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Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости

24 сентября 2020, 02:35  •  22 • Украина

Сайт Национальной полиции Украины подвергся атаке хакеров, которые распространили фейки на страницах некоторых областных управлений полиции. В результате главный сайт Нацполиции был отключен, сообщает пресс-служба МВД в среду, 23 сентября.

Указано, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано сегодня в 11:45.

«В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен», — говорится в сообщении.

В частности, была распространена ложная информация о якобы выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи города Вараш. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.

Кроме того, на сайте полиции Николаевской области опубликовали фейковую новость о ДТП с участием военных, а на сайте полиции Львовской области — о взрыве в Международном центре миротворчества и безопасности, в результате чего якобы погибли трое военных.

Специалисты работают над устранением неисправностей. Все новости пока будут публиковаться в социальных сетях полиции.

Ранее в СНБО заявили о новом типе DDOS-атак, который используется для блокировки сетей провайдеров связи. В теории такой тип атаки может оставить всю страну без интернета.

Отметим: в мае на Украине зафиксировали волну кибератак на сайты госучреждений.



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