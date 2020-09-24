Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости







Сайт Национальной полиции Украины подвергся атаке хакеров, которые распространили фейки на страницах некоторых областных управлений полиции. В результате главный сайт Нацполиции был отключен, сообщает пресс-служба МВД в среду, 23 сентября.Указано, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано сегодня в 11:45.«В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен», — говорится в сообщении.В частности, была распространена ложная информация о якобы выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи города Вараш. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.Кроме того, на сайте полиции Николаевской области опубликовали фейковую новость о ДТП с участием военных, а на сайте полиции Львовской области — о взрыве в Международном центре миротворчества и безопасности, в результате чего якобы погибли трое военных.Специалисты работают над устранением неисправностей. Все новости пока будут публиковаться в социальных сетях полиции.Ранее в СНБО заявили о новом типе DDOS-атак, который используется для блокировки сетей провайдеров связи. В теории такой тип атаки может оставить всю страну без интернета.Отметим: в мае на Украине зафиксировали волну кибератак на сайты госучреждений.