, 10:55
Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.